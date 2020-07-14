РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux

Крошечная ИТ-компания, сорвавшая поставку в РЖД планшетов, не смогла убедить заказчика и ФАС в том, что это произошло из-за непреодолимой для нее экономической и эпидемиологической ситуации в России и в мире. Непреклонные чиновники и госслужащие своими действиями, по всей видимости, обеспечили микропредприятию место в Реестре недобросовестных поставщиков.

Неудачливый подрядчик РЖД

Как выяснил CNews, «Российские железные дороги» (РЖД) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оказались непреклонны в отношении микропредприятия «Саплай», которое в марте 2020 г. получило от железнодорожного монополиста подряд на поставку ему 936 планшетных компьютеров. Сначала в апреле2020 г. РЖД отказались разрешить «Саплаю» не подписывать договор в связи с наступившим коронавирусным кризисом. Затем ФАС 18 мая 2020 г. при изучении данной ситуации встала на сторону госзаказчика. А теперь, 7 июля 2020 г. РЖД официально признали несостоявшегося подрядчика уклонившимся от заключения договора.

Последнее обстоятельство должно стать однозначным поводом для ФАС включить «Саплай» в Реестр недобросовестных поставщиков. Напомним, этот реестр представляет собой два регулярно обновляемых списка подрядчиков, тем или иным образом серьезно проштрафившихся на госзакупках: отдельный список для компаний, провинившихся перед госорганами (министерствами, ведомствами и пр.), и отдельный — для организаций, проштрафившихся перед компаниями с госучастием (такими как Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и пр.). «Саплай» сейчас рискует оказаться во втором из этих списков, то есть в течение двух лет не сможет принимать участие в тендерах госкомпаний. При этом право контрактоваться с госорганами за ним сохранится.

ИТ-подрядчику РЖД усилиями госзаказчика светит реестр недобросовестных поставщиков

Ставший проблемным тендер был запущен 18 февраля 2020 г. в формате аукциона с начальной ценой лота в 26,4 млн руб. — строго для субъектов малого и среднего предпринимательства. Победивший «Саплай» сбил цену до 21,1 млн руб. Всего на тендер пришло четыре претендента на договор. Заявка «Мосремавто» была отклонена; компания попыталась оспорить это решение тендерной комиссии в ФАС, но безуспешно. Имена двух допущенных, но не победивших претендентов в публичных документах не представлены.

Разногласия «Саплая» с РЖД и ФАС

Как следует из документов разбирательства антимонопольного органа, в своей жалобе в ФАС «Саплай» протестовал против «понуждения к заключению договора по результатам закупки». Накануне своего обращения в ведомства компания 8 апреля 2020 г. направляла письмо в РЖД с просьбой либо повторно провести процедуру ценовых предложений, либо отклонить заявку «Саплая», либо отменить определение поставщика.

В качестве обоснования этой просьбы компания ссылалась на вызванное экономической и эпидемиологической ситуацией увеличение цены производителем планируемого к поставке оборудования и неопределением им конкретных сроков поставки, о чем «Саплай» не мог знать в момент подачи заявки. При этом сложившуюся ситуацию компания относила к так называемым обстоятельствам непреодолимой силы.

В своем ответе РЖД категорично заявили, что обстоятельства, на которые ссылается компания, «не относятся к заказчику и не являются обстоятельствами непреодолимой силы». А ФАС, в свою очередь, при рассмотрении жалобы «Саплая» просто с этими аргументами полностью согласилась.

Что за планшеты нужны РЖД

В техзадании ставшего проблемным тендера следует, что приобретаемые планшеты РЖД намеревались распределить по 17 своим подразделениям в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Саратове, Калининграде, Самаре, Челябинске, Иркутске и др.

Конкретные производители техники или комплектующих в ТЗ прописаны не были. Планшеты должны были обладать сенсорным дисплеем с диагональю не менее 10 дюймов и разрешением 1920 на 1200 пикселей. В изделиях должны быть задействованы четырехядерные процессоры, изготовленные по техпроцессу 28 нм, с базовой частотой не ниже 1,45 ГГц. Оперативная память — не менее 3 ГБ.

Предполагалось, что на компьютеры будет предустановленна российская операционная система на ядре Linux, включенная в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи.

Несколько фактов о «Саплае»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Саплай» было образовано в Москве 6 мая 2006 г. Единственным бессменным учредителем и гендиректром выступает Игорь Рудаков. Среднесписочная численность сотрудников компании в 2019 г. по данным отчетности, представленной ею в ФНС, составила четыре человека. Основной официальный вид деятельности организации — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением. Интернет-сайт компании поисковики не находят.

По сведениям «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка организации составила 125,8 млн руб. с приростом этого показателя на 56% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль указана в размере 6,6 млн руб.

В базе «Контур.фокус» имеются сведения о 51 госконтракте компании суммарно на 114,2 млн руб. Среди крупнейших госзаказчиков последнего времени — «Русатом автоматизированные системы управления», муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности», Министерство здравоохранения республики Марий Эл.