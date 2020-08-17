Рынок компьютерной техники России побил все рекорды последних лет

Продажи компьютерной техники в России в период с января по июнь 2020 гг. увеличились на 23 % в штуках и на 32 % в деньгах, по сравнению с тем же периодом годом ранее. Несмотря на прогнозы аналитиков, зафиксирован рекордный спрос на компьютеры и другие устройства за последние шесть лет.

Компьютерная техника в топе

В России в первой половине 2020 г. зафиксирован рекордный спрос на компьютерную технику. «Спрос достиг максимальных объемов за последние шесть лет», — заверяют в компании «М.видео-Эльдорадо», не уточняя при этом, от какого именно календарного года ведется отсчет.

Продажи ноутбуков, ПК, мониторов, моноблоков и устройств печати составили около 3,5 млнштук и 90 млрд руб., что больше на 23% в штуках и 32% в деньгах, чем годом ранее.

Напомним, что еще в декабре 2019 г. компьютерный рынок переживал спад, и аналитики давали негативные прогнозы его развития, предупреждая о дальнейшем снижении продаж.

Взрывной рост продаж компьютерной техники в отчетный период стимулировал массовый переход людей на «удаленку» и дистанционное обучение из-за коронавирусной пандемии. Пик покупок пришелся на март и апрель 2020 г., когда изоляция заставила многих пользователей относиться к технике, как к предметам первой необходимости.

В России рынок компьютерной техники побил все рекорды по продажам

Самым востребованным устройством стал ноутбук (причем как стандартной конфигурации, так более дорогой) — с экраном от 15 дюймов и выше, с оперативной памятью от 4 до 8 ГБ. Средняя цена составила 40,5 тыс. руб. и выросла на 6 % по сравнению с 2019 г. Ноутбуки заняли самую большую долю в продажах с января по июнь 2020 г. — 45% в штуках и 70% в деньгах. Позитивная динамика категории составила 35% в количественном выражении и 45% в денежном. Пятерка самых популярных брендов: Asus, Acer, Lenovo, HP и Apple.

Также по данным «М.видео-Эльдорадо», вырос интерес россиян к персональным компьютерам почти на 7% вштучном выражении, но снизился на 5% в денежном. Пик продаж также пришелся на март. Россияне выбирали как недорогие базовые модели стоимостью до 25 тыс. руб., так и более дорогостоящие и мощные игровые модели.

По данным торговых площадок и дистрибьютеров, после многолетнего спада растет спрос покупателей на электронные планшеты. В первом полугодии пользователи, по данным сервиса Price.ru, стали на 38% чаще интересоваться покупкой планшетов в интернете, а продажи сегмента выросли на 8–12% к аналогичному периоду прошлого года. По данным «М.видео-Эльдорадо», рынок планшетов в России в первом полугодии вырос на 8% в деньгах и остался на уровне прошлого года в штуках. Продажи самой группы в этом сегменте выросли в полтора раза. Причем в конце 2019 г. этот рынок также был падающим.

Спрос на печатающие устройства остался на уровне 2016 г. В сравнении с 2019 г. интерес к категории вырос на 7% в количественном выражении и 6% в денежном. Наиболее высокую динамику показали струйные многофункциональные устройства — 12% в штуках и 17% в деньгах. В принтерах большую долю в штучных продажах также заняли лазерные модели, и денежный объем продаж данной категории увеличился на 16%, что почти в 2,5 раза больше, чем в среднем по рынку.

Точка роста — игровые мониторы

Спрос на мониторы вырос на 21 % в штуках и на 30 % в деньгах. Средний чек увеличился на 8% до 11,3 тыс. руб. Точкой роста стали игровые мониторы с частотой экрана от 144 Гц и выше, а также профессиональные модели UltraWide с соотношением сторон 21:9 и мониторы с изогнутым дисплеем. Спрос на мониторы в деньгах оказался выше рынка и вырос почти на 34%.

Самоизоляция, по мнению руководителя направления «Домашний офис» группы «М.видео-Эльдорадо» Алексея Помозова, способствовала увеличению продаж не только товаров для организации «домашнего офиса», но и техники из игровой экосистемы, которая отличается повышенной производительностью и ярким дизайном. Более высокие темпы роста, нежели у классических устройств, продемонстрировали игровые ноутбуки и ПК, а также аксессуары: мыши, клавиатуры, гарнитуры и игровые кресла.

То ли еще будет

В начале августа 2020 г. ажиотажный спрос на компьютерную технику для школьников в преддверии нового учебного года отметил также интернет-ритейлер Wildberries. За две недели июля 2020 г. продажи ноутбуков выросли на 639% в штуках по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самые популярные модели стоили от 35 до 42 тыс. руб. с объемом памяти 8 ГБ и жестким диском 256 ГБ. Наиболее высокая динамика спроса на ноутбуки отмечена в Приволжском округе (+1815% по сравнению с прошлым годом), Южном (+11492%), Северо-Кавказском (+933%), Северо-Западном (+635%) и Уральском (+500%).

Также аналитики Wildberries в августе 2020 г. отметили взрывной рост продаж устройств для доступа и работы в интернете. Так спрос на web-камеры за последние две недели июля 2020 г. вырос на 1206% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи роутеров Wi-Fi в штуках выросли на 501%.