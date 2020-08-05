Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму

Левандовски извинился и признал вину

Энтони Левандовски (Anthony Levandowski), бывший инженер Uber Technologies, получил 18 месяцев тюрьмы после его признания вины в краже коммерческой тайны у Waymo, дочерней компании Google, занимающейся беспилотниками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минюст США.

Левандовски сказал, что сожалеет о содеянном и извинился перед Google. Также инженер должен будет выплатить штраф в размере $95 тыс. и возместить убытки на сумму $756499.

75-летний окружной судья Уильям Элсуп (William Alsup), который выносил приговор Левандовски после более чем трех с половиной лет разбирательства, сказал, что это самое большое коммерческое тайное преступление, которое он когда-либо видел.

Прокуроры добивались для Левандовски 27-месячного тюремного заключения. Левандовски просил о помиловании, однако судья настаивал, что другая мера наказания «даст зелёный свет» аналогичным преступлениям. Тогда Левандовски попросил заключить его под стражу в своем доме в округе Марин, утверждая, что в последние годы подвержен приступам пневмонии и опасается, что это сделает его восприимчивым к коронавирусу в случае пребывания в тюрьме.

Энтони Левандовски осужден за кражу коммерческой тайны

Его адвокаты попросили судью учесть, что следствие не обнаружило доказательств того, что «Левандовски использовал какую-либо коммерческую тайну Google после ухода из компании Alphabet (материнская компания Google)». Reuters не прояснило, где Левандовски будет отбывать срок наказания, но уточнило, что он будет помещен под стражу, как только снизятся риски, связанные с пандемией COVID-19.

Предыстория уголовного дела

Энтони Левандовски работал в компании Waymo, которая занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей и входит в состав холдинга Alphabet (материнская компания Google). Во время работы в Google Левандовски основал компанию, которая впоследствии получила название Otto. Еще в 2015 г. он вел переговоры с Uber Advanced Technologies, прямым конкурентом Google в сфере искусственного интеллекта, о продаже этой компании.

По версии обвинения Левандовски в 2016 г. скачал на личный ноутбук из корпоративных баз секретные материалы, включая технические файлы описания системы лазерного зрения Lidar и другие важные разработки по управлению беспилотниками. Через несколько месяцев он уволился из Google, а в августе 2016 г. продал Otto компании Uber за $680 млн. Затем Левандовски занял пост вице-президента департамента передовых технологий Uber и возглавил проект компании по созданию ее собственного самоуправляемого автомобиля.

Увольнение из Uber

В феврале 2017 г. Google впервые заявила о возможной краже Левандовски внутренних разработок Waymo. Компания утверждала, что, уволившись, экс-инженер захватил с собой приблизительно 14 тыс. конфиденциальных файлов и документов. В мае 2017 г. Google предъявила обвинение Uber в том, что компания использовала наработки, украденные Левандовски. Украденную информацию Левандовски, как считает Google, в дальнейшем использовал для создания уже в рамках Ottomotto собственной системы автономного управления автотранспортом, в частности, 18-колесных грузовиков. Google подала в суд и на Uber, заявив, что та использовала краденую интеллектуальную собственность Google, чем нанесла Waymo ущерб в $500 млн.

В своем иске Google потребовала закрыть подразделение Uber по разработке беспилотных автомобилей. При этом сам Левандовски не был ответчиком по этому делу, но в мае 2017 г. Uber направил ему письмо, попросив сотрудничать в расследовании инцидента. Компания предложила инженеру либо подтвердить, что он не воровал конфиденциальные файлы, либо, если воровал, вернуть их. Ответить на письмо Левандовски должен был не позднее 31 мая 2017 г., но этого не сделал, и в тот же день его уволили.

Компании урегулировали конфликт в несудебном порядке, подписав договор о прекращении дальнейшего использования материалов Google. В феврале 2018 г. сторонами было достигнуто внесудебное соглашение, в рамках которого Uber отдала отступные в виде доли в 0,34% своих акций, которые на тот момент оценивались в $245 млн. Однако суд рекомендовал прокуратуре завести уголовное дело против Левандовски.

Продолжение тяжбы

В августе 2019 г. Левандовски предъявили обвинение в том, что он украл или пытался украсть конфиденциальные файлы у дочерней компании Alphabet (материнская компания Google) Waymo. Ему грозило до 10 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. за каждый секретный материал, – всего $8,25 млн. Всего против бывшего инженера выдвинули 33 пункта обвинений. Левандовски признался только по одному из них в обмен на отказ прокуратуры от остальных обвинений. Стоимость украденных документов могла составлять до $1,5 млн.

Кроме того, Waymo обратилась в арбитражный суд с иском против Левандовски, обвинив его и его коллегу Лиора Рона (Lior Ron) с которым они вместе ушли из Waymo, в нечестной конкуренции: они создали компанию, работающую в той же сфере, что и Google, и переманивали сотрудников. В декабре 2019 г. оба ответчика были признаны судом виновными.

В январе 2020 г. Лиор Рон, который в настоящее время продолжает работать в Uber, согласился выплатить $9,7 млн в пользу пострадавшей стороны. Представители Waymo подтвердили эту информацию, уточнив, что оплату произвел Uber.

Левандовски оспорил арбитражное решение в конце 2019 г. Однако 4 марта 2020 г. суд округа Сан-Франциско подтвердил решение арбитражной комиссии, что вынудило Левандовски попросить защиты от банкротства. В марте 2020 г. Левандовски обратился в суд за защитой от банкротства. Google требовала на тот момент $179 млн за кражу интеллектуальной собственности. Однако Левандовски заявила, что такая сумма превышает его финансовые накопления, что может привести его к банкротству. По данным агентства Reuters, на начало марта 2020 г. состояние Левандовски оценивалось в $100 млн.

Google в конце июля 2020 г. попросила судью отклонить довод Uber о том, что она не несет ответственности за выплату $179 миллионов долларов по старому трудовому соглашению Левандовски.