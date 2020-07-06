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Власти раздадут СМБ и ИП 20 млрд руб. на профилактику COVID-19. Их можно будет оформить на сайте ФНС

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур
Российский бизнес, частные предприниматели и НКО получили возможность обратиться за разовой субсидией на профилактику коронавирусной инфекции через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Потенциальный охват адресной помощи составляет около 1,8 млн предпринимателей и сотрудников организаций.

Дистанционные субсидии «контактному бизнесу»

Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели и социально-ориентированные НКО отныне смогут удаленно оформить заявку в электронном виде на получение субсидий для профилактики коронавирусной инфекции. Перечисление субсидии также производится удаленно на счет организации или ИП. Соответствующее распоряжение № 976 от 2 июля 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

В период с 15 июля по 15 августа 2020 г. представители бизнеса, ИП и НКО из списка отраслей, указанного в приложении документу (отельный бизнес, бытовые услуги, включая ремонт компьютеров, общепит, спорт, дополнительное образования и другие) могут заполнить электронное заявление на получение субсидии и отправить его через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.

На выплаты субсидии Правительство России уже выделило из федерального бюджета 20 млрд руб. Предполагается, что помощь получат компании, ИП и НКО России, в которых трудятся порядка 1,8 млн человек.

Субсидирование производится в рамках соблюдения требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, особенно там, где персонал предприятия напрямую общается с клиентами. Компании обязаны обеспечить сотрудников защитными масками и перчатками, а также организовать соблюдение социальной дистанции и профилактическое измерение температуры тела.

Кто и как получит «профилактические» субсидии

Процесс получения субсидии начинается с направления заявления в электронной форме в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП через личный кабинет налогоплательщика, или в виде почтового отправления. После проверки информации налоговый орган включает организацию в реестр получателей субсидий.

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Правительство направило бизнесу 20 млрд руб. на профилактику COVID-19

Долги по налогам и страховым взносам у претендентов на субсидию на 1 июня 2020 г. не должны превышать в совокупности 3 тыс. руб. Кроме того, организация на момент подачи заявления на получение субсидии не должна проходить процесс банкротства или ликвидации, а индивидуальный предприниматель на дату получения субсидии не должен прекратить деятельность и быть снятым с учета в налоговых органах, отмечается в постановлении.

Отрасли экономики, требующие поддержки в профилактике коронавирусной инфекции

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96,04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86,90.4
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96,01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96,02
Образование дополнительное детей и взрослых 85,41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88,91

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе «в целях частичной компенсации затрат получателей субсидий, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», отмечается в документе.

Величина субсидии определяется как сумма на профилактику коронавирусной инфекции в виде первоначальных расходов в размере 15 тыс. руб. плюс текущие расходы по 6,5 тыс. руб. на каждого работника. Для ИП без наемных работников размер субсидии равен сумме первоначальных расходов, то есть, 15 тыс. руб.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии может стать нарушение условий включения получателя субсидии в реестр, представление неполных и недостоверных сведений, нарушение сроков подачи и порядка оформления заявления, а также непредставление заявителем отчетности в Пенсионный фонд России.

ФНС в случае отсутствия оснований для отказа в течение трех рабочих дней со дня направления заявления производит расчет размера субсидии, формирует реестр получателей в электронном виде за подписью уполномоченного чиновника ведомства с применением усиленной электронной квалифицированной подписи, и направляет его в федеральное казначейство.

Перечисление субсидии получателю осуществляется казначейством не позднее трех рабочих дней со дня после получения реестра получателей субсидий, в том числе, передачей реестра получателей в кредитную организацию для последующего перечисления средств.

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