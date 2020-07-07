Финансисты призвали сбрасывать акции Intel: Это единственный крупный чипмейкер, у которого рухнет прибыль

Черная полоса

Intel станет единственной компанией среди крупных мировых производителей полупроводников, которую в ближайшие годы ожидает серьезное сокращение валовой прибыли. С таким прогнозом выступили аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, единовременно снизив рейтинг акций Intel с «нейтрального» до «продажи», и прогноз по цене акций сразу на 8,44%, с прежнего уровня $65 до $54.

По мнению Тошия Хари (Toshiya Hari), аналитика Goldman, ключевым фактором дальнейшего снижения инвестиционной привлекательности Intel станет дальнейшее снижение доли компании на мировых рынках клиентских и серверных процессоров, а также «снижение спроса на ПК во втором полугодии 2020 года». По словам аналитика, серьезное давление в ряде ключевых для Intel бизнес-сегментов продолжает оказывать AMD.

Снижению инвестиционной привлекательности акций Intel также предшествовали такие события, как отказ Apple от использования процессоров Intel в линейке продуктов Mac, продолжающееся торговое противостояние между США и Китаем, затруднившее экспорт серверной продукции Intel, и наметившееся техническое отставание компании в освоении новых норм технологических процессов, отметили в Goldman Sachs.

Грабли за граблями

В последние годы хронический дефицит новых поколений процессоров Intel стал ключевой причиной срыва своевременных сезонных поставок настольных и мобильных систем на мировой рынок. Это нанесло значительный удар как по прибыльности самой Intel, так и по выручке OEM-производителей и мировых брендов, вынуждая их выпускать «обновленные» модели со старыми процессорами и дополнительными функциями, или даже с бонусным ПО.

Goldman Sachs: «Intel ожидает серьезное сокращение валовой прибыли»

Дополнительную проблему в этом секторе рынка также создали задержки с выпуском новых процессоров Intel десятого поколения с нормами 10 нм, массовое производство которых откладывалось на протяжении четырех лет. Впрочем, начало выпуска чипов с нормами 10 нм так и не решило проблему дефицита процессоров Intel.

Тем временем, растущее противостояние с AMD, воспользовавшейся переходом к производству на мощностях партнеров с нормами техпроцесса 7 нм, втянуло Intel в ценовые войны и вынудило компанию перейти к резкому снижению цен как на серверные, так и на потребительские линейки чипов.

В итоге, несмотря на исторически рекордную выручку Intel по итогам IV квартала и всего 2019 г., составившую $20,2 млрд и $72 млрд, на 2020 г. компании пришлось выйти с прогнозом об ожидаемом спаде продаж во втором полугодии при одновременном снижении рентабельности.

Но все эти прогнозы были оглашены еще до того, как Apple официально объявила об отказе от использования процессоров Intel в своих мобильных и настольных системах MacBook, iMac, Mac Pro и Mac mini и полном переходе процессорную архитектуру ARM в ближайшие пару лет.

Но самой серьезной проблемой Intel могут стать новые торговые санкции США, из-за которых множество производителей гаджетов и ноутбуков уже были вынуждены свернуть производство в Китае, а Intel при этом потеряла множество торговых партнеров.

Так, в начале июля 2020 г. CNews сообщил о том, что после очередного экспортного «закручивания гаек» администрацией США, Intel может вовсе остаться без крупнейшего китайского заказчика Inspur – третьего в глобальном рейтинге производителей серверов и крупнейшего на рынке Китая, который специализируется на выпуске серверов на процессорах Intel.

Intel была вынуждена приостановить поставки своих серверных компонентов для Inspur после того, как на прошлой неделе, 25 июня 2020 г., министерство обороны США объявило об ужесточении правил экспорта технологий двойного назначения в Россию, Китай и ряд других стран. В частности, группа Inspur была включена властями США в список 20 китайских компаний, которые, по данным Пентагона, «находятся под контролем китайских военных».