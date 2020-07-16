Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter

Goldman Sachs готов продать 5% доли в HeadHunter в ходе намеченного компанией вторичного размещения акций. Рыночная стоимость данного пакета акций составляет $100 млн.

HeadHunter раскрыл параметры предстоящего SPO

Рекуртинговый сервис раскрыл параметры предстоящего вторичного размещения своих акций (SPO), которое запланировано на американской бирже Nasdaq. Согласно документам, опубликованным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), единственным участником размещения станет один из двух крупнейших акционеров сервиса — инвестиционная компания Goldman Sachs.

В настоящее время Goldman Sachs владеет 24,8% акций HeadHunter. В ходе размещения инвестиционная компания планирует продать 5 млн американских депозитарных акций рекрутингового сервиса, что составляет 10% от общего числа акций HeadHunter.

Соответственно, после размещения доля Goldman Sachs в HeadHunter уменьшиться до 14,9%. С учетом того, что сейчас акции HeadHunter котируются на бирже Nasdaq по цене $20 за одну акцию, Goldman Sachs может заработать на размещении порядка $100 млн.

Как HeadHunter проводил IPO

HeadHunter провел первичное размещение своих акций (IPO) в мае 2019 г. объем размещения составил $200 млн, одна акция компании была оценена в $13,5.

Продается доля HeadHunter в $100 млн

Участие в размещения приняли только два крупнейших акционера компании — фонд «Эльбрус капитал» и Goldman Sachs. Всего было продано 32,6% акций компании. После размещения доля «Эльбрус капитал» сократилась с 60% до 40,4%, доля Goldman Sachs — с 40% до 27%.

В ходе того размещения «Эльбрус капитал» выручил $131 млн, Goldman Sachs — $88 млн. После размещения американский фонд Kayne Rydnick Management собрал 14,3% акций HeadHunter.

В июне 2020 г. стало известно о том, что HeadHunter планирует проведение SPO. Тогда утверждалось, что сама компания может продать собственные акции на сумму до $100 млн, а ее мажоритарные акционеры — «Эльбрус капитал» и Goldman Sachs — могут распродать весь принадлежащий им пакет акций (65%).

То есть общий объем размещения мог бы достичь $820,9 млн (при текущих котировках). Однако, как уже отмечалось, пока свои акции будет продавать только Goldman Sachs.

Вторичный листинг на Московской бирже

Параллельно совет директоров HeadHunter одобрил проведение вторичного листинга ценных бумаг компании на Московской бирже. Листинг намечен на IV квартал 2020 г., американские депозитарные акции HeaHunter будут продаваться на Московской бирже за рубли.