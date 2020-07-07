МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD

МВД выделило 270 млн руб. на закупку серверов, построенных на отечетвенных процессорах «Эльбрус-8С». По итогам недавних тестов эти чипы показали, что по ряду параметров они не отстают от некоторых моделей зарубежных грандов.

Серверы на «Эльбрусах» для МВД

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) готово потратить без малого 270 млн руб. на 156 серверов на отечественных процессорах «Эльбрус-8С». Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в соответствующем тендере ведомства.

Закупка была объявлена 29 июня 2020 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 15 июля. Торги намечены на 17 июля. Победителю предстоит поставит товар заказчику до 20 декабря 2020 г.

Как следует из техзадания, МВД требуется три различных типа северов, по 52 штуки каждого. Стартовая цена серверов баз данных выставлена на уровне 2,58 млн руб. за штуку. Серверов приложений — 1,33 млн руб. за штуку. Серверов хранения — 1,29 млн руб. за штуку.

МВД закупается серверами на восьмиядерных «Эльбрусах»

На все серверы должна быть предустановлена отечественная ОС, включенная в Реестр российского ПО при Минкомсвязи.

Почему именно «Эльбрусы»

В тендерных документах обращает на себя внимание тот факт, что процессоры «Эльбрус» конкретной марки прописаны в них безальтернативно. В январе 2020 г. сходную по этому параметру компьютерную закупку объявляли РЖД — госкомпании требовалось 15 тыс. ПК по суммарной стартовой цене в 1,08 млрд руб. Точная марка «Эльбрусов», впрочем, указана не была, но она однозначно считывалась по заявленным параметрам («Эльбрус 1С+»).

В итоге РЖД в таком виде осуществить закупку не дали. Под давлением ФАС госкомпании пришлось допустить к участию в тендере в качестве альтернативы или даже дополнения (пометка в ТЗ — «и/или») процессоры Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) компании «Байкал электроникс».

В этой связи можно отметить, что с одной стороны МВД как госорган (а не компания с госучастием) закупается по еще более жесткому законодательству (44-ФЗ, а не 223-ФЗ), но при этом на стороне министерства в явном виде выступают установки государства на импортозамещение.

В качестве обоснования приобретения техники на безальтернативных чипах МВД ghjcnjуказывает, что «серверное оборудование закупается в рамках исполнения Плана закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу 2019-2022 годы, в соответствии с которым МВД необходимо приобрести серверы отечественного производства на базе процессоров “Эльбрус-8С”».

Какие именно серверы нужны МВД

Из тендерных документов следует, что требующиеся МВД серверы баз данных должны включать в себя не менее четырех процессоров «Эльбрус-8С». У них должна быть оперативная память класса не ниже DDR3 общим объемом не менее 256 Гбайт. Предполагается установка в них двух типов твердотельных накопителей общим объемом не менее 480 Гбайт и 46 Тбайт соответственно. Сервер должен размещаться в стандартной стойке высотой 2U («юнита»).

Серверы приложений также должны строиться на четырех «Эльбрус-8С» и располагать оперативной памятью класса не ниже DDR3 общим объемом не менее 256 Гбайт. Предполагается установка в них двух типов HDD-накопителей общим объемом не менее 2 Тбайт и 16 Тбайт соответственно. Сервер должен размещаться в стандартной стойке высотой 2U.

В свою очередь, серверы хранения могут строиться лишь на двух «Эльбрус-8С» и располагать оперативной памятью класса не ниже DDR3 общим объемом не менее 64 Гбайт. Подразумевается установка в них как твердотельных, так и HDD-накопителей общим объемом не менее 480 Гбайт и 128 Тбайт соответственно. Сервер должен размещаться в стандартной стойке высотой не более 3U.

Некоторые характеристики «Эльбрус-8С» по итогам тестов

«Эльбрус-8C» представляет собой восьмиядерный центральный процессор серверного класса. Заявленная тактовая частота — до 1300 МГц. Чип спроектирован и изготовлен по технологическим нормам 28 нм. Его архитектура позволяет выполнять до 25 операций за один такт в каждом ядре — 250 млрд операций с плавающей запятой в секунду.

В феврале 2020 г. CNews писал об итогах сравнительного тестирования производительности «Эльбрус-8C» и различных моделей Intel и AMD. Для исследования были использованы ресурсы тематического проекта RakeSearch Карельского научного центра Российской академии наук. По итогам тестов выяснилось, что скорость однопоточных вычислений на «Эльбрус-8C» проигрывает современным процессорам для настольных ПК в два-четыре раза, но в то же время при сравнении с серверными процессорами разрыв уменьшается до полутора-двух раз.

С учетом того, «Эльбрус-8C» обладает меньшим числом ядер, вычислительных потоков и более низкой тактовой частотой, автор исследования сделал вывод о том, что его производительность на такт как минимум не хуже, чем у лучших десктопных и серверных зарубежных процессоров.