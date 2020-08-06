Власти потратят полмиллиарда, чтобы перевести госинформсистемы на блокчейн по примеру Украины
Государственные информационные системы на блокчейне
В России запланирована разработка технологических решений и запуск пилотных проектов по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров (блокчейн), внедрением методов и технологий обработки и хранения информации.
Такая цель включена в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Предполагается разработка технологических решений, обеспечивающих перевод на технологии распределенных реестров указанных информационных систем в целях повышения устойчивости и безопасности их функционирования.
Затраты федерального бюджета на соответствующие мероприятия составят 574 млн руб. в период до 2021 г включительно.
Как блокчейн может использоваться в сфере госуправления
В 2019 г. в России была утверждена дорожная карта развития технологий распределенных реестров, разработанная «Новосибирским институтом программных систем». Документ предполагал ряд мероприятий на использованию блокчейна в сфере госуправления.
Так, 2,2 млрд руб. предполагалось потратить на использование цифровых решений на базе технологии распределенного реестра по умолчанию в процессах голосования и использования смарт-контрактов для автоматизации подсчета результатов. 1 млрд руб. предлагалось направить на создание системы контроля за расходованием бюджета.
На создание электронной платформы для ведения записей о недвижимости и земельных участках, регистрации и передачи прав собственности, заключения и верификации договоров, связанных с обращением имущества в распределенном реестре, предлагалось направить 3,3 млрд руб.
1,5 млрд руб. предлагалось направить на интегрирование систем распределенных реестров в системы маркировки товаров средствами идентификации и отслеживании движения товаров.
Еще 1 млрд руб. предлагалось направить на интеграцию соответствующих систем в сферу госзакупок, используя их для определения победителей тендеров и для контроля за использованием выделенных ресурсов и использованием условий госзазака.
В дорожной карте в качестве примера использования систем распределенного реестра в госсекторе приводился проект Министерства юстиции Украины и компании Bitfury — платформа для проведения аукционов по продаже конфискованных активов. В системе распределенного реестра, интегрированной в работу платформы, записывается информация о ходе торгов, сформированных заявках и фактах выкупа лотов. Таким образом, любой желающий может проверить ход аукциона и его итог. Система распределенного реестра содержит подтверждения всех совершенных действий и исключает возможность манипулирования информацией.
Авторы дорожной карты прогнозировали, что внедрение систем распределенных реестров в сфере госуправления принесет экономике страны в период до 2024 г. 14 млрд руб. за счет сокращения коррупционных проявлений, уменьшения количества посредников и реализации принципа единого окна. Еще 16 млрд руб. экономика могла бы получить за счет сокращения механического труда на предоставлении государственных услуги и цифровизации процессов принятия решений и 25,1 млрд руб. - за счет выявления контрафактных и не соответствующих заявленных качествам комплектующих и сырья вместе с сокращением механического труда при сверке и обмене документов.
Эксперименты российских госорганов с блокчейн
Маркетинговый директор Waves Enterprise Матвей Войтов констатирует, что в России на государственном уровне уже несколько лет проводятся эксперименты и пилотные проекты с технологией блокчейн. В частности, блокчейн платформа Федеральной налоговой службы была специально разработанная для регистрации выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, также были проведены эксперименты с голосованием, реализованным на блокчейне от Департамента информационных технологий Москвы. «В этих проектах блокчейн показал себя как технология, которая подходит для решения прикладных задач: голосование, ведение распределенного реестра по финансовой отчетности и выдаче кредитов. – считает Войтов. - Кроме того, технология в своем применении не дорогая, быстро разворачивается и выдерживает требования по безопасности, важные для госорганов».
«Блокчейн в России остается какой-то веселой финтифлюшкой»
Гендиректор компании Lazm Филипп Моднов менее оптимистичен: он считает, что потенциал у технологии распределенного реестра колоссальный и определено недооценённый. «Но в России пока к этой технологии подходят как к какой-то веселой «финтифлюшке», которую можно прикрепить к обычному (часто некачественно сделанному) ПО и всем показывать, словно диковинную зверюшку, - констатирует гендиректор Lazm. - Например, в 2018 г. Росреестр провел пилотный проект в Ленинградской области с регистрацией сделок с недвижимостью 2018 года, но после нескольких громких пресс-релизов история заглохла».
«С голосованиями на основе блокчейна вышла вовсе скандальная история, - продолжает Моднов. - Первые пилотные запуски такого голосования состоялись в прошлом году на выборах в Мосгордуму, уже тогда о различных уязвимостях заговорили специалисты в области кибербезопасности, а французскому криптографу Пьеррику Годри (Pierrick Gaudry) удалось взломать систему шифрования московской системы интернет-голосования».
Блокчейн в российских ГИС не решает главной задачи – повышения доверия и прозрачности
«Главный плюс, который можно получить от внедрения технологии блокчейн - повышение доверия между всеми участниками имплементированного процесса, - отмечает операционный директор Bitfurry Russia Иван Маслов. - В тоже время в паспорте проекта “Цифровая экономика”, технологию распределенных реестров предлагается использовать в целях повышения устойчивости и безопасности федеральных и региональных государственных информационных систем (ГИС). В тех немногих примерах, что есть на рынке РФ, сложно говорить об эффективности внедрения технологии блокчейн в ГИС системы и насколько повысилась отказоустойчивость и безопасность».
«Но данные ГИС не стали прозрачными и доверие к этим системам не выросло, - констатирует Маслов. - Всеми решениями владеет только один государственный орган, в результате чего не создается, в правильном смысле слова, децентрализованная сеть, проаудировать которую может каждый гражданин или правозащитник».
О «подводных камнях» с внедрением систем распределенных реестров говорит и Матвей Войтов. «Блокчейн – это не статичная ИТ-система, блокчейны быстро устаревают, например, протоколы консенсуса, которые используются в биткоине, уже не актуальны для коммерческого и государственного использования, - говорит маркетинговый директор Waves Enterprise. – Необходимо осуществлять технический анализ и максимально прорабатывать требования к системе – это поможет понять, какой стек технологий необходим для успешной реализации проекта. Также важно обращать пристальное внимание на вопросы информационной безопасности: блокчейн уязвим для кибератак, как и любая другая технология, и требует соблюдения регламента по безопасности, особенно с учетом развертывания в госсекторе».