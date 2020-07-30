Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS

VPS на Linux является самой распространенной услугой среди хостинг-провайдеров, предлагающих виртуальные выделенные серверы. Выбирая виртуальный сервер, пользователи оценивают не только характеристики поставщика услуги и его оборудования, но и стоимость услуги. Если бюджет проекта ограничен, то скорее всего выбор остановится именно на VPS, работающих под операционной системой Linux. О виртуальных серверах такого типа и пойдет речь в данной статье.

История создания и развития Linux

История Linux началась в 1991 году, при этом ее первый прародитель — операционная система Unix — была создана еще в 1969 году.

Создателем Linux является Линус Торвальдс — студент из Финляндии, решивший сделать самостоятельное, совместимое с Unix, ядро операционной системы, которое предназначалось для запуска на его собственном компьютере. Одной из главных задач было избавление от Unix- особенности — системных вызовов POSIX, которые использовались во всех Unix-подобных программах. Основой разработки была система Minix (один из многочисленных дистрибутивов Unix), имеющая очень маленький объем и загружавшаяся с дискет.

VPS на Linux является самой распространенной услугой среди хостинг-провайдеров, предлагающих виртуальные выделенные серверы. Фото: ru.depositphotos.com

Активному развитию Linux послужила публикация кода в сети Internet под свободной лицензией GNU GPL. Благодаря широкому распространению среди большого числа пользователей система стала быстро и эффективно развиваться.

В период с 1992 по 1994 год появились одни из самых знаменитых дистрибутивов Linux: Slackware, Red Hat и Debian. Также ядро получило функцию поддержки X Window System, что обеспечило возможность запуска графических приложений.

Спустя 3 года после начала работы над новой операционной системой (в 1994 году), была выпущена версия 1.0, что свидетельствовало о завершении основных этапов разработки и тестирования.

Один из самых активных этапов развития Linux пришелся на период с 1995 года по 1999 год. За это время система приобрела большее количество ныне существующих дистрибутивов, что послужило ее существенному развитию.

В этот же период был создан дистрибутив Jurix Linux, который по праву считается одним из ключевых в истории развития Linux. Именно Jurix Linux стал основой для разработки SUSE Linux, которая используется по настоящий момент.

Вместе с выходом в 1996 году версии 2.0 и добавления в нее нового важного функционала (например Поддержка протокола SMB или возможность работы с различными типами процессоров) Linux закрепила за собой право считаться серверной операционной системой, подходящей для ИТ-специалистов по всему миру.

Также значимым событием этого периода является разработка KDE и Gnome — две среды рабочего стола, которые значительно повысили удобство и производительность использования Linux.

Версии дистрибутивов Linux

Самыми распространенными операционными системами семейства Linux для VPS являются Ubuntu, Debian, CentOS. Рассмотрим каждую из них.

Debian

Debian — это свободная, стабильная и тщательно проверенная сообществом волонтеров операционная система. Данный продукт обладает большим количеством пакетов в официальных репозиториях дистрибутива (помимо множества сторонних PPA-репозиториев с разнообразными продуктами и версиями программного обеспечения) — это является его отличительной особенностью.

Также Debian отличается от своих конкурентов частотой выхода обновлений — новая версия системы выходит раз в два года. В рамках цикла жизни действующей версии программа получает только обновления системы безопасности и устранение ошибок.

Помимо этого, перед попаданием в основную стабильную ветку новые пакеты проходят тщательное тестирование. Такой длительный срок выпуска обновлений с одной стороны выглядит как недостаток (пакеты успевают устареть до выхода релиза), а с другой стороны делают операционную систему высокостабильной.

Debian обладает, пожалуй, наиболее широким сообществом и библиотекой базы знаний, так как помимо собственных пользователей и руководств в ее круг включено сообщество Ubuntu и Mint (дистрибутивы Linux), которые разработаны на архитектуре Debian.

CentOS

CentOS также имеет открытый код и является дистрибутивом Linux. Считается, что данная операционная система обладает высоким сходством с популярной корпоративной системой Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и часто называется ее максимальной копией.

Функционал, безопасность и стабильность CentOS позволяют относить ее к классу операционных систем для больших проектов. При этом сообщество, поддерживающее данное решение, считается менее широким, чем, например, у Ubuntu, что не в пользу CentOS сказывается на скорости и простоте решения возможных проблем — на поиск нужной информации потребуется большее время, чем в случае с ее конкурентами.

Преимуществом CentOS является наличие большего числа панелей управления сервером, нежели, например для Debian. Это обусловлено тем, что сама операционная система в большей мере предназначена для серверов.

Более подробный обзор про CentOS для виртуальных серверов читайте в отдельном материале .

Ubuntu

Операционная система Ubuntu основывается на архитектуре Debian и является одной из самых популярных систем как для персонального (или домашнего) использования, так и для профессионального. Отличительной особенностью Ubuntu является наличие большого количества приложений и функций, включенных в систему по умолчанию.

Данная операционная система отличается высокой частотой выхода обновлений (в сравнении с другими рассматриваемыми операционными системами). Это можно рассматривать как преимущество и как недостаток. С одной стороны, выявленные неисправности быстро устраняются. С другой стороны, из-за большого числа обновлений система считается немного менее стабильной, чем, например CentOS.

Debian больше подходит начинающим администраторам, так как наличие внушительной базы бесплатных руководств и поддержка большого сообщества позволяет легко и быстро получить ответ на любой вопрос.

Преимущества и недостатки Linux для виртуальных серверов VPS

Отвечая на вопрос, каковы преимущества операционной системы Linux для виртуальных серверов VPS, можно выделить выделить несколько моментов:

Открытый код, обеспечивающий высокую функциональность;

Невысокие требования к ресурсам, что обеспечивает более низкую стоимость тарифов;

Экономика проекта: программное обеспечение Linux является бесплатным;

Наличие большого числа дистрибутивов, позволяющих подобрать максимально подходящую сборку;

Высокая производительность и низкая требовательность к ресурсам;

Широкие права администрирования — как правило, уровня root.

Но у Linux есть и недостатки:

Для начинающих ИТ-специалистов работа на сервере из-под Linux представляется сложной и трудоемкой. Чтобы воспользоваться всеми возможностями и функциями ОС Linux, потребуется определенное время.

При использовании специализированного программного обеспечения компании порой даже не рассматривают использование Linux по причине отсутствия Linux-версий необходимых программ.

Довольно большое число пользователей испытывает недоверие к открытому и бесплатному программному обеспечению, поэтому не всегда готовы использовать Linux, особенно в корпоративной среде.

Существует проблема несовместимости документов Microsoft Office с ОС Linux, и это весьма существенный недостаток.

Linux в большом количестве случаев отличается отстающей поддержкой оборудования. Можно довольно длительное время ждать появления поддержки новых видов оборудования в текущей версии системы, что является ощутимым недостатком. Чаще всего это затрагивает периферийные устройства.

Главным конкурентом Linux является ОС Windows. О сравнении данных систем можно прочитать по ссылке .

Заключение

Итак, Linux — это бесплатная операционная система с открытым исходным кодом, которая обеспечивает высокую производительность, стабильность и безопасность данных на виртуальных серверах. Благодаря своей функциональности, высокой отказоустойчивости, гибкости и экономической эффективности данная система получила широкую популярность среди программистов и разработчиков.

Однако для начинающих ИТ-специалистов Linux имеет массу подводных камней. Работа на таком сервере представляется сложной и трудоемкой. Чтобы воспользоваться всеми возможностями и функциями ОС Linux, потребуется определенное время.