Россияне разгромно проиграли европейцам по уровню цифровых навыков

Исследование ВШЭ

Россияне демонстрируют значительно более низкий уровень владения цифровыми навыками по сравнению с жителями Европейского Союза. Таков один из главных выводов проведенного ИСИЭЗ (Институт статистических исследований и экономики знаний) НИУ ВШЭ исследования, основанного на данных Росстата и Евростата.

По оценкам ВШЭ, лишь у 12% взрослых (15 лет и старше) жителей России цифровые навыки развиты выше базового уровня. При этом в среднем в 28 странах ЕС аналогичный уровень демонстрирует треть взрослого населения. В Нидерландах, Финляндии, Великобритании и Дании этот показатель достигает почти 50%.

Впрочем, общий уровень цифровой грамотности в России не так уж и низок – 78% взрослых в той или степени владеют цифровыми навыками. По этому показателю Россия превосходит, в частности, Болгарию (67%), Румынию (74%), Италию (76%), Грецию и Португалию (по 75%); незначительно уступает Венгрии (79%) и Польше (80%).

Уровень владения цифровыми навыками по странам

Почти четверть россиян (24%) владеют цифровыми навыками на базовом уровне, 39% – на уровне ниже базового, у 2% они отсутствуют полностью, а 22% не могли их проявить, поскольку не использовали интернет в последние три месяца на момент проведения исследования.

Какие навыки учитывались, и в чем отстают россияне

Для оценки уровня цифровых компетенций граждан авторы исследования использовали информацию о 22 видах действий, выполняемых при работе на компьютере или в интернете. Они были сгруппированы в четыре категории навыков: информационные, коммуникационные, навыки решения проблем и навыки работы с ПО.

К примеру, в категорию «навыки решения проблем» были отнесены установка ПО и приложений, а также передача файлов между компьютерами и другими устройствами. К коммуникационным же, в частности, отнесли отправку и получение электронной почты и телефонные или видео звонки через интернет.

Эксперты ВШЭ констатируют отставание россиян в уровне владения навыками, которые традиционно ассоциируются с офисной работой: использование электронной почты, текстового редактора, работа с электронными таблицами, создание презентаций. Применение в повседневной деятельности языков программирования все еще остается узкоотраслевым навыком.

Цифровые навыки населения в России и Евросоюзе

До сих пор скептически относятся россияне к интернет-покупкам и банкингу. По данным исследования ВШЭ, покупать онлайн готовы не более трети жителей страны. Россияне по-прежнему предпочитают совершать покупки лично – это основная причина отказа от приобретения товаров через интернет. Кроме того, 19% отказавшихся от преимуществ совершения дистанционных покупок мотивировали свое решение недоверием к процедуре. Для сравнения: в странах ЕС интернет-шоппинг в среднем вдвое более популярен (63%) нежели в России.

Несколько реже, нежели в среднем по странам ЕС в России загружают собственный контент (26% против 30%) и запрашивают информацию с сайтов государственных/муниципальных органов власти (39% против 44%).

Лучше всего россияне себя проявляют в сфере коммуникаций – здесь ситуация несколько более благополучная в сравнении с ЕС. По данным исследования, более половины взрослых жителей России пользуются соцсетями, а также регулярно звонят через интернет.

Проблемы старшего поколения

Наибольшую обеспокоенность экспертов ВШЭ вызывают россияне средних и старших возрастных групп (от 45 лет), являющихся, по их оценке, основой рабочей силы страны. Для них, согласно выводам исследования, характерен крайне низкий уровень владения цифровыми навыками: к примеру, в возрастной категории 45-54 года навыки выше базового уровня смогли продемонстрировать лишь 11,5%, в диапазоне 55-64 лет этот показатель примерно вдвое ниже – 4,9%, а доля людей в возрасте от 65 до 74 лет с таким уровнем навыков не больше 1%.

По мнению аналитиков, это отчасти связано с тем, что, завершив свое обучение более 20 лет назад, люди средних и старших возрастов не могли освоить соответствующие компетенции, так как в то время их просто не существовало.

Уровень владения цифровыми навыками по возрастным группам

Авторы исследования также отмечают, что для ускорения цифровизации российской экономики необходимо повысить доступность программ дополнительного образования в области компьютерной грамотности для лиц средних и старших возрастных групп.

Напомним, что в 2014 г. «Ростелеком» и ПФР запустили совместный проект под названием «Азбука интернета», нацеленный на пенсионеров. В разработанном специально для людей старшего поколения пособии в доступной форме изложена подробная информация об устройстве компьютера, правилах работы с текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, фотографиями, хранением информации. Большой раздел пособия посвящен получению навыков работы в поисковых системах, возможностям общения в социальных сетях, использованию Skype и электронной почты, а также правилам безопасности при пользовании интернетом. По состоянию на февраль 2020 г. более 300 тыс. россиян прошли обучение по программе «Азбуки интернета».