Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны

5691

Двое специалистов архангельского офиса Альфа-банка делились со злоумышленниками персональными данными клиентов, за что получили гонорар 140 тыс. руб. За совершенные преступления суд приговорил их к штрафам в суммарном размере 95 тыс. руб. вместо максимальных 1,5 млн руб. или 5-летнего тюремного срока.



Преступники в рядах Альфа-банка

25-летний сотрудник Альфа-банка в Архангельске Андрей Одоев занимался продажей персональных данных клиентов банка без их согласия третьим лицам. Как сообщает прокуратура Архангельской области, сведения, составлявшие банковскую тайну, он распространял по предварительному сговору с другим сотрудником банка, 24-летним Владиславом Сухановым.

Одоев занимал должность специалиста кредитно-кассового офиса «Архангельск-Воскресенский» АО «Альфа-банк». Кем в банке работал Суханов, прокуратура Архангельской области не уточнила, но, по данным следствия, именно он подкупил Одоева и подтолкнул его к совершению преступления.

Как действовали преступники

Копировать персональные данные вкладчиков Альфа-банка Одоев начал в декабре 2018 г. С этого месяца и по март 2019 г. он успел передать третьим лицам персональные данные о шести клиентах банка, включая сведения об их банковских счетах и остатках средств на них.

От действий Одоева и Суханова пострадали шесть клиентов Альфа-банка

Получателями информации выступили злоумышленники из Москвы. По данным прокуратуры, воспользовавшись ею, они подделали паспорта клиентов банка и открыли на имена трех из них банковские карты, с помощью которых получили доступ к их счетам.

Итогом всех этих незаконных действий стало хищение денег со счетов вкладчиков на сумму, превышающую 8,39 млн руб. Причина, по которой мошенники не воспользовались счетами трех оставшихся клиентов Альфа-банка, чьи данные они получили от Одоева с Сухановым, на момент публикации материала известна не была.

Московские злоумышленники, обогатившись почти на 8,4 млн руб., заплатили Суханову и Одоеву 140 тыс. руб. за проделанную работу. В итоге эта сумма оказалась выше общего размера штрафов, которые им придется заплатить по решению суда.

Награда и наказание

Андрей Одоев был признан Октябрьским районным судом Архангельска виновным в нарушении ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, из корыстной заинтересованности») и обязал его выплатить 50 тыс. руб. в качестве наказания, попутно лишив его права заниматься деятельностью, связанной с банковской тайной, на полтора года. Между тем, преступление, подпадающее под эту статью, может караться штрафом в размере до одного 1,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также Одоев мог попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Владислава Суханова суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного той же ч. 3 ст. 183 УК РФ и заодно ч. 4 и ч. 5 ст. 33 УК РФ, в которой приводятся виды соучастников преступления. Его признали одновременно подстрекателем и пособником.

Суханова тоже могли ждать штраф до 1,5 млн руб. и пятилетний тюремный срок, однако вместо этого ему присудили 45 тыс. штрафа и, как и Одоева, лишили возможности заниматься деятельностью, связанной с банковской тайной, на те же полтора года.

С учетом того, что московские мошенники заплатили Одоеву и Суханову 140 тыс. руб., то после уплаты штрафов у них останутся 45 тыс. на двоих, полученные за осуществление преступной деятельности.

Преследование московских злоумышленников

Вынесением приговора Суханову и Одоеву дело не ограничилось. В настоящее время в отношении лиц, укравших деньги со счетов вкладчиков Альфа-банка с использованием информации, предоставленной Одоевым и Сухановым, ведется расследование. Специалисты следственного отдела УМВД России по Останкинскому району МВД России по городу Москва возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Нарушение этой статьи наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. На момент публикации материала не было известно, установлены ли личности грабителей.

Не самая крупная утечка

Одоев и Суханов украли информацию лишь о шести клиентах Альфа-банка, тогда как в начале октября 2019 г. в Сбербанке произошла утечка персональных данных 60 млн вкладчиков. CNews писал, что все эти сведения хранились в выставленной на продаже базе данных, и это были подробности о держателях кредитных карт, включая ФИО, паспортные данные, а также всю информацию о кредитных картах клиента и операциях по ним, включая кредитный лимит и неиспользованный лимит.

К концу октября 2019 г. был найден подозреваемый в утечке сведений. Им оказался старший руководитель волгоградского коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антон Бутурлакин.

По информации МВД России, Бутурлакин действовал под псевдонимом «Антон 2131». Как пишет РБК, после выявления подозреваемого Сбербанк сообщил о своем намерении в кратчайшие сроки прекратить действие договора с НСВ и провести аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами – подрядчиками Сбербанка.