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Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза

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Бизнес Тендеры Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе Техника Маркет
, Текст: Денис Воейков

На ажиотажном региональном тендере на поставку отечественных ПК с российской ОС, но с зарубежными процессорами сошлись сразу девять интеграторов преимущественно федерального уровня. В итоге цена 180 миллионного лота была сбита более чем в полтора раза. Поставлять технику в сотни медучреждений малых городов и деревень станет «Софтлайн».

Ажиотаж вокруг ИТ-тендера МИАЦа

Как выяснил CNews, поставкой российских компьютеров в государственный «Медицинский информационно-аналитический центр» Свердловской области (МИАЦ) по итогам сверхажиотажного тендера с участием известных ИТ-интеграторов федерального уровня займется компания «Софтлайн».

Это следует из документов завершившейся закупочной процедуры, которая стартовала 21 мая 2020 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой лота в 180,4 млн руб. По итогам торгов победивший в них «Софтлайн» сбил цену более чем в полтора раза — до 117,1 млн руб.

Конкуренцию ему безуспешно попытались составить сразу восемь компаний. Уральский филиал «Мегафона» остановился на отметке в 177,7 млн руб., «Крафтвэй» — 176 млн руб., «ЛЛС групп» — 154,2 млн руб., «ИТ комплекс» —138 млн руб., «Депо» 133,4 млн руб., «Тегрус» — 130,6 млн руб., «Айтибокс» — 118 млн руб.

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«Софтлайн» поставит тысячи российских ПК в сотни региональных больниц

Теперь «Софтлайну» предстоит в течение 90 календарных дней с момента заключения договорапоставить, установить и настроить 2934 компьютера в 400 городских, деревенских и поселковых больниц, поликлиник, стоматологий, медицинских и реабилитационных центров по всей Свердловской области.

Конкретные производители ПК в техзадании не прописаны. Какую именно технику «Софтлайн» намеревается передать гсзаказчику, в компании на момент выхода этого материала сообщить CNews не смогли.

Что за компьютеры закупаются

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, приобретаемые МИАЦом компьютеры, по условиям тендера, должны быть включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге. По факту это означает, что ПК должны иметь официальный статус техники, произведенной на территории нашей страны, что не исключает возможность присутствия в них зарубежных компонентов.

Последнее обстоятельство подтверждается заявленными в ТЗ характеристиками процессоров, которыми должны быть оснащены компьютерами. В частности установлено, что четырехъядерные чипы должны быть изготовлены по технологии не выше 14 нм и иметь частоту не ниже 3,6 ГГц. Ни один отечественный процессор — из линеек «Эльбрус», «Байкал», «Мультикор» и пр. — такими параметрами похвастаться не может.

Компьютеры должны иметь форм-фактор Minitower или еще более компактный. Общий объем установленной оперативной памяти — не меньше 8 ГБ, ее частота — не ниже 2133 МГц. В ПК должны быть установлены SSD-накопители объемом от 240 ГБ.

Что касается ПО, то на ПК должна быть предустановлена одна из ОС из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи. ОС должна быть официально совместима с российскими криптопровайдероми «Криптопро CSP» и ViPNet CSP в части установки сертификатов подписей, формирования и проверки электронной подписи.

В комплекте с системным блоком должны поставляться клавиатура, мышь и монитор с диагональю не менее 23 дюймов и разрешением от 1920 на 1080 пикселей.

Несколько фактов о МИАЦ

Свердловский областной медицинский информационно-вычислительный центр был создан в 1976 г., в сентябре 1997 г. преобразован в Центр медицинской информатики, АСУ и новых технологий, а с октября 2001 г. переименован в Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ).

Основной деятельностью центра, по его собственным данным, является выполнение работ и оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий госвласти Свердловской области в сфере здравоохранения. Предметом деятельности МИАЦ являются компьютеризация и информатизация, в том числе организация внедрения и развитие информационных технологий системы здравоохранения Свердловской области.

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