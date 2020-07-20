Intel больше не лидер. Крупнейшим в мире производителем процессоров стала TSMC

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TSMC стала мировым лидером с сегменте контрактного производства полупроводников, заняв почти 52% рынка. Она обогнала Intel, в том числе и по капитализации, и своему успеху она обязана росту стоимости акций, спровоцированному, в том числе, информацией о прорыве в разработке сверхсовременных 2-нанометровых норм производства.



Новый мировой лидер

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) признана самым крупным производителем полупроводниковой продукции в мире по двум показателям: по капитализации и по объему рынка контрактного производства полупроводников. Об этом сообщил портал TechPowerUp.

По информации издания, TSMC стала лидером в своем сегменте по капитализации после того, как ее акции выросли в цене, достигнув пика – $66,4 за одну ценную бумагу. По итогу ее капитализация достигла $313 млрд, что позволило TSMC оставить далеко позади не только компанию Intel с ее, но также Nvidia.

Сравнение с Nvidia, одним из крупнейших разработчиков видеочипов, вызвано тем, что 9 июля 2020 г. она обогнала по капитализации компанию Intel - на тот период времени капитализация Nvidia составляла $251,3 млрд против $248,1 млрд у Intel. Как сообщал CNews, сделать это ей, как и в случае TSMC, помог резкий скачок стоимости акций. К слову, Nvidia входит в список основных клиентов TSMC – у нее нет своих фабрик, и все ее графические процессоры выпускаются на мощностях тайваньского вендора.

На 20 июля 2020 г., по данным Yahoo Finance, Intel снова опередила Nvidia с капитализацией $254 млрд против $250,9 млрд у Nvidia, но до TSMC с ее $313 млрд ей очень далеко.

Свыше половины рынка

TSMC также является лидером по доле рынка контрактного производства полупроводниковой продукции в финансовом выражении. Согласно исследованию аналитической компании TrendForce, на 20 июля 2020 г. компания TSMC ее доля составляла 51,9%. На втором месте находилась компания Samsung с 18,8-процентной долей. Тройку лидеров замыкала Intel

По итогам 2019 г. компания выручила рекордные для нее 1,07 трлн тайваньских долларов (приблизительно $34,63 млрд). Это на 3,7% больше в сравнении с показателями 2018 г., и около 49% всех ее продаж в 2019 г. пришлось на процессоры для смартфонов. Этот сегмент показал 12-процентный рост выручки. На втором месте по объему продаж оказалось производство решений для высокопроизводительных вычислений (HPC) – их доля составила 29%.

TSMC - главный поставщик чипов для Apple, AMD и других крупных компаний

Выручка компании Intel за тот же период, для сравнения, составила $72 млрд. Она заметно больше, чем у TSMC, но вот рост ее на фоне показателей 2018 г. оказался лишь 2-процентным.

В середине июля 2020 г. TSMC сообщила о новом рекорде роста своей квартальной чистой прибыли по итогам II квартала 2020 г. За период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. чистая прибыль компании составила 120,82 млрд тайваньских долларов ($4,1 млрд), и это на 3,3% больше, чем в I квартале 2020 г. или на 81% больше в сравнении с II кварталом 2019 г.

Квартальная выручка TSMC достигла 310,7 млрд тайваньских долларов ($10,38 млрд). За год этот показатель вырос 28,9%.

Технологическое превосходство

Стремительный рост стоимости акций, а вместе с ней и капитализации, стал следствием отношения руководства TSMC к новым технологиям. Компания регулярно вкладывает деньги в исследования и разработки в своем сегменте и постоянно осваивает новые технологии выпуска полупроводников, опережая в этом плане всех имеющихся конкурентов.

На момент публикации материала TSMC была полностью готова к массовому производству 5-нанометровых чипов, и в этом плане ее догоняет лишь Samsung, тогда как Intel с августа 2019 г. не может полностью освоить 10-нанометровые нормы.

В список клиентов TSMC, помимо Nvidia, входят компании AMD, Apple, Huawei (в сентябре 2020 г. сотрудничество с ней будет прекращено), MediaTek, Qualcomm и др. Большинство компаний из этого списка смогут рассчитывать на выпуск своих 5-нанометровых чипов в обозримом будущем.

В июле середине июля 2020 г. CNews писал, что TSMC практически готова к началу освоения самого современного по меркам 2020 г. техпроцесса – 2 нм. Старт опытного производства по нормам запланирован на промежуток между 2023 и 2024 гг. Этому будет предшествовать переход компании на 3 нанометра – тестовое производство по данной технологии должно начаться в первой половине 2021 г., а массовый выпуск микросхем – во второй половине 2022 г.

Параллельно с этим TSMC ведет разработку и 4-нанометровой топологии. О ней, как сообщал CNews, она впервые рассказала в июне 2020 г, и запустить ее она планирует в 2023 г.

Мировая экспансия TSMC

В планы TSMC на ближайшие несколько лет входит постепенное закрепление за пределами Тайваня. В середине мая 2020 г. она, после долгих уговоров американского правительства, согласилась построить свой завод на территории США.

TSMC возведет новую фабрику в штате Аризона. Точное место ее расположения на момент публикации материала установлено не было, но известно, что на ее строительство компания затратит $12 млрд. Эту сумму TSMC намерена вкладывать постепенно – она собирается потратить ее в период с 2021 по 2029 гг. Вероятнее всего, завод будет запускаться частями – компания готовится начать первое производство не позднее 2024 г.

В июле 2020 г. агентство Reuters сообщило о планах вендора по сотрудничеству с властями Японии. В настоящее время стороны ведут переговоры о развитии полупроводникового производства на территории этой страны.

Инициатором переговоров выступили власти Страны восходящего солнца. В случае их успешного завершения TSMC откроет доступ японским производителям к некоторым своим технологиям, а также рассмотрит возможность строительства собственной фабрики в Японии.