Минкомсвязи хочет влить миллиарды рублей в российскую мобильную ОС

Минкомсвязи предложило направить на развитие единственной мобильной ОС «Аврора» 8,2 млрд руб. Эти деньги планируется выделить в течение следующих четырех лет и потратить также на внедрение системы в госорганы. Для этого было предложено внести соответствующие поправки в нацпрограмму «Цифровая экономика», в частности, в федеральный проект «Цифровое госуправление».



Новая идея Минкомсвязи

Минкомсвязи России выступило с предложением о крупной финансовой поддержке единственной российской мобильной ОС «Аврора». Как пишет ТАСС, соответствующую идею ведомство высказало в предложениях, направленных к заседанию рабочей группы при автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика».

Размер финансовой помощи, которую Министерство предлагает оказать ОС, составляет 8,2 млрд. Деньги предложено выделить в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

По данным неназванного источника ТАСС, осведомленного о ходе обсуждения нацпрограммы, упоминание об ОС «Аврора» уже встречалось в документах, связанных с «Цифровой экономикой». Он отметил, что до этого размеры финансирования ни разу не указывались.

Сроки финансирования

Если предложение Минкомсвязи будет принято без изменений, то финансовые вливания в «Аврору» начнутся с 2021 г. и растянутся на четыре года. В 2021 г. будет направлено 450 млн руб.

На развитие российской ОС с финскими корнями могут выделить свыше 8 млрд рублей

Размер финансирования мобильной ОС в 2022 г. увеличится до 1 млрд руб., но это не рекордный показатель. В 2023 и 2024 гг. на развитие и распространение «Авроры» может быть потрачено по 3,3 млрд.

Нацпрограмму подкорректируют

Среди предложений Минкомсвязи упомянуто «обеспечение мер поддержки развития отечественной мобильной операционной системы "Аврора", в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления при оказании ими услуг и исполнении функций». По данным ТАСС, данное предложение трансформируется в новый показатель, который внесут в федеральный проект «Цифровое государственное управление» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика».

Как сообщал CNews, Минкомсвязи действительно запланировало кардинальные изменения в нацпрограмме. В середине июня 2020 г. стало известно, что нововведения исчисляются десятками, и что предварительный срок их утверждения – это сентябрь 2020 г. По состоянию на 17 июня 2020 г. к внедрению в федпроект «Цифровое госуправление» планировались семь новых показателей. Развитие и внедрение ОС «Аврора» среди них отсутствовали.

Что касается перевода российских чиновников на устройства под управлением Android, к которому и относится данное предложение Минкомсвязи, то оно должно было начаться по поручению Президента России Владимира Путина еще в 2019 г. Реализовать проект планировалось за четыре года, а суммарный размер затрат должен был превысить 160 млрд руб. Согласно этим планам, к 31 декабря 2021 г. должен был завершиться один из этапов перевода, заключающийся в переходе 1,4 млн чиновников к использованию смартфонов на базе «Авроры».

Бывшая финская ОС

Мобильную платформу «Аврора», которая до февраля 2019 г. носила название Sailfish Mobile OS RUS нельзя считать полностью российской. Она была создана на базе иностранной системы Sailfish OS, авторами которой являются сотрудники финской компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia.

Sailfish OS представляет собой эволюцию мобильной ОС MeeGo, над которой Nokia работала в то время, и которая основана на ядре ОС Linux.

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS выступает ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. До сделки контроль над обеими организациями принадлежал владельцу группы ЕСН Григорию Березкину.

В июне 2019 г. CNews сообщал, что Huawei может перевести свои смартфоны на «Аврору» в рамках сотрудничества с Россией. Российскую альтернативу Android предложили Китаю Владимир Путин и тогдашний министр связи Константин Носков. В начале сентября 2019 г. стало известно о готовящемся в РЖД эксперименте по переводу сотрудников на устройства под управлением «Авроры», и в ноябре 2019 г. было объявлено о начале этого эксперимента.

В марте 2020 г. банк ВТБ совместно с «Ростелекомом» представили первое банковское приложение для «Авроры». Пользователям устройств на базе «Авроры» стали доступны все основные банковские услуги ВТБ, а также они получили возможность проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей (СБП) и оплачивать услуги и товары около 10 тыс. различных поставщиков.

Один из крупнейших проектов по использованию гаджетов с предустановленной «Авророй» является всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в 2020 г., но из-за пандемии коронавируса Covid-19 была перенесена на 2021 г. 6 июля 2020 г. российские производители радиоэлектронной продукции в ООО «Производственная компания «Аквариус» и ООО «БайтЭрг» сообщили о начале выпуска планшетов с «Авророй» на борту, которые будут использоваться для проведения переписи. Суммарный объем производства составит 360 тыс. устройств.