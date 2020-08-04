Россиян обвинили в краже секретного досье британского министра

В сеть попали детали торговых переговоров

Хакеры взломали личный аккаунт почты Лайама Фокса (Liam Fox), бывшего министра торговли Великобритании, и выложили секретные документы в сеть. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники.

Пока ведется следствие, остается неясным, какая именно хакерская группировка причастна к содеянному, но The Guardian пишет, что есть признаки, указывающие на связь взломщиков с Россией.

The Guardian пишет, что в результате фишинговой атаки в интернет «утекло» 451-страничное досье, согласно которому Великобритания вела торговые переговоры с Вашингтоном, причем предметом «торга» была британская Национальная служба здравоохранения. Позже те же или уже другие хакеры, пока точной информации об этом нет, разместили секретные документы на платформе Reddit, где их увидел член оппозиции Фокса, бывший лидер лейбористов Джереми Корбин (Jeremy Corbyn).

Агентству Reuters стало известно, что злоумышленники обращались к аккаунту Фокса несколько раз с 12 июля по 21 октября 2019 г. накануне парламентских выборов в Великобритании в 2019 г.

Особенности кибератаки

Хакеры взломали почту экс-премьер министра с помощью целевого фишинга (от англ. spear-phishing), применяя который, киберпреступники отправляют внешне правдоподобные письма с просьбой кликнуть по прикрепленному файлу. Файл содержит вредоносный код, с помощью которого хакеры получают доступ к компьютеру цели.

Экс-министр торговли Великобритании Лайам Фокс

Источники The Guardian сообщили, что документы были похищены именно из личного аккаунта чиновника, а не из рабочего. Пресс-секретарь бывшего министра подчеркнул, что британский кабинет министров публично не подтвердил, какой именно аккаунт был взломан, и что дальнейшие комментарии неуместны, поскольку уголовное расследование продолжается. Крис Брайант (Chris Bryant), член парламента от лейбористов и бывший глава британского МИД, сказал, что шокирован тем, что личные учетные записи электронной почты были использованы для «конфиденциальных, засекреченных правительственных дел».

Использование личных электронных писем для обсуждения бизнес-вопросов не является незаконным для членов правительства Великобритании, однако Брайант подчеркнул, что вся правительственная информация «должна обрабатываться в соответствии с требованиями закона, включая Закон «О государственной тайне» от 2013 г. По данным The Guardian, взлом аккаунтов чиновников не редкость – в 2017 г. было взломано более 90 аккаунтов членов парламента, то есть примерно 1% из 9000 аккаунтов.

Российский след

The Guardian считает, что взлом аккаунта Фокса – один из примеров предполагаемых попыток России вмешаться в британскую политику. В прошлом месяце министр иностранных дел Доминик Рааб (Dominic Raab) обвинил российских хакеров в попытке распространения конфиденциальных торговых документов в интернете, но не прокомментировал, как именно они были получены.

21 июля 2020 г. Великобритания опубликовала доклад о предполагаемом российском вмешательстве во внутреннюю политику страны. Опубликованные данные указывают на то, что Москва якобы пыталась повлиять на референдум о независимости Шотландии в 2014 г., и что британское правительство не смогло должным образом расследовать возможные попытки России повлиять на голосование по Brexit в 2016 г. В июле 2020 г. Великобритания также заподозрила российских хакеров из группы Cozy Bear в попытке украсть данные о разработке и тестировании вакцин против коронавируса в Великобритании, США и Канаде.

CNews писал, что в конце июля 2020 г. Евросоюз впервые в истории ввел санкции в ответ на кибератаки. Ограничительные меры коснулись четырех россиян, подозреваемых в многочисленных хакерских атаках, и российской разведслужбы.

Кремль неоднократно опровергал информацию о вмешательстве российских хакеров в политическую и экономическую жизнь Великобритании, Франции, США и других стран.