Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта

Власти оставили «Ангстрем» в Реестре недобросовестных поставщиков, отлучив его от госзаказа (по крайней мере, гражданского) до января 2022 г. Минпромторг, чей проект спровоцировал включение компании в черный список, тем временем нашел нового исполнителя.

Черный список для «Ангстрема»

Как выяснил CNews, зеленоградскому микроэлектронному предприятию «Ангстрем» не удалось оспорить решение ФАС, в соответствии с которым оно оказалась в Реестре недобросовестных поставщиков. Это не позволит компании, чьим бенефициаром принято считать экс-министра связи Леонида Реймана, в ближайшие полтора года участвовать в тендерах госорганов (по 44-ФЗ).

В «черном списке» «Ангстрем» оказался еще в январе 2020 г. после того как Минпромторг признал его уклонившимся от заключения контракта по итогам тематического тендера министерства на выполнение микроэлектронной опытно-конструкторской работы (подробности — ниже). В соответствующем протоколе министерства говорится, что в срок, предусмотренный законом о контрактной системе (упомянутый 44-ФЗ), «Ангстрем» не направил заказчику проект контракта, «подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя».

Не согласившись с включением в Реестр, «Ангстрем» в начале февраля 2020 г. обратился с иском к ФАС в Арбитражный суд Москвы. Из опубликованной в картотеке судебных дел резолютивной части решения служителей Фемиды следует, что в удовлетворении иска компании было отказано. Содержание использованных в суде аргументов предприятия в публичном доступе пока не представлено.

«Ангстрем» не смог выбраться из Реестра недобросовестных поставщиков

На обжалование вынесенного решения у «Ангстрема» есть месяц. Намерена ли организация воспользоваться этим правом, представители «Ангстрема» на момент публикации материала ответить CNews не смогли.

Что такое Реестр и каковы перспективы «Ангстрема»

Напомним, реестр недобросовестных поставщиков представляет собой два регулярно обновляемых списка подрядчиков, тем или иным образом, серьезно проштрафившихся на госзакупках: отдельный список для компаний, провинившихся перед госорганами (министерствами, ведомствами и пр.), и отдельный — для организаций, проштрафившихся перед компаниями с госучастием (такими как Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и пр.).

«Ангстрем» оказался в первом из этих списков — на стандартный срок в два года, то есть до января 2022 г. Теоретически для компании это могло бы означать полный крах, так как в соответствии с последним из ее публичных годовых отчетов в 2018 г. доля продукции с военной приемкой в объеме продаж «Ангстрема» на внутренний рынок составила 96,6%. То есть компания преимущественно живет за счет заказов Минобороны или его структур.

Другой вопрос, что, с одной стороны, не вполне понятно, обязано ли министерство в рамках гособоронзаказа ориентироваться на Реестр. А с другой, за «Ангстремом» остается право контрактоваться с компаниями с госучастием (по 223-ФЗ) и тем более с коммерческими структурами, поэтому новые военные заказы он теоретически может получать через посредников.

От каких работ уклонился «Ангстрем»

Тематикой проблемного тендера Минпромторга было заявлено выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение производства радиационно-стойкого симметричного N-канального полевого транзистора с напряжением пробоя сток-исток не менее 20 В и током утечки затвора не более 1 нА» (шифр «Сила-17-Т»).

Тендер был запущен в конце ноября 2019 г. в формате конкурса с начальной ценой контракта в 114,6 млн руб. «Ангстрем» стал победителем без снижения цены лота, хотя его ближайший конкурент — воронежский завод полупроводниковых приборов «Сборка» — попросил за свои работы всего 90 млн руб.

Не сумев подписать контракт с «Ангстремом», Минпромторг в конце марта 2020 г. перезапустил тендер с начальной ценой контракта в 122,1 млн руб. В середине июня победителем была признана «Сборка» с ценовым предложением в 91,6 млн руб. Исполнение подписанного с предприятием контракта рассчитано на срок до 28 февраля 2023 г.