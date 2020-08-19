В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung

Российское мобильное подразделение Samsung возглавил Александр Углов, экс-руководитель департамента продаж бытовой техники LG Russia. Углов, выпускник МГТУ им. Баумана и РАНХиГС, работал в LG, по меньшей мере, с 2012 г. LG и Samsung приходятся друг другу давними и очень сильными конкурентами почти на всех рынках присутствия.



Новое назначение

Компания Samsung назначила на пост главы мобильного подразделения в России (Samsung Mobile) Александра Углова, экс-руководителя департамента продаж бытовой техники российского подразделения LG, основного конкурента Samsung. На новой должности, как сообщили CNews представители компании, Углов будет отвечать за реализацию стратегии Samsung в сегменте мобильных и носимых устройств, развитие и продвижение продуктового портфеля, вывод инновационных продуктов и сервисов, а также за укрепление позиций компании на российском рынке мобильных устройств.

Таинственный новый глава мобильного подразделения

Александр Углов, согласно информации с его личной страницы в Facebook, окончил московскую школу №434 в 1990 г. В 2006 г. он стал выпускником МГТУ им. Баумана, окончив его по двум специальностям – «Информатика и управление» и «Автоматизация и управление».

Помимо этого, он также окончил программу «Корпоративные финансы» Высшей школы бизнеса при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). Год выпуска неизвестен.

Александр Углов. Фотография с его личной страницы в Facebook

По информации Samsung, за свою карьеру Александр Углов получил более чем 20-летний опыт управления и планирования стратегии продаж. Он несколько лет работал в ведущих международных ИТ-компаниях и в разное время отвечал за взаимодействие с ключевыми клиентами, вывод новых категорий и продуктов на рынок, разработку продуктовой маркетинговой стратегии и ценообразование, стратегическое и операционное управление коммерческой деятельностью компаний, развитие розничных и партнерских каналов сбыта федерального масштаба.

Одним из мест работы Александра Углова, по данным отечественного ритейлера Merlion, стала компания LG Russia, где он был руководителем департамента по продажам бытовой техники. Эту должность он занимал, по меньшей мере, с ноября 2012 г. и, как пишет портал Retail Loyalty, в конце марта 2017 г. он по-прежнему находился на ней.

Как сообщили CNews представители компании, Александр Углов присоединился к команде Samsung несколько месяцев назад (без указания точной даты), сразу заняв должность главы мобильного подразделения компании. До прихода в Samsung Electronics, по их словам, он работал в компании Whirlpool Россия и СНГ.

Заклятые конкуренты

Компании Samsung и LG приходятся друг другу основными конкурентами на большинстве рынков присутствия. Основанные в Южной Корее в 1940 г. и 1958 г. соответственно, они нередко используют нечестные методы соперничества – в частности, ведя непрекращающуюся вражду, они регулярно обвиняют друг друга в промышленном шпионаже.

К примеру, в марте 2013 г. LG обвинила Samsung Electronics и Samsung в промышленном шпионаже, потребовав от них оплатить используемые технологии OLED-дисплеев, которые были запатентованы LG, информирует агентство Yonhap. Следствием этого обвинения стал обыск в головном офисе Samsung Display в Южной Корее. Жалоба LG стала ответной реакцией на обвинение Samsung, также в краже коммерческих секретов, которое компания выдвинула в отношении конкурента в 2012 г.

В сентябре 2014 г. на войну против Samsung вышел исполнительный директор LG Electronics, имя которого не было раскрыто. Он собственноручно сломал дверцы у четырех стиральных машин в розничном гипермаркете Saturn Berlin Europa Center в Берлине (Германия).

Руководитель LG приехал в Берлин, чтобы принять участие в международной выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA 2014, проходившей в те дни в немецкой столице. Сотрудники торгового центра вызвали полицию, которая арестовала «диверсанта», но отпустила его после того, как он согласился компенсировать магазину ущерб. В пресс-службе LG заявили, что подобного рода инциденты регулярно случаются накануне крупномасштабных выставок. «Мы сожалеем», — добавили в компании.

Третий руководитель за три года

Руководство российского мобильного подразделение Samsung меняется достаточно часто. До прихода Александра Углова на пост главы департамента его операционным управлением занимался вице-президент Samsung Electronics Ким Бум Джин (Kim Bum Jin). Об этом Samsung заявила 1 ноября 2019 г.

Сам Ким Бум Джин временно сменил на этой должности Дмитрия Гостева – он, как писал CNews, руководил Samsung Mobile в России с сентября 2017 г. Гостев отвечал за реализацию стратегии компании в сегменте мобильных и носимых устройств, развитие и продвижение продуктового портфеля, вывод инновационных продуктов и сервисов.

По сообщению Samsung, Гостев принял решение покинуть компанию, хотя причины этого решения в настоящее время неизвестны. В общей сложности он, выпускник факультета Прикладной ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», проработал в Samsung 13 лет.

Свой профессиональный путь в Samsung Гостев начал в 2006 г., а в 2014 г. он возглавил направление продаж Samsung Electronics в России. «За этот период он максимизировал объемы продаж компании на российском рынке, обеспечив постоянный рост доли рынка, API и доходности бизнеса», – охарактеризовали его в пресс-службе Samsung.

Дмитрий Гостев стал руководителем мобильного подразделения Samsung в России вместо Александра Графа, занимавшего этот пост с 2014 г. и оставившего его в начале июня 2017 г. В дополнение к этому Граф полностью ушел из Samsung. По его словам, решение покинуть компанию было принято им самостоятельно. В общей сложности он проработал в ней более 12 лет.

Как Граф поссорил Samsung с ритейлом

В период руководства Александра Графа российским подразделением Samsung Mobile произошел конфликт Samsung с крупными российскими ритейлерами, который начался в 2015 г. Продукцию компании перестали продавать «Евросеть», «Связной» и розничные сети операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон».

Наиболее острым был конфликт между Samsung и «Евросетью». «Евросеть» подала иск против Samsung в Международный коммерческий арбитражный трибунал при Торгово-промышленной палате России (МКАТ), требуя взыскать с южнокорейской компании компенсацию в размере 150 млн руб. за поставки бракованной техники.

В ответ Samsung подал встречный иск против «Евросети» на сумму 1,22 млрд руб. в качестве компенсации за задержки в платежах. Иск был удовлетворен МКАТ. «Евросеть» попыталась опротестовать вердикт МКАТ в Арбитражном суде Москве, и в итоге стороны заключили мировое соглашение в декабре 2016 г. По неофициальной информации, «Евросеть» не выплатила Samsung никаких компенсаций, взамен продукция южнокрейской компании вернулась на прилавки ритейлера.

До этого, летом 2016 г., продажа устройств Samsung была возобновлена в розничной сети «Вымпелкома». В январе 2017 г. стало известно, что «Связной» тоже возобновил продажи продукции Samsung.