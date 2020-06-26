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В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список

ПО Безопасность Бизнес Законодательство Телеком Интернет ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Минкомсвязи во второй раз внесло изменение в перечень системообразующих предприятий России в области информации и связи. Теперь он насчитывает 101 организацию.

Перечень систеообразующих компаний в сфере ИТ обновлен

Минкомсвязи России расширило перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий. В соответствии с решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики его пополнили 10 новых компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По предложению министерства в список системообразующих организаций включены ООО «Компания "Тензор"», АО «РТСофт», АО «Нанософт», ООО «БСС», АО «Марка», ФГУП «Почта Крыма», ФГУП «Главный центр специальной связи», ФГУП ЦНИИС, ФГУП РСВО, ФГУП НИИР.

Таким образом, на сегодняшний день в список Минкомсвязи входит 101 организация, которые ведомство относит к ключевым подотраслям информации и связи. В их числе деятельность в сфере телекоммуникаций, теле- и радиовещания; издание книг и газет; разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и др.

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Минкомсвязи вновь внесло изменение в перечень системообразующих предприятий России в области информации и связи

Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи впервые был сформирован и утвержден 21 апреля 2020 г., в него тогда вошли 79 российских компаний. В числе критериев включения в список системообразующих организаций, Минкомсвязи, в частности, упоминало осуществление разработки и внедрения критических технологий, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем (ГИС) и общественно значимых интернет-сервисов. Кроме того, учитывался такой показатель, как выручка.

Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи

№ п/п Полное наименование организации ИНН
1 Общество с ограниченной ответственностью "1С" 7709860400
2 Общество с ограниченной ответственностью "Аби Продакшн" 7723594937
3 Акционерное общество "Айсиэл-КПО ВС" 1660014361
4 Акционерное общество "Ай-теко" 7704160892
5 Группа компаний "Аплана" 7735008954
6 Акционерное общество "Аскон" 7809009923
7 Акционерное общество "Барс Груп" 1655251590
8 Общество с ограниченной ответственностью "Бивйэй-технолоджиз" 7810385714
9 Общество с ограниченной ответственностью "БФТ" 7706673610
10 Публичное акционерное общество "ИБС ИТ Услуги" 7713444361
11 Общество с ограниченной ответственностью "Инфовотч Управление Активами" 7731340340
12 Акционерное общество НИП "Информзащита" 7702148410
13 Открытое акционерное общество "Инфотекс" 7710013769
14 Акционерное общество "Искрауралтел" 6660017837
15 Общество с ограниченной ответственностью "Код Безопасности" 7715719244
16 Акционерное общество "Корпорация Галактика" 7707140573
17 Общество с ограниченной ответственностью "Корус Консалтинг СНГ" 7801392271
18 Общество с ограниченной ответственностью "Крипто-про" 7717107991
19 Закрытое акционерное общество "Крок Инкорпорейтед" 7701004101
20 Акционерное общество "Лаборатория Касперского" 7713140469
21 Группа компаний "Ланит" 7701793872
22 Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.ру" 7743001840
23 Акционерное общество "НПО Русбитех" 7726604816
24 Акционерное общество "Нэксайн" 7801019126
25 Общество с ограниченной ответственностью "Организационно-технологические решения 2000" 7718162032
26 Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" 7718668887
27 Общество с ограниченной ответственностью "Программный Продукт" 7810268545
28 Акционерное общество "ПФ "СКБ Контур" 6663003127
29 Общество с ограниченной ответственностью "Рамблер & Ко Медиа" 7726387784
30 Закрытое акционерное общество "Софтлайн Интернейшнл" 7736222125
31 Акционерное общество "УК Диасофт" 9715302870
32 Закрытое акционерное общество "Центр Финансовых Технологий" 5407125059
33 Общество с ограниченной ответственностью "Цифра" 7704245507
34 Общество с ограниченной ответственностью "Эвотор" 9715225506
35 Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" 7736207543
36 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор" 7605016030
37 Акционерное общество "РТСофт" 5031003890
38 Акционерное общество "Нанософт" 7731592193
39 Общество с ограниченной ответственностью "Бэнкс Софт Системс" (ООО "БСС") 7726587769
40 Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт" 6949008886
41 Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа" 7707627712
42 Акционерное общество "Первая образцовая типография" 7705709543
43 Акционерное общество "Советская Сибирь" 5403173213
44 АО "Марка" 7703422320
45 Акционерное общество "Медиаскоп" 7714117913
46 Акционерное общество "Национальная книжная сеть" 7715771572
47 Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" 7708188426
48 Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 7715995942
49 Акционерное общество "Аргументы и Факты" 7701103751
50 Акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда" 7714037217
51 Акционерное общество "Коммерсантъ" 7707120552
52 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской газеты" 7714024842
53 Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец" 7703046121
54 Группа компаний Russ Outdoor 7731196087
55 Общество с ограниченной ответственностью "Гэллери Сервис" 7714564333
56 Закрытое акционерное общество "Русская медиагруппа" 7730115448
57 Группа компаний Krutoy Media 7712101731
58 Общество с ограниченной ответственностью "Европейская медиа группа" 7717535281
59 Закрытое акционерное общество "Мультимедиа-холдинг" 5024112009
60 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" 7714072839
61 Акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг" 7728668727
62 Акционерное общество "Карусель" 7717689933
63 Закрытое акционерное общество МТРК "Мир" 7705010096
64 Акционерное общество "Национальная Медиа Группа" 7704676655
65 Общество с ограниченной ответственностью "Новый Медиа Холдинг" 9701000319
66 Группа компаний "Окно-ТВ" 7722709590
67 Акционерное общество "Первый канал" 7717039300
68 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 7717127211
69 Акционерное общество "ТВ Центр" 7717091519
70 Федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино" 7717022723
71 Акционерное общество "Телекомпания НТВ" 7703191457
72 Открытое акционерное общество "ТРК ВС РФ "Звезда" 7717653542
73 Публичное акционерное общество "РБК" (АО "Сотол Проект") 7728547955 (7714411263)
74 Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" 7703082786
75 Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" 7704853840
76 Государственное унитарное предприятие "Байконурсвязьинформ" 9901000362
77 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" 274018377
78 Некоммерческое акционерное общество "Вайнах телеком" 2005503932
79 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" 7713076301
80 Акционерное общество "Газпром космические системы" 5018035691
81 Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбург-2000" 6661079603
82 Акционерное общество "Компания Транстелеком" 7709219099
83 Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" 7725027605
84 Открытое акционерное общество "Костромская городская телефонная сеть" 4401006871
85 Акционерное общество "Максима Телеком" 7703534295
86 Публичное акционерное общество "Мегафон" 7812014560
87 Общество с ограниченной ответственностью "Миранда-медиа" 7702527584
88 Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" 7740000076
89 Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 7710016640
90 Акционерное общество "Почта России" 7724490000
91 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 7707049388
92 Общество с ограниченной ответственностью "Т2 мобайл" 7743895280
93 Публичное акционерное общество "Таттелеком" 1681000024
94 Акционерное общество "Тывасвязьинформ" 1701034426
95 Акционерное общество "Электросвязь" в Чеченской Республике 2014016741
96 Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276
97 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма" 9102012001
98 Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" 7717043113
99 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ФГУП ЦНИИС) 7720005291
100 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российские сети вещания и оповещения" (ФГУП РСВО) 7712005121
101 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени Российский научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева" (ФГУП НИИР) 7709025230

