Главный маркетолог Apple смещен с поста, который он занимал 23 года

Старший вице-президент Apple Фил Шиллер ушел со своего поста, который он занимал 23 года. Он объяснил это желанием уделять больше времени семье и своим «личным проектам». Его преемником стал маркетолог Грег Джосвиак, работающий в Apple на протяжении 20 лет.

Кадровые перестановки в Apple

В руководящем составе компании Apple произошли знаковые перемены – с поста старшего вице-президента Apple по международному маркетингу ушел Фил Шиллер (Phill Schiller). Он занимал эту должность более 20 лет.

Фил Шиллер родился в июне 1960 г., и в 1982 г. получил степень бакалавра биологии в Бостонском колледже. Его карьера в Apple началась в 1987 г., в возрасте 27 лет, а на момент ухода с поста главного маркетолога компании ему было 60 лет. Должность старшего вице-президента Apple по международному маркетингу Шиллер занял в 1997 г., сразу после возвращения в компанию ее основателя – Стива Джобса (Steve Jobs).

На момент публикации материала официальные причины, по которым Шиллер решил уйти, оставались неизвестными. Сам Шиллер свой уход прокомментировал так: «Я продолжу работать в компании. Однако я хочу уделять больше своего времени своей семье и друзьям, а также некоторым личным проектам». Подробности этих проектов он раскрывать не стал.

Фил Шиллер сменил одну руководящую должность в Apple на другую

Шиллер остался в штате Apple, но теперь будет заниматься другими направлениями. В ведении Фила Шиллера по-прежнему остается магазин приложений App Store, которым он руководил и раньше. Также он займется организацией мероприятий Apple Events, а отчитываться о проделанной работе он будет лично перед главой Apple и преемником ее основателя Стива Джобса Тимом Куком (Tim Cook).

Преемник известен

Главой Apple по глобальному маркетингу стал другой старожил компании – Грег Джосвиак (Greg Joswiak). Он тоже напрямую связан с маркетингом, и в Apple он работает более 20 лет.

У Грега Джосвиака, как и у Фила Шиллера, за плечами многолетний опыт в маркетинге Apple

В течение последних четырех лет Джосвиак был вице-президентом Apple по продуктовому маркетингу. За свою карьеру он руководил рекламными кампаниями ряда знаковых устройств Apple, включая смартфоны iPhone и медиаплееры iPod.

Свое новое назначение Грег Джосвиак пока не прокомментировал.

«Друг Apple»

Уступив должность, которую он занимал 23 года, Грегу Джосвиаку, Шиллер не только остался в Apple, но и вошел в так называемое «Содружество Apple» (Apple Fellowship) – небольшое объединение сотрудников компании, в том числе и бывших. В него попадают лишь те, кто внес выдающийся вклад в развитие компании.

Шиллер стал одним из десяти «друзей Apple» (Apple Fellow) наряду с соучредителем компании Стивом Возняком (Steve Wozniak) и инженером Биллом Аткинсоном (Bill Atkinson). В списке «друзей Apple» также числятся программист Стив Капс (Steve Capps), работавший над первым Macintosh, инженер Род Холт (Rod Holt), ученый в области теории вычислительных систем Алан Кэй (Alan Kay), маркетолог Гай Кавасаки (Guy Kawasaki), проектировщик Аллан Алкорн (Allan Alcorn), а также ученый в области когнитивистики, дизайна и пользовательской инженерии Дональд Норман (Donald Norman) и программист Ричард Пейдж (Richard Page). Все они на момент публикации материала работали за пределами Apple.

Из Apple уходят ключевые сотрудники

За последние десять лет в топ-менеджменте Apple произошли значительные изменения. Так, Стив Джобс передал руководство компанией Тиму Куку в 2011 г. перед своей смертью в октябре 2011 г.

В конце 2019 г. компанию покинул ее главный директор по дизайну (Chief Design Officer, CDO) Джонатан «Джони» Айв (Jonathan «Jony» Ive). Как сообщал CNews, о своем желании оставить Apple он заявил еще в июне 2019 г.

Уход Айва из Apple был связан с его стремлением основать собственную дизайнерскую компанию, которую он назвал LoveFrom. Вместе с ним в LoveFrom перешел и дизайнер Марк Ньюсон (Marc Newson), примкнувший к Apple в 2014 г.

В сентябре 2019 г. из Apple ушел вице-президент по связям с общественностью Стив Доулинг (Steve Dowling), проработавший в корпорации 16 лет. Он объяснил это желанием отойти от дел и проводить все свое время с семьей. Стив Доулинг работал на посту вице-президента Apple по связям с общественностью с мая 2014 г. Этот пост он занял после отставки Кэти Коттон (Katie Cotton), находившейся в этой должности на протяжении 18 лет.

В апреле 2019 г. Apple покинула Анджела Арендтс (Angela Jean Ahrendts), отвечавшая в компании за розничную торговлю. Свою должность она занимала в течение пяти лет.