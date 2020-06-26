В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список

Перечень систеообразующих компаний в сфере ИТ обновлен

Минкомсвязи России расширило перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий. В соответствии с решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики его пополнили 10 новых компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По предложению министерства в список системообразующих организаций включены ООО «Компания "Тензор"», АО «РТСофт», АО «Нанософт», ООО «БСС», АО «Марка», ФГУП «Почта Крыма», ФГУП «Главный центр специальной связи», ФГУП ЦНИИС, ФГУП РСВО, ФГУП НИИР.

Таким образом, на сегодняшний день в список Минкомсвязи входит 101 организация, которые ведомство относит к ключевым подотраслям информации и связи. В их числе деятельность в сфере телекоммуникаций, теле- и радиовещания; издание книг и газет; разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и др.

Минкомсвязи вновь внесло изменение в перечень системообразующих предприятий России в области информации и связи

Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи впервые был сформирован и утвержден 21 апреля 2020 г., в него тогда вошли 79 российских компаний. В числе критериев включения в список системообразующих организаций, Минкомсвязи, в частности, упоминало осуществление разработки и внедрения критических технологий, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем (ГИС) и общественно значимых интернет-сервисов. Кроме того, учитывался такой показатель, как выручка.

Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи

№ п/п Полное наименование организации ИНН 1 Общество с ограниченной ответственностью "1С" 7709860400 2 Общество с ограниченной ответственностью "Аби Продакшн" 7723594937 3 Акционерное общество "Айсиэл-КПО ВС" 1660014361 4 Акционерное общество "Ай-теко" 7704160892 5 Группа компаний "Аплана" 7735008954 6 Акционерное общество "Аскон" 7809009923 7 Акционерное общество "Барс Груп" 1655251590 8 Общество с ограниченной ответственностью "Бивйэй-технолоджиз" 7810385714 9 Общество с ограниченной ответственностью "БФТ" 7706673610 10 Публичное акционерное общество "ИБС ИТ Услуги" 7713444361 11 Общество с ограниченной ответственностью "Инфовотч Управление Активами" 7731340340 12 Акционерное общество НИП "Информзащита" 7702148410 13 Открытое акционерное общество "Инфотекс" 7710013769 14 Акционерное общество "Искрауралтел" 6660017837 15 Общество с ограниченной ответственностью "Код Безопасности" 7715719244 16 Акционерное общество "Корпорация Галактика" 7707140573 17 Общество с ограниченной ответственностью "Корус Консалтинг СНГ" 7801392271 18 Общество с ограниченной ответственностью "Крипто-про" 7717107991 19 Закрытое акционерное общество "Крок Инкорпорейтед" 7701004101 20 Акционерное общество "Лаборатория Касперского" 7713140469 21 Группа компаний "Ланит" 7701793872 22 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.ру" 7743001840 23 Акционерное общество "НПО Русбитех" 7726604816 24 Акционерное общество "Нэксайн" 7801019126 25 Общество с ограниченной ответственностью "Организационно-технологические решения 2000" 7718162032 26 Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" 7718668887 27 Общество с ограниченной ответственностью "Программный Продукт" 7810268545 28 Акционерное общество "ПФ "СКБ Контур" 6663003127 29 Общество с ограниченной ответственностью "Рамблер & Ко Медиа" 7726387784 30 Закрытое акционерное общество "Софтлайн Интернейшнл" 7736222125 31 Акционерное общество "УК Диасофт" 9715302870 32 Закрытое акционерное общество "Центр Финансовых Технологий" 5407125059 33 Общество с ограниченной ответственностью "Цифра" 7704245507 34 Общество с ограниченной ответственностью "Эвотор" 9715225506 35 Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" 7736207543 36 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор" 7605016030 37 Акционерное общество "РТСофт" 5031003890 38 Акционерное общество "Нанософт" 7731592193 39 Общество с ограниченной ответственностью "Бэнкс Софт Системс" (ООО "БСС") 7726587769 40 Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт" 6949008886 41 Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа" 7707627712 42 Акционерное общество "Первая образцовая типография" 7705709543 43 Акционерное общество "Советская Сибирь" 5403173213 44 АО "Марка" 7703422320 45 Акционерное общество "Медиаскоп" 7714117913 46 Акционерное общество "Национальная книжная сеть" 7715771572 47 Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" 7708188426 48 Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 7715995942 49 Акционерное общество "Аргументы и Факты" 7701103751 50 Акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда" 7714037217 51 Акционерное общество "Коммерсантъ" 7707120552 52 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской газеты" 7714024842 53 Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец" 7703046121 54 Группа компаний Russ Outdoor 7731196087 55 Общество с ограниченной ответственностью "Гэллери Сервис" 7714564333 56 Закрытое акционерное общество "Русская медиагруппа" 7730115448 57 Группа компаний Krutoy Media 7712101731 58 Общество с ограниченной ответственностью "Европейская медиа группа" 7717535281 59 Закрытое акционерное общество "Мультимедиа-холдинг" 5024112009 60 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" 7714072839 61 Акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг" 7728668727 62 Акционерное общество "Карусель" 7717689933 63 Закрытое акционерное общество МТРК "Мир" 7705010096 64 Акционерное общество "Национальная Медиа Группа" 7704676655 65 Общество с ограниченной ответственностью "Новый Медиа Холдинг" 9701000319 66 Группа компаний "Окно-ТВ" 7722709590 67 Акционерное общество "Первый канал" 7717039300 68 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 7717127211 69 Акционерное общество "ТВ Центр" 7717091519 70 Федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино" 7717022723 71 Акционерное общество "Телекомпания НТВ" 7703191457 72 Открытое акционерное общество "ТРК ВС РФ "Звезда" 7717653542 73 Публичное акционерное общество "РБК" (АО "Сотол Проект") 7728547955 (7714411263) 74 Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" 7703082786 75 Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" 7704853840 76 Государственное унитарное предприятие "Байконурсвязьинформ" 9901000362 77 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" 274018377 78 Некоммерческое акционерное общество "Вайнах телеком" 2005503932 79 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" 7713076301 80 Акционерное общество "Газпром космические системы" 5018035691 81 Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбург-2000" 6661079603 82 Акционерное общество "Компания Транстелеком" 7709219099 83 Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" 7725027605 84 Открытое акционерное общество "Костромская городская телефонная сеть" 4401006871 85 Акционерное общество "Максима Телеком" 7703534295 86 Публичное акционерное общество "Мегафон" 7812014560 87 Общество с ограниченной ответственностью "Миранда-медиа" 7702527584 88 Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" 7740000076 89 Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 7710016640 90 Акционерное общество "Почта России" 7724490000 91 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 7707049388 92 Общество с ограниченной ответственностью "Т2 мобайл" 7743895280 93 Публичное акционерное общество "Таттелеком" 1681000024 94 Акционерное общество "Тывасвязьинформ" 1701034426 95 Акционерное общество "Электросвязь" в Чеченской Республике 2014016741 96 Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276 97 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма" 9102012001 98 Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" 7717043113 99 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ФГУП ЦНИИС) 7720005291 100 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российские сети вещания и оповещения" (ФГУП РСВО) 7712005121 101 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени Российский научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева" (ФГУП НИИР) 7709025230

