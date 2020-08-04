Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple

Глава почтового сервиса ProtonMail обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и ущемлении прав разработчиков приложений для iOS. Поводом для критики стало отсутствие альтернатив магазину App Store и гигантская комиссия 30%, которую Apple взимает с девелоперов за продажу приложений через этот магазин. Свое недовольство этой политикой компании высказывал и Павел Дуров.

Apple – монополист

Генеральный директор сверхзащищенного почтового сервиса ProtonMail Энди Йен (Andy Yen) раскритиковал компанию Apple за ее отношение к разработчикам ПО. В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте ProtonMail, он сказал, что Apple, являясь монополией, «держит всех девелоперов в заложниках». Слова главы ProtonMail напрямую связаны с комиссией 30%, которую Apple берет с любого разработчика ПО для ее мобильных устройств, продвигающего свой софт через единственный магазин для iOS – App Store.

«Apple стала монополистом, уничтожающим потенциальных конкурентов за счет абсолютно антигуманных комиссий и продвигающим цензуру для диктаторских режимов. Мы знаем это, потому что годами беспрекословно терпели эту эксплуатацию», – говорится в заявлении Йена.

ProtonMail – это сервис электронной почты, защищенной шифрованием, созданный в 2013 г. сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Проект принадлежит компании Proton Technologies, его главный офис и серверы находятся в Швейцарии. С января 2020 г., как сообщал CNews, ProtonMail навечно заблокирован в России.

Альтернативы нет

В своем послании Энди Йен несколько раз упомянул факт отсутствия конкурирующих магазинов приложений для устройств для iOS и вспомнил, что Apple пыталась оправдать комиссию, которую она взимает с девелоперов, путем сравнения с App Store с торговым центром. Йен пишет, что, по словам представителей Apple, владельцам магазинов в торговых центрах необходимо платить аренду за занимаемую площадь, равно как и разработчикам нужно платить за право размещаться в App Store.

Энди Йен считает, что Apple несправедлива по отношению к разработчикам iOS-приложений

Но Йен напомнил, что если арендная плата станет слишком высокой, владельцы магазинов всегда могут переехать в любой другой торговый центр с более низкими расценками. Другими словами, у них есть выбор, альтернатива, которых лишены разработчики ПО для iOS. App Store, пишет Энди Йен – это единственный «торговый центр», в котором они могут работать.

Пользователи в проигрыше

Энди Йен подчеркнул, что за неимением других площадок девелоперы буквально вынуждены отдавать Apple почти треть своей выручки, чтобы просто иметь возможность зарабатывать и продвигать свои приложения. Он также заметил, что, в конечном счете, в проигрыше остаются не только сами разработчики, но и владельцы устройств на базе iOS.

Из-за политики компании в отношении разработчиков, пишет Йен, пользователям нередко приходится переплачивать непосредственно за сами приложения или проводить внутренние транзации по завышенным ценам.

Йен также написал, что высокие комиссии приводят к снижению числа конкурирующих приложений на рынке – не желая платить Apple 30% выручки, разработчики не запускают в App Store новые продукты.

Согласно статистике StatCounter, по состоянию на начало августа 2020 г. на технику Apple приходилось 25,61% мирового мобильного рынка (у Android 73,77%). На момент публикации материала представители Apple не комментировали высказывания гендиректора «почты для параноиков».

Кто еще недоволен политикой Apple

Критику в адрес 30-процентной комиссии Apple высказывал и создатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. CNews писал, что в конце июля 2020 г. Он отрицательно отозвался по поводу этой политики Apple и добавил, что вся эта ситуация сохраняется на протяжении десяти лет.

По словам Дурова, пиар-служба компании намеренно «вводит общественность в заблуждение», пытаясь убедить всех, что 30% являются справедливой комиссией для разработчиков, пользующихся услугами «яблочной компании».

Дуров подчеркнул, что каждый квартал Apple изымает у авторов сторонних приложений миллиарды долларов. Однако затраты на хостинг и модерацию приложений исчисляются не в миллиардах, а в десятках миллионов долларов». Еще одним негативным фактором Дуров назвал цензуру, выражающуюся в том, что часть содержимого приложений для iPhone недоступна. По словам основателя Telegram, разработчики не имеют права рассказывать о том, что определенный контент скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple.

В начале лета 2019 г. даже сами разработчики ПО для iOS пошли на крайние меры и устроили бунт из-за жадности Apple. Через юридическую фирму Hagens Berman они обратилась в Федеральный окружной суд США по северному округу в Сан-Хосе, штат Калифорния, с коллективным антимонопольным иском против Apple.

В своем иске они обвинили Apple в нарушениях федерального антимонопольного законодательства и закона о недобросовестной конкуренции штата Калифорния. Изначально иск был подан от имени двух девелоперов, но к нему мог присоединиться любой iOS-разработчик.

В марте 2019 г. против Apple выступил музыкальный сервис Spotify, заработавший в России в июле 2020 г. – он обратился в Евросоюз с антимонопольной жалобой на нее.

В тексте жалобы было сказано, что Apple блокирует Spotify доступ к ее продуктам и делает невозможным работу сервиса на смарт-колонке HomePod, а также специально ограничивает выбор приложений в App Store и подавляет инновации. Apple практически сразу опубликовала официальный ответ на претензии Spotify, в котором сказано, что этот сервис хочет использовать преимущества магазина App Store и не платить за них. По информации портала ArsTechnica, в июне 2020 г. к жалобе Spotify на Apple присоединилась и компания Kobo – разработчик электронных книг и одноименного мобильного приложения для чтения книжек, в том числе, и на устройствах Apple.