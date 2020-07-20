Правительство выделило 90 млн руб. на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облаков

Господдержка зарубежного продвижения

В рамках поддержки экспорта кинематографа и ИТ-продукции отечественным компаниям будет предоставлена поддержка из федерального бюджета в размере 300 млн руб., следует из постановления Правительства России №1033 от 11 июля 2020 г., подготовленного Минэкономразвития и утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Из этой суммы до 70% (до 210 млн руб.) будет направлено на поддержку экспорта российского кино и анимации, до 30% (до 90 млн руб.) – на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов.

Субсидия позволит «увеличить количество экспортных контрактов в сфере услуг, экспортных сделок за счет маркетингового продвижения продукта за рубежом», говорится в пояснении к инициативе на сайте Минэкономразвития.

Данные о приеме заявок от заинтересованных компаний будут размещаться на официальном сайте «Российского экспортного центра», при этом отбор претендентов на получение субсидий будет осуществляться не реже одного раза в год.

В первоначальной редакции правила предоставления субсидий были утверждены постановлением Правительства от 5 декабря 2019 г. № 1596. Субсидии выделяются в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».



Особенности и условия предоставления господдержки

По новым правилам размер субсидии единичного проекта не должен превышать 30% от общего объема господдержки. Подразумевается компенсация до 50% затрат на продвижение продукции за рубежом и до 80% затрат на языковую адаптацию продукта.



Из бюджета выделят 90 млн руб. на продвижение российских ИТ за рубежом

Размер субсидии не должен превышать 20% от совокупного планового объема экспортной выручки от реализации ИТ-продукции (30% для аудиовизуальных произведений). Иными словами, в случае получения субсидии компания-экспортер будет обязана обеспечить объемы экспорта оказываемых ею ИТ-услуг, пятикратно превышающие размер полученной субсидии.

Документ устанавливает, что стоимость услуг/работ формируется по итогам анализа рынка путем сравнения не менее трех коммерческих предложений исполнителей с опытом оказания соответствующих видов услуг/работ. В случае уникальности оказываемых услуг/работ обоснование цены производится в соответствии с законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», гласит документ.

Минэкономразвития как получатель бюджетных средств наделяется правом при необходимости устанавливать для компаний сроки и формы представления дополнительной отчетности.