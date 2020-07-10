Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев

Основным владельцем компании «МаксимаТелеком», оператора Wi-Fi-сетей в московском и питерском метро, оказался бывший президент ИТ-концерна «Ситроникс» Сергей Асланян. Также доля в компании есть у фонда «Тетис Капитал». Ранее в число совладельцев компании входил и нынешний замминистра обороны Алексей Криворучко.

«МаксимаТелеком» размещает облигации на 3 млрд рублей

Компания «МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi-сетей в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, выпускает дебютный облигационный заем. Как сообщило агентство «Интерфакс», 17 июля 2020 г. компания планирует собрать заявки на трехлетние облигации общим объемом до 3 млрд руб. Организатором размещения является «Совкомбанк».

Состав акционеров «МаксимаТелеком»

Как сказано в проспекте к облигационному займу «МаксимаТелеком» (имеется в распоряжении CNews), бенефициаром компании является Сергей Асланян, занимающий пост председателя совета директоров и также являющийся советником гендиректора компании.

Асланяну принадлежит 71% от уставного капитала и 54,8% от общего числа голосующих акций кипрского оффшора Geromell Trade, который владеет 51% акций «МаксимаТелеком».

Разница между долями от уставного капитала и от общего числа голосующих акций может быть связана с наличием у Geromell Trade привилегированных акций. 25,8% акций «МаксимаТелеком» принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) комбинированный «Ракурс», находящему под управлением компании «Тетис Капитал». Владельцем этой структуры является ЗАО «Тринфико».

В проспекте к облигационному займу оператор Wi-Fi-сетей в московском и питерском метро «МаксимаТелеком» раскрыл имена и доли своих владельцев

Еще 23,5% акций «МаксимаТелеком» принадлежат дочернему предприятию компании - «СмартМолл». Ранее данный пакет принадлежал ЗПИФ комбинированный «ТФГ-Венчурный», находящемуся под управлением «Трансфингруп». За этой структурой стоит негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние». «МаксимаТелеком» выкупила этот пакет в 2019 г. за 1,27 млрд руб., писала газета «Коммерсант».

«МаксимаТелеком» в 2013 г. выиграла тендер московского метрополитена на строительство бесплатной Wi-Fi-сети. Уже тогда было известно, что совладельцем компании выступает Сергей Асланян. До этого он в 2007-2013 гг. возглавлял концерн «Ситроникс», созданный АФК «Система» для консолидации активов в области высоких технологий.

Как нынешний замминистра обороны владел долей в «МаксимаТелеком»

В то же время в проспекте говорится, что, по состоянию на конец 2017 г., через оффшор Geromeli Trade компанию «МаксимаТелеком», помимо Асланяна, контролировали израильский ресторатор Авраам Крихели (владел сетями Red Espresso bar, «Малинка-кафе», «Сушилка» и Shisha) и Алексей Криворучко.

Основной бенефициар «МаксимаТелеком» Сергей Асланян

В 2010-2018 гг. Криворучко был гендиректором компании «Аэроэкспресс», обеспечивающей железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами. В 2016 г. «Аэроэкспресс» отказался от услуг компании RDL Telecom, обеспечивавшей Wi-Fi в ее поездах, и стал работать с компанией «МаксимаТелеком».

Одновременно с «Аэроэкспрессом», в 2014-2018 гг., Криворучко возглавлял оборонный концерн «Калашников». Единственным владельцем концерна сначала была госкорпорация «Ростех», но затем она передала контроль над ним компании «Транскомплектхолдинг», которая принадлежала Криворучко и совладельцам «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву.

Махмудов и Бокарев также входят в число акционеров «Аэроэкспресс». В 2018 г. Криворучко перешел на госслужбу, став замминистра обороны. Доля Криворучко в Geromeli Trade, как ранее писал РБК, перешла к эстонцу Урмо Валлнеру.

Как связана «МаксимаТелеком» с прибалтийскими друзьями Максима Ликсутова

При старте проекта «Максимателеком» в 2013 г. единственным владельцем компании был оффшор Geromeli Trade. В нем Асланяну принадлежало 35%, Крихели – 25%, еще 40% владел бывший глава российского подразделения Swedbank, гражданин Латвии Друвис Мурманис. Впоследствии доля Мурманиса перешла к Криворучко.

У Мурманиса, Криворучко и Валлнера было много общих проектов, отмечало издание РБК. Они также знакомы с бывшим гендиректором и совладельцем «Аэроэкспресса» и нынешним главой Департамента транспорта Москвы Максимом Лискутовым. Сам Лискутов – уроженец Эстонии.

В 2011-2014 гг. Мурманис и Криворучко входили в совет директоров латвийской железнодорожной компании L-Ekspresis, в 2014 г. в ее совете директоров был и Валлнер. В 2009-2011 гг. долей в этой компании владел Лискутов.

В 2013 г. L-Ekspresis была продана компании Rail Invest. Сделку организовала принадлежащая Мурманису компания Callidus Capital. На момент сделки в совет директоров Rail Invest входил Криворучко, также до 2017 г. в ее совете директоров были Мурманис и Валлнер. Кроме того, Callidus Capital выступала консультантом «Аэроэкспресс» по привлечению средств на покупку новых вагонов.

А принадлежащая Валлнеру компания Velstrom Vallner Tohve сотрудничала с «Аэроэкспрессом» и Департаментом транспорта Москвы. Кроме того, сам Валлнер занимал до 2018 г. пост советника гендиректора «Аэроэкспресса», а его партнер по бизнесу Пэтер Тохвер в 2012-2013 гг. был советником Ликсутова в столичной мэрии. Также Валлнер является директором кипрской компании Topfair Properties, совладельцем которой был Криворучко.

Финансовые показатели «МаксимаТелеком»

В настоящее время в совет директоров «МаксимаТелеком» входят Сергей Асланян, Авраам Крихели, Урмо Валлнер, гендиректор компании Борис Вольпе и инвестиционный менеджер «СК Инвестиции» Петр Седунов.

По итогам 2019 г. выручка «МаксимаТелеком» составила 6,1 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2018 г. Операционная прибыль компании составила 588 млн руб., чистая прибыль – 1,3 млн руб. По итогам 2018 г. у компании был чистый убыток в размере 188 млн руб. Размер кредиторской задолженности компании на 31 декабря 2019 г. составлял 4,56 млрд руб.