Cisco Россия объявила собственное «железо» нелегальным. В отношении полумиллиардного госпроекта открыто уголовное дело

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Российский офис Cisco, вопреки мнению таможни, назвал нелегально ввезенным в нашу страну «железо» американского вендора, задействованное в масштабном госпроекте. По факту этого заключения МВД возбудило уголовное дело, а сам проект застопорился. В то же время, возможно нелегальным это проблемное оборудование является исключительно с точки зрения внутренних регламентов Cisco, которые компания отказывается афишировать.

«Нелегальное» оборудование Cisco

Как стало известно CNews, российский офис американской компании Cisco признал нелегальным телекоммуникационное оборудование под этой маркой, поставленное госзаказчику по масштабному проекту, чем спровоцировал возбуждение уголовного дела. Между тем ряд фактов указывает на то, что с точки зрения законодательства России техника могла пересечь государственную границу правомерно, и речь может идти исключительно о нарушении неких внутренних правил вышеупомянутого представительства зарубежного производителя — ООО «Сиско солюшенз».

Рассматриваемый госпроект касается строительства нового здания для размещения Пермского краевого суда — по контракту между судом и «Ижевской строительной компанией» (ИСК). Данный контракт после ряда пробуксовок был подписан в начале 2018 г. по итогам тематического электронного аукциона с начальной ценой лота в 475,5 млн руб. Предложение победителя составило 473,2 млн руб. В финале конкуренцию ИСК безуспешно пыталась составить компания «Элмонт».

Один из разделов фронта работ был связан с развертыванием локальных вычислительных сетей на основе оборудования Cisco: коммутаторов, телекоммуникационных модулей, блоков питания и кабелей. На этапе приемки, 27 декабря 2019 г. «Сиско солюшенз» направила исполняющему обязанности председателя Пермского краевого суда Наталье Киселевой письмо, в котором был приведен список задействованных в проекте ИКТ-продуктов и дана их оценка (копия имеется в распоряжении CNews).

«Этим письмом мы хотим сообщить вам, что согласно базам данных Cisco, 303 продукта являются нелегально ввезенными продуктами Cisco и три продукта имеют невалидные серийные номера, — говорилось в документе за подписью менеджера защиты товарного знака Cisco Богдана Мелано. — На нелегально ввезенные продукты Cisco не распространяется право пользования программным обеспечением, гарантия и сервисная поддержка Cisco. В дополнение ко всему, продажа нелегально ввезенных продуктов Cisco нарушает права на интеллектуальную собственность».

В отношении полумиллиардного госпроекта на «железе» Cisco открыто уголовное дело

На основании этого письма Пермский краевой суд 22 января 2020 г. направил обращение в Главное управление МВД по Пермскому краю с просьбой провести проверку изложенных фактов и принять решение о наличии либо отсутствии состава преступления (копия документа имеется в распоряжении CNews).

После этого 4 февраля 2020 г. старший следователь ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по результатам соответствующей проверки вынес постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — покушение на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (копия постановления имеется в распоряжении редакции). Максимальное наказание за подобное нарушение — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 млн руб.

По данным CNews, дело было возбуждено «по факту», а не в отношении конкретных лиц. Обвинения до сих пор никому не предъявлены, но дело не закрыто. Проект строительства здания Пермского краевого суда застопорен в силу того, что на оборудование Cisco завязано множество вспомогательных инженерных систем, например пожарная и управления доступом. Сумма спорного непринятого заказчиком «железа» составляет 44,9 млн руб.

В ходе проблемного проекта ИСК построила, но не может сдать, правый из видимых здесь корпусов суда. Раньше на его месте стояли гаражи

«Сиско солюшенз» и «Ижевская строительная компания» от любых комментариев ситуации CNews отказались. В частности «Сиско солюшенз» оставила без ответа вопрос, было ли спорное оборудование ввезено в Россию нелегально только с точки зрения регламентов Cisco, и если да, то что именно определяет легальность или нелегальность ввоза техники компании в нашу страну.

Таможня считает поставку легальной

По данным редакции, ИСК в ходе разбирательства 3 июля 2020 г. обратилась за разъяснениями в Пермскую таможню — Приволжское таможенное управление ФТС. Через неделю, 10 июля компания получила официальный ответ (копия документа имеется в распоряжении CNews). «Сведения о товарах, в том числе наименовании, модели и производителе, указанных в вашем обращении, соответствуют сведениям, содержащимся в ресурсах таможенных органов Российской Федерации, — говорится в письме. — По указанным вами декларациям на товары таможенное оформление завершено, товары помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и выпущены для свободного обращения».

