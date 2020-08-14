У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец

Гендиректором «К-Телеком» стал глава конкурирующего оператора «КТК-Телеком»

Гендиректор крымского сотового оператора «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) Сергей Рубцов покинул свою должность. По данным сообщества «Мобильная связь в Крыму», размещенного в социальной сети «Вконтакте», новым главой «К-Телеком» стал Дмитрий Клименко, который также возглавляет другого крымского оператора – «КТК-Телеком» (торговая марка Volna Mobile).

Информация об уходе Рубцова из «К-Телеком» и замены его на Клименко подтверждается данными из ЕГРЮЛ, доступными в базе «Контур-Фокус». Одновременно Клименко продолжает числиться еще и гендиректором «КТК-Телеком». В то же время с сайта «КТК-Телеком» исчезло обращение гендиректора компании.

По информации собеседника CNews на крымском телекоммуникационной рынке, Клименко все-таки не будет руководить одновременно двумя конкурирующими операторами. Новым главой «КТК-Телеком», по его данным, станет Дмитрий Нагорный.

Нагорный, как и Рубцов, является выходцем из оператора «Мобильные телесистемы» (МТС).

У двух конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец, находящийся в Москве

Нагорный возглавлял бывшую узбекскую «дочку» МТС – Universal Mobile Systems (UMS), Рубцов – туркменскую «дочку» оператора. Клименко до Крыма имел опыт работы в другом федеральном сотовом операторе – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Кадровые перестановки между «К-Телеком» и «КТК-Телеком» выглядят интересными на фоне слухов об аффилированности этих двух компаний.

Как украинские операторы уходили из Крыма, и как там работает МТС

Весной 2014 г. полуостров Крым вышел из состава Украины и вошел в состав России. До той поры на полуострове, как и на всей остальной территории Украины, работало три сотовых оператора в стандарте GSM: «МТС-Украина» (была «дочкой» МТС), «Киевстар» (вместе с «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и Lifecell (ранее назывался «Астелит», принадлежит турецкой Turkcell). Ни у одного из украинских GSM-операторов не было лицензии в стандарте UMTS, относящемуся к третьему поколению сотовой связи (3G).

Единственная на тот момент 3G-сеть на Украине принадлежала «Тримобу» - «дочке» «Укртелекома», основного на Украине оператора фиксированной связи. Уже летом 2014 г. в Крыму начали продаваться SIM-карты российского МТС. Формально они были приписаны к Краснодарскому краю и на территории Крыма находились в техническом роуминге в сети «МТС-Украина», но роуминговая наценка за их использование не взималась. В том числе были бесплатными входящие вызовы.

В августе 2014 г. украинская МТС покинула Крым, но ее инфраструктура перешла новой компании «К-Телеком», принадлежащей армянской «Арм Телеком Венчурс Холдинг». Ее конечным собственником участники рынка считают ливанского бизнесмена Пьера Фатуша (Pierre Fattouche), который является партнером МТС в Армении. Он продал МТС местного сотового оператора «К-Телеком», позднее переименованного в «Vivacell-МТС».

SIM-карты МТС, приписанные к Краснодарскому краю, продолжили продаваться в Крыму и работать в техническом роуминге с сетью «К-Телеком». МТС стала самым популярным сотовым оператором в Крыму, а «К-Телеком» первое время работал в качестве инфраструктурного оператора для МТС. По неофициальным данным, за все время работы подобного рода схемы в Крыму было продано 2 млн SIM-карт МТС.

Остальные украинские сотовые операторы покинули Крым, но местные операторы набирали силу. Власти двух размещенных на полуострове субъектов федерации – Республики Крым и города Севастополь – национализировали имущество «Укретелекома» и «Киевстара». На базе данных активов в республике Крым заработал оператор фиксированной связи «Крымтелеком», который также занялся сотовой связью.

В Севастополе тоже появился свой оператор фиксированной связи – «Севастополь-Телеком». В сотрудничестве с московским интегратором «ИТ-прогресс» он также создал сотового оператора «Севмобайл».

В 2016 г. в Крыму появился еще один сотовый оператор «КТК-Телеком», принадлежащий кипрскому оффшору ElcorpTtrading. Он стал работать совместно с «К-Телеком» по механизму RAN Sharing: «КТК-Телеком» использует сетевое оборудование «К-Телеком», также компании делят частотный ресурс для стандарта четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

Связь между «К-Телеком» и «КТК-Телеком»

Источник CNews на крымском телекоммуникационном рынке говорит, что первоначально, в 2014 г., работать на полуострове хотел «Вымпелком»: оператор получил российскую нумерацию, а от «Киевстара» частотный спектр. Однако затем от этих планов отказались, частоты перешли к «КТК-Телеком» и частично «Киевстара» «Крымтелекому» и «Севастополь-телекому».

О том, что у «К-Телеком» и «КТК-телеком» общие владельцы, CNews рассказали трое собеседников на российском телекоммуникационном рынке. Еще один собеседник издания на постсоветском пространстве также знает об этом, добавляя, что конечный собственник обоих компаний находится в Москве.

Бизнес «КТК-Телеком» развивается успешнее, чем «К-телеком». По данным источника CNews в Крыму, «КТК-Телеком» обслуживает 400 тыс. абонентов, тогда как у «К-Телеком» их «в разы меньше».

Во много «КТК-Телеком» смог достичь такого успеха демпинга: оператор предлагает опцию «Жара», которая за плату в размере 3 руб. в сутки обеспечивает 100 минут звонков на фиксированные и мобильные номера Крыма и Краснодарского края, а также 200 Мбит/с интернет-трафика. По данным CNews, данное предложение является демпинговым и не покрывает расходов на оператора на интерконнект (межсетевые расчеты с другими операторами).

Как МТС отступает из Крыма

Между тем, в 2019 г. МТС продала свою украинскую «дочку» (к тому моменту была переименована в «ВФ Украины» и перешла под бренд Vodafone). Покупателем выступил азербайджанский оператор Bakcell, заплатив за данный актив $874 млн. Одновременно начались разговоры об уходе МТС из Крыма.

Летом 2019 г. МТС хотела ввести плату за соединение для крымских SIM-карт, но из-за протестов местных властей и вмешательства Минкомсвязи отложила эту идею. Новые разговоры об уходе МТС из Крыма начались в конце 2019 г. После этого власти обеспечили возможность для абонентов крымского МТС, чьи SIM-карты формально приписаны к Краснодарскому краю, переходить к крымским оператором с сохранением номера (механизм MNP).

С этой целью все четыре крымских сотовых оператора получили лицензии на Краснодарский край (в России MNP может действовать только внутри одного региона). При этом эксперты сомневаются, что крымским операторам в реальности будут оказываться услуги в Краснодарском крае. Впрочем, по словам источника CNews в Крыму, пока МТС не предприняла радикальных мер по избавлению от своих крымских абонентов. В то же время продажи SIM-карт МТС в Крыму упали, так как тарифы местных сотовых операторов стали выгоднее.

В «К-Телеком» и «КТК-Телеком» не ответили на запросы CNews по вопросам о своих руководствах и акционерах.