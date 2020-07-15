ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы

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Чертановский суд Москвы отправил ИТ-директора «Почты России» под домашний арест на два месяца. Подсудимого обвиняют в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, что может караться тюремным заключением на срок до 10 лет. Со столь же резонансным арестом президента НКК это дело, по всей видимости, не связано.

В чем вина Емельченко

Задержанного накануне ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова Чертановский суд поместили по домашний арест сроком до 13 сентября 2020 г., то есть на два месяца. Карточка дела об избрании для Емельченкова вышеупомянутой меры была зарегистрирована в картотеке судов общей юрисдикции Москвы 15 июля 2020 г.

Как уточняет «Интерфакс», Емельченков обвиняется в нарушении пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Максимально предусмотренный законом срок наказания за подобное деяние составляет 10 лет лишения свободы.

По существу Емельченкова обвиняют в причинении своему действующему работодателю ущерба в 67 млн руб. Это следует из обвинительного заключения, которое частично озвучил адвокат подсудимого.

Сергей Емельченков отправлен под домашний арест на два месяца, но может сесть в тюрьму на 10 лет

«Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда, — указывает агентство со ссылкой на адвоката обвиняемого. — За неисполнение этого договора с компанией “Сервионика” якобы набежали штрафные санкции на 350 млн руб., потом они якобы были уменьшены до 37 млн руб., и “Почте России” причинен ущерб — 67 млн руб., но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде».

Отметим, что каких-либо судебных разбирательств между «Почтой России» и «Сервионикой» в базе арбитражных судов, в которых рассматриваются дела между юрлицами, действительно не фигурирует.

Аресты Емельченкова и главы НКК не связаны

Напомним, одновременно с арестом Емельченкова стало известно и о задержании президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина, а также взятии подписки о невыезде с его сына Алексея Калинина — экс-президента дистрибутора OCS (входит в НКК).

По данным источника CNews, два этих дела между собой не связаны.

Ранее сегодня CNews писал о том, что история задержания Александра Калинина и обысков в ряде ИТ-компаний предположительно берет начало в 2017 г. и связана с громким разбирательством по линии ФАС. Тогда антимонопольный орган признал поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на торгах, касающихся этой информационной системы.

В частности, НКК, сборщик компьютерной техники «Аквариус» (входит в НКК), «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате сговора цены оказались завышены. Действия компаний, по версии ФАС, координировала компания «Хьюлетт Паккард А. О.». Все организации были признаны надзорным органом виновными в нарушении положений закона «О защите конкуренции».

Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля».

Как полагает источник CNews, в ходе отработки данного дела у правоохранительных органов накопились некие дополнительные материалы о деятельности ИТ-компаний, которые сейчас и было решено использовать.