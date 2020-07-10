Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов

Капитан УФСБ Анна Соловьева была признана виновной за передачу информации, содержащей гостайну, третьему лицу. Она раскрывала сведения об абонентах сотовой связи, предварительно запрашивая их из баз данных ФСБ. Соловьева удалось избежать тюремного срока – ее осудили на три года условно.



История Соловьевой

Капитан Управления Федеральной службы безопасности России (УФСБ) по Петербургу и Ленинградской области Анна Соловьева была признана виновной в нарушении ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, дело офицера ФСБ рассматривал Первый Западный окружной военный суд.

Согласно материалам дела, Анна Соловьева передавала стороннему гражданскому лицу, чье имя не называется, информацию о регистрационных данных абонентов операторов сотовой связи. Вместе с ними Соловьева делилась с ним данными об их местонахождении и подробностями об их разговорах по телефону. Как установило следствие, все эти сведения Соловьева передавала в период с августа 2015 г. по август 2016 г.

Сотрудник ФСБ передавала персональные данные россиян третьим лицам

Для получения сведений об абонентах операторов связи Соловьева совершала запросы в информационные массивы региональной оперативно-технической службы УФСБ. В дальнейшем она передавала их получателю посредством переписки в интернет-мессенджерах (названия сервисов не раскрываются) и при личных встречах.

Смягченное наказание

Согласно российским законам, нарушение ч. 1 ст. 283 УК РФ влечет за собой наказание в виде ареста сроком от четырех до шести месяцев либо лишения свободы на срок до четырех лет. Помимо этого, преступника лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Однако, по решению суда, реальный срок по делу Анны Соловьева был заменен на условный. «Суд принял во внимание наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о личности Соловьевой и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно», – сказали представители Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В качестве дополнительной меры наказания суд выбрал запрет для Соловьева занимать должности, связанные допуском к государственной тайне, а также с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах. Срок запрета – два года.

Сама Соловьева свою вину не признает.

Таинственный получатель

Что касается неназванного человека, получавшего от Соловьева информацию, то уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В УК РФ есть статья 283.1 «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну», нарушение которой карается штрафом в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также виновного могут лишить свободы на срок до восьми лет.

Реальные сроки для сотрудников ФСБ

В России зафиксировано несколько случаев, когда сотрудникам ФСБ, в отличие от Анны Соловьевой, не удалось избежать тюремного заключения за передачу гостайны третьим лицам. Как сообщал CNews, в апреле 2019 г. экс- сотрудник ведомства Дмитрий Докучаев, участвовавший в передаче ФБР, получил шесть лет колонии. Его срок был значительно сокращен благодаря досудебному соглашению с прокуратурой.

Важно отметить, что Докучаев стал четвертым по счету осужденным по делу о госизмене бывших сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского». В начале апреля 2020 г. другой фигурант этого же дела, предприниматель Георгий Фомченков, также заключивший доследственное соглашение с прокуратурой, был приговорен Мосгорсудом к семи годам колонии.

Двое других фигурантов этого дела, среди которых бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и экс-руководитель отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, были приговорены к 22 и 14 годам заключения строгого режима соответственно. Решение суда было вынесено в конце февраля 2019 г.