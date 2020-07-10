Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли

Российские власти подготовили новую госпрограмму поддержки отечественной ИТ-отрасли, включающую снижение налогов, и дополнительное финансирование этой сферы, включая гранты и оплату обучения ИТ-специалистов. Меры поддержки озвучил Михаил Мишустин в рамках совещания в Иннополисе, в котором приняли участие 30 представителей российского ИТ-бизнеса

Новая госпрограмма

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании на тему развития российской ИТ-индустрии рассказал о новой программе господдержки ИТ-отрасли. Мероприятие состоялось 9 июля 2020 г.

По словам Мишустина, новая программа включает, в первую очередь, снижение налогов для российских ИТ-компаний, а также развитие государственно-частного партнерства и стимулирование спроса на продукцию ИТ-фирм. В качестве дополнительных мер были озвучены поддержка стартапов и инновационной активности (R&D, research and development, исследования и разработки), а также меры по снижению дефицита ИТ-специалистов в России (в программе это значится как «развитие кадровой базы»).

Снижение налогов

Новая программа господдержки ИТ-бизнеса, предложенная российским премьером, включает в себя пункт о снижении налога на прибыль и страховых взносов для ИТ-компаний. Кроме того, эти фирмы будут полностью освобождены от уплаты налога на добавочную стоимость (НДС) при условии, если предоставят права на использование программного обеспечения из состава в реестра отечественного ПО на основании лицензионных договоров и по модели SaaS.

Михаил Мишустин на совещании в Иннополисе

Согласно программе, налог на прибыль с текущих 20% будет сокращен до 3%. В то же время 14-процентные страховые взносы будут сокращены до 7,6 %.

Предлагаемые налоги для ИТ-отрасли

Вид налога До изменений После изменений НДС Освобождается от уплаты НДС предоставление прав по использованию ПО на основании лицензионных договоров Освобождается от уплаты НДС предоставление прав по использованию ПО, включенного в реестр российского ПО, на основании лицензионных договоров, а также по модели SaaS Налог на прибыль 20% 3% для аккредитованных российских ИТ-фирм Сумма страховых взносов 14% для аккредитованных ИТ-компаний, 90% доходов которых приходится на продажу ПО и услуг по его разработке и поддержке 7,6% для аккредитованных ИТ-компаний, 90% доходов которых приходится на продажу ПО и услуг по его разработке и поддержке, а также облачных услуг и услуг дата-центров

Аналогичные предложения, как сообщал CNews, внес Президент России Владимир Путин в рамках обращения к россиянам 23 июня 2020 г. По его словам, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Новые приоритеты в госзакупках

Михаил Мишустин также сообщил о смене приоритетов на продукцию именно российского ИТ-бизнеса при совершении госзакупок. Также, согласно программе, государственные компании и госорганы будут должны согласовать планы замещения используемого ими иностранного лицензионного ПО до 2024 г. Сроки согласования – не позднее 1 января 2021 г.

В дополнение к этому госорганам будет запрещено в процессе экспертизы предлагаемой архитектуры создаваемых систем разрабатывать аналоги имеющихся на рынке продуктов. В России появится единая платформа продвижения отечественного ПО на мировом рынке, а также будет обеспечено софинансирование расходов, которые потребуются на это.

Отдельное внимание будет уделено внедрению ИТ-продуктов и сервисов в организациях из социальной сферы (образовательные, медицинские учреждения и т. д.). Они смогут рассчитывать на получение средств на приобретение такой продукции.

Дополнительное финансирование ИТ-отрасли

Новая госпрограмма предусматривает и поддержку исследований, проводимых крупными российскими ИТ-компаниями. В частности в рамках национальной программы «Цифровая экономика» планируется выделить 20 млрд руб. в период до 2024 г.

Эти средства будут предоставлены на полностью безвозмездной основе и направлены на предоставление грантов ведущим отечественным ИТ-фирмам. Их будет необходимо вложить в выпуск и пилотное внедрение инновационных ИТ-продуктов, но существует определенное нюансы получения этих денег: они будут выделены лишь при условии регистрации создаваемого компанией-получателем гранта программного продукта в реестре российского ПО. Также эти деньги будут выделены фирмам, уже имеющим продукты, зарегистрированные в данном реестре, а также подтвержденную выручку в установленном размере.

Дополнительно было сказано о выделении в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» 20 млрд руб. российским институтам развития (Фонд Бортника, Сколково). Деньги пойдут на финансирование стартапов, работающих в направлениях искусственного интеллекта и больших данных, блокчейна, интернета вещей, информационной безопасности и коммуникационных технологий.

На этапах разработки прототипа своего продукта, его опытного внедрения и вывода на рынок ИТ-компании смогут рассчитывать на финансирование в пределах от 3 до 20 млн руб. На стадиях поддержки крупных внедрений и запуска новых продуктов финансирование может быть увеличено до 20 млн руб., но в этом случае оно не будет превышать 50% от общего размера затрат.

Государственно-частное партнерство и решение кадровой проблемы

Озвученная Михаилом Мишустиным программа предполагает развитие государственно-частного партнерства в ИТ-отрасли. Это будет сделано в интересах бизнеса инфраструктуры электронного правительства, в том числе для предоставления связанных с получением госуслуг коммерческих сервисов, доступа ИТ-компаний к персональным данным россиян в государственных информационных системах (с согласия самих россиян), а также для использования государственной электронной подписи гражданина для заключения с ним сделок.

В рамках программы господдержки к 2024 г. до 120 тыс. должны быть увеличены контрольные цифры приема на обучение по ИТ-специальностям в российских вузах. Также запланировано госфинансирование обучения высококвалифицированных ИТ-кадров по международным программам на базе 12-15 российских вузов. Дополнительно государство обеспечит софинансирование ускоренного обучения ИТ-специалистов. Размер софинансирования составит 50% от объема расходов на обучение.

Участники совещания

В прошедшем в Иннополисе совещании приняли участие свыше 50 человек. Со стороны исполнительных органов власти присутствовало 15 человек, включая главу Минкомсвязи Максута Шадаева, руководителя Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниила Егорова и замруководителя Аппарата Правительства России Леонида Левина.

Участники совещания в Иннополисе

№ ФИО Должность 1 Хуснуллин Марат Шакирзянович Заместитель председателя Правительства России 2 Чернышенко Дмитрий Николаевич Заместитель председателя Правительства России 3 Шадаев Максут Игоревич Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 4 Мурашко Михаил Альбертович Министр здравоохранения России 5 Фальков Валерий Николаевич Министр науки и высшего образования России, член Наблюдательного совета Университета «Иннополис» 6 Комаров Игорь Анатольевич Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе 7 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан, член Наблюдательного совета Университета «Иннополис» 8 Егоров Даниил Вячеславович Руководитель Федеральной налоговой службы России 9 Попова Анна Юрьевна Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 Левин Леонид Леонидович Заместитель руководителя Аппарата Правительства России

В числе участников со стороны ИТ-фирм были глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, гендиректор Positive Technologies Юрий Максимов, сооснователь компании «Акронис» Станислав Протасов и др. Среди них был также и вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский. Напомним, что в июне 2020 г. Telegram был официально разблокирован в России, а под санкции Роскомнадзора он попал в апреле 2018 г.