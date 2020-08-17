Российский рынок ИТ-услуг переходит от бурного роста к обвалу

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Отечественный рынок ИТ-услуг в 2019 г. продемонстрировал 8-процентный рост в сравнении с 2018 г. – его объем составил 5,57 млрд. В 2020 г., считают в аналитической компании IDC, его ожидает заметный спад в связи с пандемией коронавируса COVID-19.



Итоги года

Объем российского рынка услуг в области информационных технологий (ИТ) по итогам 2019 г. показал значительный рост. Как сообщила CNews исследовательская компания International Data Corporation (IDC), он достиг отметки $5,57 млрд, и в сравнении с показателями 2018 г. это больше на 8%. Результаты анализа рынка опубликованы в исследовании Russia IT Services Market 2019 Analysis and 2020-2024 Forecast.

По мнению экспертов IDC, рост отечественного рынка ИТ-услуг связан с набирающей обороты цифровой трансформацией. Ее распространение, считают в компании, связано с ростом конкуренции и возможностей роста на новых рынках, а также эволюционирующие предпочтения и поведение клиентов и сотрудников. Кроме того, определенное влияние на ее развитие оказали новые стандарты и нормативные акты.

Неутешительные прогнозы

По оценке экспертов IDC, в 2020 г. российский рынок ИТ-услуг переживет спад. Связан он будет напрямую с пандемией коронавируса COVID-19, вызвавшей, в том числе, всероссийский режим самоизоляции с временным прекращением работы многих компаний, в том числе и из ИТ-сектора.

Прогнозируемый объем рынка ИТ-услуг России специалисты IDC не публикуют.

Без негативного воздействия пандемии на рынок ИТ-услуг в России не обойдется

Многие компании, по данным IDC, сократили расходы на услуги и продукты в области информационных технологий. Некоторые компании также были вынуждены приостановить крупные проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры, чтобы переключиться на улучшение существующих систем и стать больше пользоваться облачными сервисами.

В связи с этим наибольшим спросом со стороны заказчиков будут пользоваться облачные технологии и связанные с ними такие категории ИТ-услуг, как хостинг обслуживания и администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг.

Сложившаяся из-за пандемии экономическая ситуация станет сдерживающим фактором в отношении долгосрочных проектов системной интеграции. В то же время услуги аутсорсинга будут играть все более важную роль и меньше пострадают от экономического спада. Одновременно с этим высоким спросом у заказчиков, активно вовлеченных в процессы цифровой трансформации и импортозамещения, будут пользоваться услуги консалтинга, кастомизации и разработки заказного ПО.

«Информационные технологии и связанные с ними услуги уже помогли миллионам людей сохранить рабочие места, позволив переключиться на удаленную работу в период самоизоляции. Кризис, несмотря на его ущерб российской экономике, в конечном счете будет стимулировать развитие рынка ИТ-услуг. Он станет фактором, способствующим появлению новых бизнес-инициатив, усилит конкуренцию, активизирует организационные изменения и откроет новые возможности для роста», – отметила менеджер программ исследований представительства IDC в России и СНГ Наталья Виноградова.

Показатели за предыдущие годы

Суммарный объем рынка услуг в ИТ-сфере в 2018 г. составил 4,84 млрд. В 2017 г. его объем, по данным самой IDC, достиг $5,16 млрд. Годовой рост рынка в долларах на тот момент составил 20,7%, а в рублях — 5,1%. Эту информацию, как сообщал CNews, IDC опубликовала первую часть ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг Russia IT Services Market 2018-2022 Forecast and 2017 Analysis.

Объем российского рынка ИТ-услуг в 2016 г., по оценке IDC, составил $4,27 млрд, что в долларах на 5,3% меньше, чем в 2015 г. Одновременно был зафиксирован рост рынка в рублях – он достиг 3,6%.

Таким образом, рынок ИТ-услуг России в течение последних четырех лет не мог похвастаться стабильным ростом. На основании отчетов IDC, в его развитии наблюдается определенная закономерность: в 2016 г. он сократился, чтобы в 2017 г. вырасти и в 2018 г. опять продемонстрировать падение. Сменившееся ростом в 2019 г., оно (падение) вновь настигнет рынок по итогам 2020 г., считают в компании.