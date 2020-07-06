Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России

Единое мультиоблако в рамках российских законов

Mail.ru Cloud Solutions (MCS), облачное подразделение Mail.ru Group, и Amazon Web Services (AWS) объявили о запуске совместного облачного решения, которое позволит российским и международным компаниям, работающим в России, автоматически и одновременно разворачивать кластеры на мощностях AWS и MCS.

Совместный доступ к облачным сервисам и решениям MCS и AWS выгоден обоим сторонам. Российские клиенты облачного подразделения Mail.ru получат возможность быстрого масштабирования на зарубежных рынках, в то время как глобальные клиенты AWS смогут выйти на российский рынок без нарушения российского законодательства сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из Mail.ru.

Выручка совместного бизнеса MCS и AWS будет распределяться между компаниями пропорционально потреблению решений каждой платформы. В дополнение, Amazon сможет соблюдать российские законы о хранении персональных данных в стране, поскольку до последнего времени ближайший к России ЦОД компании располагался во Франкфурте-на-Майне, Германия.

Технические особенности мультиклауда MCS/AWS

Решение MCS по автоматизации развертывания гибридного облака на базе технологии AWS позволяет клиентам автоматически разворачивать федеративные кластеры Kubernetes на мощностях Amazon Web Services (AWS) и MCS.

В России представлено мультиоблако Mail.ru и Amazon (на фото: московский офис Mail.ru Group)

Благодаря такому подходу компании, работающие в России, смогут использовать гибридную облачную архитектуру обоих провайдеров. Слой управления приложениями при этом будет располагаться в Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) – полностью управляемом сервисе на базе открытой версии Kubernetes, позволяющем выполнять кластеры в среде бессерверных вычислений для контейнеров AWS Fargate.

Сервис EKS интегрирован с другими сервисами AWS, такими как, например, Amazon CloudWatch, Auto Scaling Groups, AWS Identity and Access Management (IAM) и Amazon Virtual Private Cloud (VPC), что позволяет производить мониторинг, масштабирование и балансировку нагрузки для приложений. Сервис EKS такое интегрирован с AWS App Mesh, что обеспечивает встроенные средства работы с Kubernetes.

Клиенты MCS смогут использовать гибридное облако с помощью решения, протестированного и стандартизированного MCS и AWS, при этом MCS автоматически предоставляет компаниями в России VPN-соединение между облачными инфраструктурами обеих платформ. Таким образом обеспечивается защищенный обмен данными и повышается безопасность использования федерации.

Федерация Amazon EKS и Mail.ru Cloud Containers (сервис Kubernetes aaS, предоставляемый MCS) позволит упростить централизованное управление кластерами для клиентов, которые используют гибридную архитектуру. Федерация обеспечит равномерное распределение сетевой нагрузки и уменьшение задержек при обмене данными за счет использования ближайшего к клиенту кластера.

Вся функциональность Kubernetes aaS от MCS и AWS также доступна в федерации, с синхронизацией ресурсов в кластерах и автоконфигурацией DNS-серверов для сбалансированной нагрузки бэкенда из всех кластеров. Таким образом, трафик будет перенаправлен из одного кластера в другой в случае недоступности кластера в одном из регионов. Это позволит избежать сбоев в работе, снижает риски отказа общего кластера и повышает доступность инфраструктуры.

Облачная платформа Mail.Ru Cloud Solutions

В декабре 2016 г., CNews сообщил о запуске в Mail.Ru сервисов «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп» для хранения на серверах Mail.Ru резервных копий корпоративных файлов, включая бэкапы, логи, медиаконтент, научные, статистические данные и рабочие архивы.

В январе 2017 г. Mail.Ru также запустила сервис «горячего» хранения данных Hotbox, созданный на базе «Облака для бизнеса». Он ориентировался на клиентов, вынужденных хранить и раздавать большое количество файлов.

Платформа Mail.Ru Cloud Solutions базируется на решениях с открытым кодом, в том числе OpenStack. MCS одной из первых в России предложила контейнеры Kubernetes в облаке по модели PaaS.

Единая облачная платформа Mail.Ru Cloud Solutions была создана в начале 2018 г. в рамках объединения нескольких B2B-сервисов Mail.Ru Group, таких как разработка приложений, виртуальные машины Infra, Hotbox и Icebox, СУБД Tarantool.

Платформа включает инфраструктурные (IaaS) и платформенные сервисы, а также сервисы для разработки приложений (PaaS) и позволяет решать ключевые задачи бизнеса и разработки в единой среде.

В число функций MCS помимо Infra, Hotbox и Icebox входит хранилище резервных копий Glacier. Для высоконагруженных сайтов и приложений предусмотрены контейнеры Kubernetes, есть также масштабируемый облачный сервис для обработки больших данных на базе Apache Hadoop и Apache Spark.

На платформе MCS работает облачный сервис для GPU-вычислений на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla V100, а также сервис для быстрой разработки приложений на основе машинного обучения, в который входят готовые решения вроде компьютерного зрения Vision и аудиоаналитика Sounds.

В феврале 2018 г. Mail.Ru Group и «1С» подписали соглашение, согласно которому доступ к решению «1С:готовое рабочее место» предоставляется через виртуальную инфраструктуру MCS. В апреле 2018 г. на базе MCS была запущена платформа Mastercard, предназначенная для осуществления переводов между картами по номеру телефона, адресу электронной почты и через соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники». Первым к платформе подключился Райффайзенбанк.

В марте 2019 г. CNews сообщил о том, что MCS запустила сервис аутсорсингового обслуживания ИТ-инфраструктуры, благодаря которому любая компания может перепоручить обслуживание ИТ-инфраструктуры специалистам Mail.Ru Group. В ассортимент услуг входит оптимизация работы приложений, мониторинг сервисов, реагирование на экстренные случаи и нештатные ситуации, внедрение сервисов, настройка резервного копирования данных, аудит инфраструктуры и т. д.

Облако Amazon Web Services

По данным аналитиков Canalys, по итогам IV квартала 2019 г. AWS являлась лидером глобального рынка облачных услуг с долей глобальной выручки 32,4%, или $9,8 млрд. Ближайший конкурент, Microsoft Azure, имела в то время 17,6% рынка с выручкой $5,3 млрд.

В России услуги AWS были представлены в ограниченном количестве, поскольку компания не имела локальных ЦОДов для хранения персональных данных, как предписывает российское законодательство.