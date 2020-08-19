В России фантастически выросли продажи ПК

Россияне стали скупать ноутбуки и компьютеры из-за перехода на удаленную работу и обучение в связи с пандемией коронавируса. По оценке IDC, это привело к более чем 30-процентному росту рынка по итогам II квартала 2020 г., и в III квартале эта тенденция может сохраниться.



Колоссальный рост

Исследовательская компания IDC проанализировала динамику российского компьютерного рынка во II квартале 2020 г. Как сообщили CNews ее представители, в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. он показал более чем 30-процентный рост, что превысило даже самые оптимистичные ожидания ее экспертов.

Сегменты настольных и мобильных компьютеров в период с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г. в сумме продемонстрировали рост в размере 30,1% год к году. В сравнении с I кварталом 2020 г. тоже был зафиксирован рост продаж, хотя и не настолько значительный – 3% у ноутбуков и 6% у десктопов.

В общей сложности за отчетный период в Россию было поставлено приблизительно 1,49 млн компьютеров (настольных и мобильных в совокупности). Размер рынка в деньгах специалисты IDC не раскрывают.

Польза пандемии

По словам старшего аналитика IDC Дмитрия Ильина, столь резкому росту российский рынок ПК и ноутбуков обязан в первую очередь переходом миллионов людей по всей стране на удаленную работу и обучение. Это стало следствием введения в России режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Вся страна перешла на карантин 28 марта 2020 г. за три дня до начала II квартала 2020 г., а ограничительные меры во многих регионах были сняты или ослаблены лишь 1 июля 2020 г., в начале III квартала.

Геймеры тоже способствовали росту продаж ПК и ноутбуков

К основным драйверам роста рынка Дмитрий Ильин также отнес отложенный спрос и традиционные в кризис инвестиции населения в электронику. Кроме того, по его словам, ноутбуки стали значительно более персональными устройствами в семьях.

«Основным спросом пользовались высокопроизводительные модели с процессорами Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, а также игровые модели. Треть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка», – добавил старший аналитик IDC.

Лидеры рынка

В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров по итогам II квартала 2020 г. вошли компании из Тайваня, Китая и США. На первом месте оказалась китайская Lenovo с долей рынка в размере 21,7%, а «серебро» получила американская HP Inc. (20,6%).

На третьей строчке расположилась тайваньская Acer (16,5%), за ней следует Asus с долей 14,7%, тоже из Тайваня. Замыкает топ-5 производителей американская Dell, доля которой составила 4,6%. Оставшиеся 21,9% делят между собой прочие вендоры.

Если рассматривать отдельно сегмент настольных ПК, то их поставки год к году увеличились на 1,6% и составили 432 тыс. штук. Основной спрос пришелся на компьютеры-моноблоки, они же All-in-One.

В первую тройку вендоров вошли компании HP Inc., Lenovo и Acer, а на четвертом месте внезапно оказался российский бренд iRU. Dell заняла пятую строчку.

Ноутбуки во II квартале 2020 г. продавались заметно лучше десктопов – их продажи за год выросли на 47% и достигли 1,059 млн штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом Lenovo. Asus и HP Inc., компании Acer Group и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.

Прогнозы IDC

Дмитрий Ильин опубликовал прогноз в отношении динамики российского рынка компьютеров во второй половине 2020 г. По его словам, в III квартале 2020 г. сохранится тенденция к росту поставок десктопов и ноутбуков на почве опасений второй волны пандемии. Эксперт IDC уверен, что по итогам отчетного периода рост рынка достигнет 18,9% в сравнении с III кварталом 2019 г.

«В IV квартале 2020 г. рост поставок сменится спадом на 4,0%, однако год рынок ПК закончит ростом в 9,0%. В 2021 г. рынок продолжит снижение, а вернется к сдержанному росту не ранее 2022 г. Динамика будет определяться насыщением потребительского спроса и дальнейшим падением реальных доходов и денежных запасов населения», – добавил Дмитрий Ильин.

Итоги первого полугодия

CNews писал, что, по оценке компании «М.видео-Эльдорадо», продажи компьютерной техники составили около 3,5 млн штук и 90 млрд руб., что больше на 23% в штуках и 32% в деньгах, чем годом ранее. В отличие от отчета IDC, где приведены продажи исключительно ноутбуков и десктопов, эксперты российского ритейлеры суммируют продажи лэптопов, ПК, мониторов, моноблоков и устройств печати.

«Спрос достиг максимальных объемов за последние шесть лет», — заверяют в компании «М.видео-Эльдорадо», не уточняя при этом, от какого именно календарного года ведется отсчет. Как и в IDC, в «М.видео-Эльдорадо» уверены, что взрывной рост продаж компьютерной техники в отчетный период стал следствием массового перехода россиян на «удаленку» и дистанционное обучение из-за пандемии.

Добавим, что, в отличие от настольных ПК и ноутбуков, смартфоны не очень интересовали российских покупателей в период самоизоляции. Как сообщал CNews, рынок мобильных устройств России во II квартале 2020 г. в натуральном выражении просел на 11,5% в сравнении с показателями за II квартал 2019 г. В деньгах его падение оказалось его более резким – 22,4% за год.