Источник: Минкомсвязи

24 апреля 2020 г. список был дополнен с учетом предложений Минкомсвязи 12 организациями.

Чем занимаются новые участники списка Минкомсвязи

Компания «Тензор» (ООО «Компания "Тензор") занимается выдачей и обслуживанием сертификатов электронных подписей, организует электронный документооборот с госорганами и компаниями по защищенным каналам связи. Кроме того, компания занимается разработкой ПО для автоматизации управления предприятием, для бухгалтерского и налогового учета, для работы с отчетность, для сфер торговли и общественного питания. Также организация поставляет сервера и компьютерную технику.

«РТСофт» (АО «РТСофт») – инжиниринговая компания, работающая на российском рынке промышленной автоматизации, разработки программного обеспечения и встраиваемых компьютерных технологий. Компания, в частности, занимается созданием интеллектуальных систем управления распределенными энергоресурсами, систем кибербезопасности и энергоменежмента.

«Нанософт» (АО «Нанософт») – отечественный разработчик решений в области САПР и электронного документооборота. Основная разработка – САПР-платформа nanoCAD.

Компания БСС (BSS, ООО «БСС») занимается разработкой и внедрением систем дистанционного банковского обслуживания и управления финансами. Среди ее клиентов крупнейшие российские банки с госучастием – Сбербанк и ВТБ.

Компания «Марка» (АО «Марка») осуществляет издание и распространение знаков почтовой оплаты – почтовых марок, буклетов, художественных маркированных конвертов, маркированных карточек, телеграфных бланков, конвертов первого дня и почтовых штемпелей специального гашения.

«Почта Крыма» (ФГУП «Почта Крыма») с 21 апреля 2014 г. является государственным оператором почтовой связи в Крыму.

Главный центр специальной связи (ФГУП «Главный центр специальной связи») – государственный оператор специальной связи в структуре Россвязи. Занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия, опасных грузов, ювелирных изделий и наличных денег.

Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС) – интегратор технических достижений в области телекоммуникаций в российскую сеть связи. Область деятельности института охватывает вопросы правового, экономического и технического консалтинга в сфере телекоммуникационных и информационных технологий.

Российские сети вещания и оповещения (ФГУП РСВО) – оператор проводного вещания и оповещения в Москве и Санкт-Петербурге. Основными направлениями деятельности организации являются строительство и эксплуатация специальных сетей оповещения, трансляция государственных радиопрограмм, звукотехническое обслуживание важнейших государственных мероприятий, включая Парад Победы на Красной площади в Москве.

Научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева (ФГУП НИИР) – предприятие, специализирующееся в области информационно-коммуникационных технологий, навигации, спутниковых и наземных систем связи и телерадиовещания.

Меры поддержки системообразующих организаций

Организации, отнесенные к числу системообразующих, могут претендовать на поддержку со стороны государства.

Среди мер, одобренных Правительством России: льготные кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости, ставка по таким кредитам составит не более 5%; мораторий на банкротство сроком на полгода; особые условия получения отсрочки/рассрочки по некоторым налоговым платежам со сроками на срок до пяти лет.

Системообразующие предприятия, находящиеся в зоне особого риска, могут рассчитывать на субсидии для возмещения затрат на производство, выполнение работ и предоставление услуг и госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Наконец, кредиты по льготной ставке (5% годовых) на год могут получить «дочки» системообразующих структур.