При этом Пермская таможня все же добавляет оговорку о том, что сведения о количестве товара, указанного в обращении, не представляется возможным сопоставить с информацией, содержащейся в информресурсах таможни, «поскольку в обращении отражены общие сведения о количестве оборудования без указания количества единиц комплектующих к оборудованию».

«Дополнительно сообщаем, что в указанных вами декларациях на товары отсутствуют сведения о серийных номерах товаров, — продолжают таможенники. — При этом отсутствие сведений о серийных номерах товаров при декларировании не противоречит инструкции о порядке заполнения декларации на товары… и не влияет на принятие решения о выпуске товаров».

С точки зрения опрошенного CNews участника рынка, знакомого с особенностями таможенного декларирования, ремарки Пермской таможни в контексте рассматриваемого в данном материале вопроса сами по себе ни о чем не говорят — декларировать ввозимый в Россию товар действительно можно по различным идентификаторам.

Что же касается трех позиций номенклатуры поставки, у которых с точки зрения «Сиско солюшенз» были «невалидные» серийные номера, то в распоряжении CNews оказалось заключение официального дистрибутора Cisco Systems — компании «Импорттелеком» (входит в группу «Ланит»), в котором организация указывает, что три проблемных блока питания «согласно базе данных компании Cisco, были произведены на предприятиях компании Cisco Systems и являются оригинальными».

Косвенные аргументы в пользу поставщика

При возбуждении уголовного дела следователь МВД в своем постановлении указал, что в декабре 2019 г. сотрудники ИСК в отношении «железа» Cisco предъявили заказчику подписанные акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости.

Вероятно речь идет о том, что работы были приняты специализированной организацией «Метам», получившей в декабре 2017 г. по итогам тематического тендера Пермского краевого суда контракт на 1,9 млн руб. на осуществление строительного контроля и технического надзора в рассматриваемом здесь проекте.

По мнению источника CNews, знакомого с ходом строительства, оборудование Cisco не могло быть принято без полного комплекса сопроводительных документов, включая, например, лицензии. В «Метаме» сделанные этой организацией во время приемки выводы в отношении легальности принятого «железа» прокомментировать CNews не смогли.

Представитель госзаказчика, вышеупомянутая Наталья Киселева сообщила CNews, что «достоверными сведениями о легальности или нелегальности ввезенного на территорию России иностранного оборудования марки Cisco Пермский краевой суд не располагает».

При этом она также заверила CNews в том, что данных о возбуждении уголовного дела «в отношении Салахутдинова Д. Р., являющегося генеральным директором ООО “ИСК”», у организации нет. Отметим, что с учетом отсутствия в деле конкретных обвиняемых (а о существовании самого дела, по данным редакции, госзаказчик хорошо осведомлен), данная формулировка никаким фактам не противоречит.

Возможная причина конфликта

По данным CNews, все коммутационное оборудование было приобретено ИСК у ООО «Промпоставка», и данная компания не является авторизованным дилером, партнером «Сиско солюшенз».

В то же время, как заверяет источник CNews, знакомый с подоплекой проекта, заказчик об этом был заранее полностью осведомлен.

Более того, по данным этого источника, ИСК перед сдачей «железа» заказчику сумела заручиться поддержкой одного из московских официальных партнеров «Сиско солюшенз». В ноябре 2019 г. он сформировал гарантийное письмо в отношении задействованного в строительстве Пермского краевого суда оборудования Cisco, подтвердив готовность в случае необходимости взять его на сервисное обслуживание.

Сайта «Промпоставки» с контактной информацией компании поисковые системы в интернете не находят.

История с «авторизацией» оборудования Cisco в России

Рассматриваемый в данном материале конфликт по многим признакам напоминает историю годичной давности, когда на госпроекте поставщик «железа» Cisco столкнулся с тем, что «Сиско солюшенз» в отношении американского оборудования оперирует неким понятием «авторизации», также не поясняя, что именно это означает и на основании чего российский офис вендора может выносить соответствующие заключения.

Напомним, в конце июля 2019 г. CNews стало известно, что подрядчик «Росэнергоатома» — компания «СТК Развитие» — не смог поставить ему произведенное в США и легально ввезенное в Россию оборудование Cisco. Российский офис вендора убедил заказчика, что «железо» им «неавторизовано», а значит не подлежит гарантии. В то же время из не относящихся к данной поставке документов самой же российской Cisco следует, что гарантия возникает просто по факту легального производства товара.

Несостоявшийся поставщик подозревает сговор менеджеров «Росэнергоатома» и офиса Cisco в России. Арбитражное судебное разбирательство по данному делу продолжается до сих пор. Ближайшее заседание служителей Фемиды назначено на 27 октября 2020 г. Цена спорного «железа» составляет порядка 15 млн руб.