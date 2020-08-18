МТС и «Мегафон» требуют больше миллиарда рублей у бесплатного оператора Danycom

МТС и «Мегафон» обратились в столичный Арбитражный суд с исками о взыскании с оператора Danycom долга – МТС требует 383,9 млн. руб, а «Мегафон» – 933,9 млн руб. Долг образовался по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику и маршрутизации интернет-трафика. В Danycom хотят урегулировать оба иска.



Миллиард долга

Операторы связи МТС и «Мегафон» потребовали от виртуального оператора Danycom возврата долга в размере 1,3 млрд руб. Danycom известен тем, что предоставляет своим абонентам бесплатные тарифы.

Как пишет «Коммерсант», немалых размеров долг перед МТС и «Мегафоном» у Danycom накопился на фоне внедрения новой схемы расчетов с контрагентами. Операторы намерены взыскать его через суд.

МТС и «Мегафон» подали отдельные иски в Арбитражный суд Москвы. Первый затребовал у ООО «Дэни колл» (использует бренд Danycom) 383,9 млн руб., и это дело (А40-87039/2020) будет рассмотрено 1 сентября 2020 г. Вторым ответчиком выступает АО «Дэником», иск подан 26 мая 2020 г.

«Мегафон» обратился в суд через свою «дочку» АО «Мегалабс». В иске указана сумма в размере 933,9 млн руб., Номер дела – А40-126810/2020, дата его рассмотрения – 22 сентября 2020 г. а сам иск был подан 23 июля 2020 г. В числе третьих лиц по этому делу указана Екатерина Шмырина, гендиректор АО «Дэником» и ООО «Дэни колл.

Danycom намерен урегулировать оба иска

В карточке арбитражных дел есть еще один иск «Мегалабс» к ООО «Дэни колл» (А40-127482/2020), поданный 24 июля 2020 г., но в нем компания числится в списке третьих лиц. Основным ответчиком назначено АО «Дэником», сумма исковых требований та же – 933,9 млн руб.

За что Danycom задолжал операторам

Иск МТС затрагивает межоператорские расчеты, имеющие отношение к маршрутизации интернет-трафика. «Мегалабс» хочет взыскать с Danycom деньги по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети оператора. Представители Danycom сообщили «Коммерсанту», что оба иска компания планирует урегулировать.

Согласно картотеке арбитражных судов, «Дэни колл» тоже пытается взыскать долги со своих контрагентов. Среди них есть строительные, финансовые и мебельные компании, а также операторы SMS-рассылок. К примеру, 9 июля 2020 г. в Арбитражный суд Краснодарского края «Дэни колл» подала иск против ООО «Мебельлайн» (номер дела А32-27129/2020).

Суммы взысканий исчисляются десятками и сотнями миллионов, но большинство исков суд не удовлетворил.

Когда появился бесплатный оператор

Danycom – это виртуальный оператор (MVNO), который использует физические сети оператора Tele2, входящего в так называемую «Большую четверку» (наряду с МТС, «Билайном» и «Мегафоном». Там, где нет покрытия Tele2, оператор пользуется сетями партнеров.

В тестовом режиме Danycom работает с декабря 2017 г., в коммерческом — с июня 2018 г. Штаб-квартира компании находится в Краснодаре. Как сообщал CNews, в Москве Danycom заработал в июле 2019 г.

В активе Danycom были полностью бесплатные тарифы, абоненты которых могли пользоваться ограниченным объемом веб-трафика в обмен на получение пяти рекламных SMS в сутки. С 13 августа 2020 г. подключение к таким тарифам составляет от 500 до 1000 руб. в зависимости от их условий.

Юридическая информация

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дэни колл» было зарегистрировано в Краснодаре в конце декабря 2014 г. с уставным капиталом 452,25 млн руб. Генеральный директор – Екатерина Шмырина. 100-процентной долей в компании владеет ПАО «Дэникомо групп».

АО «Дэником» тоже зарегистрировано в Краснодаре, но дата регистрации другая – 4 июня 2018 г. Уставный капитал – почти 11,471 млрд руб., генеральный директор – Екатерина Шмырина, номинальная стоимость ее доли – около 10,977 млрд руб. В списке учредителей также есть Мария Баева, номинальная стоимость ее доли – 493 млн.

ПАО «Дэникомо групп» прошло регистрацию 19 августа 2015 г. в Санкт-Петербурге. Генеральный директор – Денис Жданов, уставный капитал – 510 тыс. руб. Учредители компании – Александр Гринберг, Юрий Зубов и Анатолий Агашин, номинальная стоимость долей каждого – 170 тыс. руб.