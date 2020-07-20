«Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО

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«Росатом» начал миграцию с СЭД Documentum OpenText и СУБД Oracle на российские решения, включенные в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. На это будет потрачено около 750 млн руб. На очереди отказ от софта SAP.

Миграция «Росатома» с Oracle и OpenText

Как выяснил CNews, госкорпорация «Росатом» оказалась верна своим планам начать в 2020 г. «трендовое импортозамещение», запустив проект по отказу от системы управления базами данных (СУБД) американской компании Oracle и системы документооборота (СЭД) Documentum канадской компании OpenText. Параллельно с этим будет идти отказ от решений немецкой SAP (подробности — ниже). Продукты перечисленных зарубежных компаний (вместе с решениями «1С») массово внедрялись в «Росатоме» около 10 лет назад в ходе многомиллиардной программы трансформации ИТ.

На смену зарубежному софту придут импортонезависимые программы из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи, которые не содержат в своем составе платных библиотек и иных программных компонентов, поставляемых иностранными производителями с проприетарной политикой лицензирования.

Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. В частности, на выполнение работ по замещению ПО OpenText и Oracle дочерняя структура «Росатома» — «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром») — 8 июня 2020 г. объявила конкурс с начальной ценой договора в 775,5 млн руб. (расходы на закупку лицензий в эту сумму не входят).

Борьба развернулась между «Кроком» и «Философией.ИТ». После переторжки последняя и была 17 июля признана победителем с ценой предложения в 756,7 млн руб. Осуществить миграцию с OpenText и Oracle «Философии.ИТ» предстоит до 29 декабря 2023 г.

«Росатом» переезжает с зарубежного софта на российский

От прямого ответа на вопрос CNews, какие именно российские продукты на смену зарубежным в «Росатоме» планируется внедрять, «Философия.ИТ» уклонилась.

В российской компании Postgres Professional, разрабатывающей самую известную на данный момент отечественную СУБД Postgres Pro (включена в Реестр) на основе свободно распространяемой СУБД PostgreSQL, сообщили CNews, что к ним «Философия.ИТ» в контексте проекта «Росатома» не обращалась.

«Скорее всего, речь идет о бесплатной версии СУБД без вендорской техподдержки, что несет определенные риски при обнаружении ошибок, — отметил сооснователь Postgres Professional Иван Панченко. — Также речь может идти о защищенной СУБД «Синергия-БД», разработанной ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове; — прим. CNews) на основе Postgres при участии Postgres Professional». Упомянутый продукт также включен в Реестр.

Директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов в разговоре с CNews отметил, что госкорпорация работу по импортозамещению ведет системно, но специфика организации связана со значительной долей международного бизнеса, который требует взаимодействия и с зарубежными поставщиками. В этой связи перевод системы электронного документооборота на российские решения является масштабной задачей, требующей достаточных временных ресурсов и особого подхода, подчеркивает он.

«Конкретные решения, которые будут реализованы в рамках этой закупки, будут определены в процессе проектирования системы, — уточняет Абакумов. — Выбор будет сделан в зависимости от совокупности ряда факторов: производительность ПО, уровень технологической независимости, необходимость сертификации нового решения во ФСТЭК и миграции большого объема метаданных и файлов. Определенно, для нас это будет новая веха, подойти к которой нужно максимально подготовленными».

Масштабы и особенности проекта

Из техзадания рассматриваемого тендера следует, что проект импортозамещения СЭД затронет весь «Росатом». На данный момент в СЭД на решении OpenText работает порядка 70 тыс. сотрудников на 160 предприятиях госкорпорации.

В системе размещено свыше 35 млн документов и более 40 млн так называемых поручений. Ежедневно в системе регистрируется свыше 20 тыс. новых документов. По состоянию на ноябрь 2019 г. размер соответствующей базы данных превышает 7,5 ТБ, объем файлового хранилища составляет 120 ТБ.

По состоянию на февраль 2020 г. клиентская часть СЭД была завязана на тонкие клиенты с браузерами MicrosoftInternetExplorer 11 и Google Chrome версии 49–56. В качестве веб-приложение использовано OpenText Documentum Webtop 6.8.0310.0138.

Серверная часть системы включает контент-сервер OpenText Documentum Server 16.4., сервер приложений IBM WebSphere 8.5.5.15., СУБД Oracle 12С R2.

По итогам проекта «Росатом» рассчитывает получить не менее трех объектов охраняемой интеллектуальной собственности. Созданное СЭД-решение госкорпорация планирует сертифицировать во ФСТЭК и зарегистрировать в Реестре отечественного ПО.

Отказ от SAP и не только

Примечательно, что в техзадании вышеописанного проекта есть раздел, в котором перечисляются смежные проекты «Росатом», «влияющие на создание или изменение корпоративных систем».

Среди них есть как развитие унифицированной отраслевой платформы «1С ERP 2.0: Цифровой Росатом», так и «Перевод ПО SAP на импортонезависимое программное обеспечение».

В последнем случае не вполне понятно, идет ли речь об уже запущенном проекте или данная миграция еще только намечается. Поисковая система сайта госзакупок работ под таким названием не находит.

В настоящий момент решения SAP в «Росатоме» весьма распространены. В техзадании рассмотренного выше термина в глоссарии упоминается множество всевозможных систем на базе SAP ERP, SAP S/4HANA, SAP Business Warehouse, SAP ArchiveLink и др.