Источник: Минкомсвязи

24 апреля 2020 г. список был дополнен с учетом предложений Минкомсвязи 12 организациями.

Чем занимаются новые участники списка Минкомсвязи

Компания «Тензор» (ООО «Компания "Тензор") занимается выдачей и обслуживанием сертификатов электронных подписей, организует электронный документооборот с госорганами и компаниями по защищенным каналам связи. Кроме того, компания занимается разработкой ПО для автоматизации управления предприятием, для бухгалтерского и налогового учета, для работы с отчетность, для сфер торговли и общественного питания. Также организация поставляет сервера и компьютерную технику.

«РТСофт» (АО «РТСофт») – инжиниринговая компания, работающая на российском рынке промышленной автоматизации, разработки программного обеспечения и встраиваемых компьютерных технологий. Компания, в частности, занимается созданием интеллектуальных систем управления распределенными энергоресурсами, систем кибербезопасности и энергоменежмента.

«Нанософт» (АО «Нанософт») – отечественный разработчик решений в области САПР и электронного документооборота. Основная разработка – САПР-платформа nanoCAD.

Компания БСС (BSS, ООО «БСС») занимается разработкой и внедрением систем дистанционного банковского обслуживания и управления финансами. Среди ее клиентов крупнейшие российские банки с госучастием – Сбербанк и ВТБ.

Компания «Марка» (АО «Марка») осуществляет издание и распространение знаков почтовой оплаты – почтовых марок, буклетов, художественных маркированных конвертов, маркированных карточек, телеграфных бланков, конвертов первого дня и почтовых штемпелей специального гашения.

«Почта Крыма» (ФГУП «Почта Крыма») с 21 апреля 2014 г. является государственным оператором почтовой связи в Крыму.

Главный центр специальной связи (ФГУП «Главный центр специальной связи») – государственный оператор специальной связи в структуре Россвязи. Занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия, опасных грузов, ювелирных изделий и наличных денег.

Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС) – интегратор технических достижений в области телекоммуникаций в российскую сеть связи. Область деятельности института охватывает вопросы правового, экономического и технического консалтинга в сфере телекоммуникационных и информационных технологий.

Российские сети вещания и оповещения (ФГУП РСВО) – оператор проводного вещания и оповещения в Москве и Санкт-Петербурге. Основными направлениями деятельности организации являются строительство и эксплуатация специальных сетей оповещения, трансляция государственных радиопрограмм, звукотехническое обслуживание важнейших государственных мероприятий, включая Парад Победы на Красной площади в Москве.

Научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева (ФГУП НИИР) – предприятие, специализирующееся в области информационно-коммуникационных технологий, навигации, спутниковых и наземных систем связи и телерадиовещания.

Меры поддержки системообразующих организаций

Организации, отнесенные к числу системообразующих, могут претендовать на поддержку со стороны государства.

Среди мер, одобренных Правительством России: льготные кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости, ставка по таким кредитам составит не более 5%; мораторий на банкротство сроком на полгода; особые условия получения отсрочки/рассрочки по некоторым налоговым платежам со сроками на срок до пяти лет.

Системообразующие предприятия, находящиеся в зоне особого риска, могут рассчитывать на субсидии для возмещения затрат на производство, выполнение работ и предоставление услуг и госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Наконец, кредиты по льготной ставке (5% годовых) на год могут получить «дочки» системообразующих структур.

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