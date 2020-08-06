«Билайн» массово сокращает сеть салонов связи

«Билайн» менее чем за год закрыл 627 салонов связи, хотя изначально собирался сократить их число всего на 200 в 2019 г. и на 400 за весь 2020 г. Глава оператора Александр Торбахов не исключил, что в ближайшем будущем точек продаж станет еще меньше.

Крупномасштабное сокращение розницы

Оператор связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») по заветам своего бывшего руководителя Василя Лацанича начал сокращать число фирменных салонов. Каждый месяц их становится меньше, в среднем, на 70 штук.

В финансовом отчете телекоммуникационного холдинга Veon, опубликованном в начале августа 2020 г., сказано, что за последние девять месяцев в России закрылось более 627 салонов связи «Билайна» (сам «Билайн» входит в состав холдинга). Оператор в некотором роде «перевыполнил план»: изначально он планировал сократить ровно 600 точек в 2019-2020 гг. – 200 в 2019 г. и 400 в 2020 г.

В отчете Veon также сказано, что во II квартале 2020 г. компании пришлось временно закрыть 1400 салонов связи по всей России. Эта мера была вызвана пандемией коронавируса и введением в конце марта 2020 г. всероссийского режима самоизоляции.

В общей сложности на 30 июня 2020 г. сеть точек «Билайна» насчитывала около 2400 магазинов без учета франшизы, тогда как количество торговых точек, открытых по франшизе, находилось в пределах 1600.

С чего все началось

Процесс сокращения числа брендированных салонов связи «Билайн» стартовал в начале 2019 г. Экс-глава «Билайна» Василь Лацанич заявил тогда, что за первое полугодие 2019 г. их количество уменьшилось на 10%. «Мы с удовольствием продолжим свои действия по сокращению розницы», – добавил он.

Салоны «Билайна» закрываются сотнями

В конце сентября 2019 г., как сообщал CNews, Василь Лацанич обратился к другим российским операторам связи с призывом по сокращению числа своих салонов по всей России. Попутно он сообщил о намерении сократить число магазинов «Билайна» на 25%. Лацанич был уверен, что закрытие четверти всех салонов «Билайна» позволит повысить эффективность работы оставшихся 75% сети.

В середине февраля 2020 г. стало известно о грядущем уходе Василя Лацанича с поста гендиректора «Билайна». Он должен был оставить должность в июне 2020 г., но в итоге освободил ее в апреле 2020 г. На его место пришел Александр Торбахов, который уже был гендиректором «Вымпелкома» в 2009-2010 гг. В 2010 г. CNews сообщал о том, что Торбахов ушел с поста CEO вместе с главным управляющим директором компании Борисом Немшичем. С 2010 г. Торбахов работал советником Германа Грефа в Сбербанке и входил в наблюдательный совет X5 Retail Group.

Повторно возглавив «Билайн», Торбахов тоже задумался о закрытии части салонов связи. В конце апреля 2020 г. CNews писал о возникшей вероятности передачи всей сети салонов «Билайна» франчайзинговым партнерам с целью сокращения убытков. Также рассматривался вариант передачи франчайзи лишь части точек и закрытия оставшихся салонов.

Планы на будущее

Александр Торбахов, пишет ТАСС, после публикации информации о закрытии 627 салонов не стал уточнять, планирует ли «Билайн» сокращать офлайн-розницу столь же высокими темпами. Однако из его слов, сказанных в ходе телефонной конференции в начале августа 2020 г., стало понятно, что он видит в сокращении операторской розницы правильную стратегию в текущих условиях рынка.

«Мы видим, что телеком-рынок в каком-то смысле абсурден, он имеет количество магазинов, значительно превышающее то, сколько нужно для обслуживания реальных потребностей клиентов. Реальных клиентов, которые к нам по-настоящему приходят, в разы меньше, чем так называемых продаж у всех сотовых операторов. Розничная сеть для реального спроса, конечно, нужна гораздо меньше», – отметил он.

Отток абонентов и геноцид навязанных подписок

Александр Торбахов в интервью РБК сообщил, что абонентская база «Билайна» перестала расти с III квартала 2016 г. По результатам II квартала 2020 г она составила 49,8 млн клиентов, и их оказалось на 8,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

Согласно статистике компании AC&M Consulting, на конец 2019 г. в России было зарегистрировано 260,7 млн абонентов сотовой связи, и «Билайн» удерживал 21-процентную их долю. Его опережали «Мегафон» (29%) и МТС (30%) и догонял Tele2 со своими 19%. Оставшийся 1% абонентов пользовались услугами других операторов.

По словам Торбахова, одной из мер, с помощью которых оператор намерен восстановить связь со своими абонентами, стало решение об отказе от навязывания абонентам подписок, которые он назвал «токсичным контентом». «Мы отказались от так называемого токсичного контента – навязанных услуг, которые, к сожалению, операторы себе позволяют. Считаю, что даже если это какие-то потери выручки, строить отношения с клиентом таким образом – это ни в какие ворота не лезет», – заявил глава «Билайна».

В связи с этим оператор ужесточили принцип подтверждения подписки: теперь для подключения любого стороннего сервиса абоненту нужно ввести номер своего телефона и подтвердить операцию подключения при помощи кода из SMS-сообщения, которое придет на указанный номер. Дополнительно «Билайн» попросил контент-провайдеров упростить внешний вид страниц с правилами подписок и сделать их более простыми и понятными.

Финансовые результаты за II квартал 2020 года

Согласно опубликованным финансовым отчетам, Выручка Veon Ltd. по МСФО (международные стандарты финотчетности) во II квартале 2020 г. снизилась на 16,3%, до $1,892 млрд. Чистая прибыль компании выросла в два раза в годовом выражении и составила $175 млн, тогда как показатель EBITDA достиг $809 млн. Это на 18,7% ниже, чем во II квартале 2019 г.

Выручка непосредственно оператора «Билайн» по МСФО во II квартале 2020 г. снизилась на 9,5% до 65,5 млрд руб. Сервисная выручка оператора в мобильном сегменте составила 51,425 млрд руб. (снижение на 9,8% в годовом исчислении), а в фиксированном сегменте – 9,22 млрд руб. (8,9-процентный рост).Показатель EBITDA упал на 20% до 25,737 млрд руб.