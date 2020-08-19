Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru

Жалоба АЗАПИ на Google

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы крупных российских книжных издательств, направила в Еврокомиссию письмо. В нем организация потребовала привлечь корпорацию Google к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщил «Коммерсант», сославшийся на копию документа.

Организация, клиентами которой, в частности, являются издательства «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», «Добрая книга» и «Альпина Digital», жалуется, что Google игнорирует запросы об удалении из своего магазина приложений популярных среди русскоговорящих жителей Европы программ, якобы допускающих «массовые нарушения авторских прав» на электронные книги. Как отмечает издание, к таковым ассоциация причисляет мессенджер Telegram, видеохостинг YouTube, сервис для писателей WattPad, а также Ok.ru и Mail.ru.

При этом ранее Google сотрудничала с АЗАПИ – в период с 2019 по 2020 гг. ассоциации удалось добиться удаления 60 небольших приложений из Google Play, рассказал «Коммерсанту» глава АЗАПИ Максим Рябыко.

АЗАПИ считает Telegram одним из крупнейших источников пиратства в Рунете

Приложения с пиратским контентом мешают легальным сервисам вроде Storytel, Bookmate или «Литреса» конкурировать на европейском рынке, хотя популярность электронных книг растет, считает Рябыко.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, действия АЗАПИ не способны помочь правообладателям. Google не станет удалять крупные приложения, но готова уведомлять их хозяев о нарушениях копирайта. Однако для этого правообладателю сперва нужно составить корректный запрос в Google.

«Пиратство» в заблокированном Telegram

В конце января 2020 г. Максим Рябыко заявил «Ведомостям», что пиратские копии книг в Telegram распространяют около 200 каналов, общая аудитория которых составляет порядка 2 млн человек. По оценке представителя АЗАПИ, только из-за одного Telegram издатели недополучили более 55 млрд руб. прибыли. Таким образом, по мнению представителей организации, является одним из крупнейших источников пиратства в Рунете.

Обратиться в суд, как пояснял Рябыко, правообладатели не могли, поскольку официально сервис был заблокирован в России с апреля 2018 г., хотя де-факто нормально функционировал, несмотря на все старания Роскомнадзора.

В июне 2020 г. Регулятор по согласованию с Генпрокуротурой разблокировал Telegram.

Мнения участников рынка

По оценке генерального директора Storytel Russia Бориса Макаренкова, борьба с пиратством увеличила бы рынок легального контента втрое.

В издательстве «Эксмо-АСТ» заявили, что обращения к владельцам приложений до сих пор были безрезультатными.

Генеральный директор электронной библиотеки Bookmate Андрей Баев отметил, что Google и WattPad оперативно реагируют на запросы правообладателей, а реальным инструментом распространения пиратских книг являются торренты.

В пресс-службе «Одноклассников» рассказали «Коммерсанту», что социальная сеть и так оперативно реагирует на запросы правообладателей, удаляя принадлежащий им контент по конкретным ссылкам.

Деятельность АЗАПИ

АЗАПИ была основана в мае 2013 г. издательствами АСТ и «Эксмо», которые на тот момент были ее единственными учредителями.

В сентябре 2013 г. при непосредственном участии ассоциации была заблокирована популярная в России электронная библиотека «Флибуста». Это подтвердил в разговоре с CNews ее тогдашний глава Олег Колесников. К слову, в тот же день «Флибуста» сумела прорвать блокировку и вновь стала доступной всем пользователям. На 19 августа 2020 г. эта библиотека была включена в список запрещенных в России ресурсов, однако доступ к ней возможен через «зеркала» или с использованием средств обхода блокировок.

В январе 2014 г. АЗАПИ пошла войной на торрент-трекер «Рутрекер» (навечно заблокирован в России с ноября 2015 г.) и начала готовить против него иск. Причиной стали поддерживаемые трекером раздачи архивов электронных библиотек «Флибуста» и «Либрусек», затрагивающие интересы основателей АЗАПИ, издательств «Эксмо» и АСТ. В августе 2016 г. «Эксмо» при содействии АЗАПИ попыталось через Мосгорсуд заблокировать доступ к «Яндексу» из-за ссылок в поисковой выдачи на скачивание книг из Rutracker. Однако Мосгорсуд отклонил это требование, поскольку доступ к Rutracker и так заблокирован.

В октябре 2016 г. история о борьбе с «книжными пиратами» получила неожиданное продолжение: в отношении ныне действующего главы АЗАПИ Максима Рябыко было возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве 50 млн руб. с владельца интернет-магазина. Эту информацию, не называя фамилий, подтвердили информагентству ТАСС в МВД. Сам же Рябыко свое задержание категорически опровергал.

В августе 2019 г. CNews писал о том, что АЗАПИ хочет добиться блокировки в России «Архива интернета» (Internet Archive) – американской некоммерческой ассоциации и одноименного веб-портал, представляющий собой крупнейшую электронную библиотеку интернета. Причина блокировки – присутствие в контенте ресурса копий аудиокниг российских писателей – Дмитрия Глуховского (вселенная «Метро 2033») и Дарьи Донцовой. АЗАПИ действовала в интересах издателя ООО «Аудиокнига». На момент публикации материала «Архив интернета» в списке запрещенных сайтов не числился, и блокировка доступа к нему российскими провайдерами не осуществляется.

Российское законодательство в сфере борьбы с «пиратством»

Летом 2013 г. в Госдуму группой депутатов был внесен так называемый «антипиратский» законопроект. Он был принят в кратчайшие сроки. Документ позволил владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию подавать в Мосгорсуд заявления о введении предварительных обеспечительных мер в отношении сайтов, нарушающих их права. В случае невыполнения требований Мосгорсуда сайт-нарушитель блокируется Роскомнадзором.

В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона. Теперь возможности для блокировки доступа к пиратским ресурсам получили владельцы прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: если Мосгорсуд удовлетворяет два иска одного правообладателя к одному и тому же сайту, то доступ к нему блокируется на постоянной основе без возможности разблокировки.

В 2017 г. была принята новая череда законов о регулировании интернета. Вновь был расширен «антипиратский» закон. Было введено понятие «зеркала» сайта, который ранее был заблокирован Мосгорсудом на постоянной основе. Такой сайт может блокироваться без дополнительной санкции Мосгорсуда. Кроме того, поисковые системы обязали удалять ссылки на пожизненно заблокированные сайты. В июне 2019 г. научная онлайн-библиотека LibGen вместе со своим «зеркалом» попала под «вечную» блокировку, после того как один и тот же издатель дважды выиграл иск против нее. Основанная российскими учеными в 2008 г. библиотека содержала 58 млн публикаций из научных журналов.

В 2018 г. в Госдуму был внесен законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские и смежные права. В середине июля 2018 г. он был принят в первом чтении. Во втором и третьем чтениях нижняя палата российского парламента его приняла в мае 2020 г., проигнорировав просьбы о смягчении требований закона со стороны участников рынка. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений в июне 2020 г., он вступает в силу 1 октября 2020 г.