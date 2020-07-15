«Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России

Inventive Retail Group откроет магазины Xiaomi

Inventive Retail Group (входит в группу «Ланит»), владелец сетей re:Store и Samsung, планирует открыть до 60 магазинов монобрендовой сети Xiaomi по всей России.

Первая торговая точка такого формата площадью 75 м2 откроется 22 июля 2020 г. в Москве на территории ТРЦ «Fort Отрадное» (бывший «Золотой Вавилон Отрадное»), сообщается в пресс-релизе российской компании. В магазине можно будет приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимую электронику, такую как умные часы и фитнес-браслеты, а также различные аксессуары популярного китайского бренда.

В перспективе ритейлер, как пишут «Ведомости», собирается открывать монобрендовые магазины большей площади, в которых будет представлен более широкий ассортимент товаров из экосистемы бренда, например, приспособлений для умного дома.

Inventive Retail Group возьмется за торговлю продукцией Xiaomi

В Xiaomi считают, что клиенты не заметят существенной разницы между партнерскими и фирменными салонами, отмечает издание. В Inventive Retail Group планирует помочь компании расширить сеть монобрендовых магазинов в первую очередь в регионах. На сегодняшний день у Xiaomi в России более 30 фирменных магазинов MiStore – от Калининграда до Томска.

По мнению гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, для Xiaomi подобное партнерство – это в первую очередь возможность развития и рекламы бренда, а не способ нарастить продажи. Львиная их доля все равно приходится на мобильных ритейлеров, а 60 точек на всю Россию – это очень мало, считает эксперт.

Интерес россиян к смартфонам Xiaomi продолжает расти

Китайская компания Xiaomi начала свою деятельность в 2010 г. с разработки Android-прошивки MIUI для смартфонов, после чего переключилась на создание электроники. Первый смартфон Mi 1 появился в 2011 г. и превзошел многих конкурентов по своим характеристикам и цене. На сегодняшний день компания выпускает широкий ряд моделей смартфонов, телевизоров, фитнес-браслетов, внешних аккумуляторов и других популярных устройств.

По данным «Яндекс.Маркета», в период с 1 января по 30 июня 2020 г. Xiaomi стал самым популярным производителем смартфонов среди посетителей площадки. Почти 29% пользовательских переходов пришлось на предложения смартфонов этого бренда. Вторым по популярности стал Samsung с 20% переходов, а третьим — Apple (19%).

Наиболее популярным смартфоном у россиян стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro со средней стоимостью около 16 тыс. руб. Всего модели китайского производителя заняли четыре позиции в десятке самых популярных устройств. Также в топ попали модели Apple: iPhone 11 с объемами памяти 64 ГБ и 128 ГБ заняли третье и пятое места и стали самыми дорогими моделями в рейтинге. Новинка 2020 г. года — Samsung Galaxy A51 — заняла четвертое место.

Рейтинг самых популярных смартфонов первого полугодия на «Яндекс.Маркете» выглядил следующим образом: Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ; Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 ГБ; Apple iPhone 11 64 ГБ; Samsung Galaxy A51 64 ГБ; Apple iPhone 11 128 ГБ; Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ; Apple iPhone Xr 64 ГБ; Xiaomi Redmi 8 4/64 ГБ; Samsung Galaxy A10; Samsung Galaxy A50 64 ГБ.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в число пяти наиболее популярных брендов по итогам первого полугодия 2020 г. вошли Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. На пятерку лидеров пришлось 84% штучных продаж и 94% денежного объема рынка. Продолжили укреплять позиции ведущие китайские производители – на Honor, Huawei, Xiaomi, пришлось уже 52% рынка в штуках. В 2018 г. их совокупная доля была почти вдвое меньше, в 2019 г. назад – 41%. В общей сложности два десятка китайских брендов занимают уже более 60% российского рынка.

Несколько слов о группе «Ланит»

«Ланит» – это российская многопрофильная группа ИТ-компаний, созданная в 1989 г. Является одним из крупнейших российских системных интеграторов. Партнер более 250 мировых производителей оборудования и программных решений: Avaya, Citrix, Ericsson, HP, Intel, Microsoft, Oracle, Siemens PLM Software. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019» «Ланит» занимает вторую строчку. Совокупная выручка группы в 2019 г. выросла на 5,8% по сравнению с 2018 г., превысив 173,7 млрд руб.

В группу «Ланит» входит розничное подразделение – Inventive Retail Group, объединяющее сети специализированных магазинов, реализующих цифровую электронику, детские и спортивные товары. Сегодня ядрокомпании Inventive Retail Group составляют бренды Apple‚ Samsung, Sony, Lego и Nike.

Inventive Retail Group состоит из 84 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller‚ 103 фирменных магазинов Samsung, одного салона Sony Centre, пяти магазинов Huawei, 74 сертифицированных магазинов Lego, 24 фирменных магазинов Nike, 50 магазинов Street Beat, четырех магазинов Street Beat Kids, одного магазина The North Face и восьми магазинов UNOde50.