«Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких

«Яндекс» объявил о запуске суперприложения «Яндекс Go», объединив сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания». Охват пользователей и сумму инвестиций компания не разглашает.

Суперапп «Яндекса»

«Яндекс» объявил о запуске так называемого суперприложения «Яндекс Go», объединившем несколько сервисов: «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания».

Суперприложение (суперапп, англ. superapp) описывается разработчиками как приложение с расширенным набором функций, которое позволяет удерживать пользователя в рамках одной экосистемы, за счет удобства одного окна. Человеку достаточно переключаться внутри вкладок одного приложения, выбирая нужные ему функции.

«Единое приложение помогает уменьшить количество действий, которое нужно совершить человеку, чтобы воспользоваться разными городскими сервисами, — комментирует представитель “Яндекс.такси” Ася Паноян. — Все уже установлено, данные введены, не нужно переключаться между приложениями, чтобы выяснить, как быстро и выгодно добраться до нужного места: на такси, каршеринге или общественным транспортом. Здесь же и наиболее частые сценарии для решения частых бытовых вопросов: заказ еды или продуктов, вызов курьера».

Как сообщили в компании CNews, впервые она протестировала суперприложение летом 2019 г., когда в Казахстане запустила единое приложение для сервисов «Такси» и «Еда». «Мы посмотрели на результаты, учли все замечания и уже в марте этого года добавили в приложение “Яндекс.такси” возможность воспользоваться сервисами “Еда” и “Лавка” в России, — рассказала Ася Паноян о процессе тестирования. — Теперь объединяем все сервисы, связанные с передвижением на такси, общественном транспорте или каршеринге, а также экспресс-доставку блюд из ресторанов, продуктов и товаров первой необходимости, а также моментальную отправку документов, посылок и грузов».

«Яндекc» запустил суперприложение, объединив в нем свои электронные сервисы

Суперапп призван предугадывать желания пользователя и оптимизироваться под его нужды. Если пользователь часто заказывает такси, эта функция становится более легкодоступной. Другие функции, к которым он не обращается часто, могут быть скрыты.

В ответ на запрос CNews о сумме вложенных средств в разработку и охвате пользователей, Паноян сообщила, что эти сведения компания не раскрывает.

Для того, чтобы начать работать с «Яндекс Go», требуется его скачать из Google Play или AppStore, а пользователям приложения «Яндекс.такси» обновить его до последней версии. На главном экране приложения появятся кнопки быстрого доступа. При этом приложения «Драйв», «Еда» и «Лавка» будут существовать и в Go, и в отдельных приложениях. Набор иконок в приложении у каждого свой.

Пока полным набором всех возможностей «Яндекс Go» можно воспользоваться только в некоторых городах — для каршеринга и заказа продуктов в «Яндекс Go» география ограничена. Так в Москве и Санкт-Петербурге суперприложение дает полный доступ ко всем сервисам: «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания». В Казани пока нельзя воспользоваться сервисом «Лавка» (формат «магазин у дома», когда продукты доставляются за 10-15 минут). В Нижнем Новгороде пока не работает «Драйв» (сервис каршеринга). В остальных городах-миллионниках работают пока только «Такси», «Еда», «Доставка» и «Расписания».

Какие другие суперприложения уже работают в России

Первым в России запустил суперприложение банк «Тинькофф» в декабре 2019 гг. Его приложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов, построено на базе экосистемы «Тинькоффа». База клиентов приложения сейчас составляет 5 млн человек (эта информация указана на сайте суперприложения).

Ключевой элемент супераппа «Тинькоффа» – собственный маркетплейс. Фактически это магазин миниприложений внутри суперприложения. Через них внешние партнеры могут подключаться к маркетплейсу (через Open API) по принципу App-in-App и встраивать свои товары и услуги для клиентов банка прямо в интерфейс приложения. Сейчас на сайте приложения указано 15 партнеров, в том числе «Кассир.ру» и «Афиша.рестораны».

Также в декабре 2019 г. о своем намерении вложить в создание собственного суперприложения 2,5 млрд руб. заявил ВТБ, создавший открытую для сторонних компаний платформу «Лайфстайл», которая позволит моделировать и объединять между собой различные службы партнеров, относящихся к жизненному стилю. Для создания платформы в октябре 2019 г. было зарегистрировано ООО «Лайфстайл платформа» с уставным капиталом 556 млн руб. Предприятие принадлежит «ВТБ капитал» (входит в группу ВТБ). Главой компании назначен бывший руководитель департамента маркетинга финансовых услуг МТС Андрей Макаров. В конце 2019 г. банк прогнозировал запуск суперприложения в третьем квартале 2020 г., Приложение даст возможность бронировать билеты, заказывать такси, совершать денежные переводы и покупки в магазинах и многое другое. Партнерами банка, возможно, станут «Яндекс», РЖД, «Ростелеком» и другие крупные компании из разных областей. По прогнозам банка, к концу 2020 г. «Лайфстайл платформой» будут пользоваться около 4 млн человек, и к тому времени будет выпущено 500 тыс. банковских карт для пользователей этой платформы.

В октябре 2019 г. о желании инвестировать в развитие супераппов в ближайшие три года заявила Mail.Ru Group на базе «Вконтакте». В приложенииуже можно воспользоваться платежной системой VK Pay, доставкой еды «Delivery Club», такси «Ситимобил» и площадкой для электронной коммерции AliExpress.

О своем желании создать суперприложение в 2019 г. говорил и «Сбербанк», предполагалось, что оно объединит в общем приложении функции «Сбербанк.онлайн», «Яндекс.маркета» и нескольких других сервисов банка.

А что в мире

В мире существует ряд крупных суперприложений, объединяющих в себе всевозможные сервисы. Яркий пример — WeChat, китайский мессенджер, запущенный в 2011 г., у которого более 1,1 млрд активных пользователей в месяц. В настоящее время в нем есть своя платежная система, позволяющая оплачивать практически любые товары и услуги в пределах КНР. Также WeChat можно использовать вместо паспорта для идентификации личности при пересечении границы между материковым Китаем, Макао и Гонконгом.

Другой пример — индонезийское суперприложение Gojek, у которого 125 млн пользователей. С его помощью можно воспользоваться 20 услугами, в том числе заказывать такси и еду, оплачивать товары, смотреть стриминговое видео.