Минкомсвязи предложило предоставлять дистанционные социальные услуги без справок и визитов в госорганы

Соцуслуги без бумажной волокиты

Минкомсвязи предложило изменить порядок доступа к данным Единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО) из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Благодаря поправкам, предлагаемым ведомством к внесению в ряд правовых актов, гражданам для получения социальных услуг больше не придется собирать справки и посещать госорганы лично.



Использование инфраструктуры электронного правительства позволит значительно упростить процесс дистанционного предоставления мер соцзащиты, поддержки и других государственных и муниципальных услуг, говорится в пояснительной записке к проекту поручения Правительства России, разработанному и представленному ведомством на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Изменение соответствующих норм направлено на создание правовых условий для осуществления юридически значимых действий на портале ЕПГУ, а также для интеграции ЕПГУ с государственными информационными системами (ГИС) – в том числе, для оказания мер социальной защиты и поддержки, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Правовой бэкграунд проекта

Документ подразумевает внесение поправок в постановление Правительства ‎№181 от 14 февраля 2017 г. в части организации предоставления исчерпывающего состава сведений, содержащихся в ЕГИССО, включая информацию о внесении исправлений или изменений в указанные сведения, в ЕСИА и ЕПГУ.

Минкомсвязи предложило отказаться от сбора справок при дистанционном оказании соцуслуг

Проект постановления разработан во исполнение п. 9 раздела III поручения президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности № 9 от 2 июня 2020 г.

Изменения обеспечат возможность предоставления мер соцзащиты и информирования граждан об этих мерах в электронной форме с использованием инфраструктуры электронного правительства, предусмотренной постановлением Правительства № 451 от 8 июня 2011 г. Документ также предлагает внесение изменений в положение о федеральной ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденное постановлением Правительства № 861 от 24 октября 2011 г.

В частности, в проекте постановления предлагается введение норматива, по которому срок направления состава информации в ЕСИА и ЕПГУ «не может превышать одну минуту с момента размещения (изменения) такой информации в информационной системе».

Переход к режиму проактивного предоставления госуслуг, который не требует от граждан сбора справок или личного визита в госорганы, является одним из пунктов федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Предлагаемые изменения соответствуют положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров Российской Федерации. Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, говорится в пояснительной записке. Общественное обсуждение проекта завершится 20 июля 2020 г.

Взаимодействие государственных информационных систем

В конце апреля 2020 г. CNews сообщил о том, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении, оператором которого назначена Федеральная налоговая служба (ФНС).

Основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра актов гражданского состояния, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., а также сведениями МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Регистр будет регулярно пополняться ФНС и 12 остальными поставщиками данных по примерно 30 видам сведений.

В конце мая 2020 г. CNews сообщил о том, что законопроект о создании единого регистра информации о россиянах одобрен Госдумой в третьем чтении, и после его подписания Президентом России Владимиром Путиным основные его положения вступят в силу в начале 2022 г.

Вместе с базовыми данными о гражданах, в едином регистре будет храниться информация о физлицах для идентификации сведений о них в различных ГИС, включая записи актов о рождении и смерти, идентификаторы удостоверяющего личность документа, документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в России, сведений о регистрационном учете россиянина и миграционном учете иностранного гражданина и лица без российского гражданства.

В начале мая 2020 г. CNews также рассказал об инициативе Минэкономразвития, которое предложило расширить перечень документов для получения госуслуг за счет документооборота между ведомствами без личного визита граждан.

Расширение перечня предложено провести за счет документов, которыми уже располагают различные ведомства федерального и муниципального уровней. Всего в перечень предложено добавить 18 документов и персональных данных, находящихся в распоряжении МВД, ФНС, Росреестра, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также расширить объем данных, предоставляемых ФНС.

В марте Президент России подписал федеральный закон, предоставляющий государственным органам социальной защиты право доступа к сведениям о доходах физических лиц, составляющим налоговую тайну, в том числе, в электронной форме, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.