Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры

Высокоскоростные диски SAS — особый сегмент современного рынка средств хранения информации. Они рассчитаны на повышенные требования к параметрам эксплуатации, высокие нагрузки и скоростной доступ к пакетам данных. Рассмотрим, какие отличительные особенности имеют SAS-диски и где их применение наиболее актуально.

История возникновения SAS и алгоритм работы

SAS — аббревиатура Serial Attached SCSI (последовательное подключение SCSI). Данный интерфейс является наиболее современной, актуальной и популярной реализацией технологии SCSI. Первая версия SAS была выпущена в 2004 году. В течение первого же года существования интерфейс стал пользоваться высокой популярностью, которая сохраняется по настоящее время.

Появление SAS внесло большие изменения в сферу хранения информации, особенно в корпоративном секторе: логистика стала быстрее и надежнее, приобрела гибкость и масштаб.

Технология SCSI (и SAS в частности) обеспечивает работу устройств согласно концепции клиент/сервер. Клиент (его также называют инициатор) — это, как правило, SAS-контроллер, который посылает необходимые команды и ждет ответа на них со стороны сервера (или «целевое устройство»). В данной концепции на месте сервера также может быть как одиночный жесткий диск, так и масштабный дисковый массив.

Высокоскоростные диски SAS — особый сегмент современного рынка средств хранения информации. Фото: ru.depositphotos.com

Связь между клиентом и сервером обеспечивается подсистемой доставки данных, которая часто реализована в формате внешних и внутренних кабелей. SAS имеет несколько поколений кабелей различной длины и емкости.

SAS-диски предназначены для операций, требующих высоких скоростей, многократно повторяющихся циклов сохранения информации, работы с большими объемами данных. Особую эффективность они демонстрируют в составе инфраструктуры серверов повышенной нагрузки и серверных массивов.

Преимущества и недостатки SAS

Как и любое техническое решение, диски SAS обладают рядом характеристик, на которые стоит обращать внимание при построении ИТ-инфраструктуры.

Главными преимуществами можно назвать следующее:

Высокая скорость работы и, как следствие, высокие показатели производительности. Такая характеристика обеспечивает отсутствие задержек при одновременном выполнении операций по вводу и изъятию данных.

Наличие алгоритмов end-to-end data protection, направленных на предотвращение ошибок записи данных. Иными словами, благодаря наличию данной технологии администратор может быть уверен в корректности подготовки данных к записи на хост — запись будет производиться в полном объеме и без искажений.

Совместимость с SATA-дисками, позволяющая размещать диски обоих форматов в одном корпусе, что в случае с арендой виртуального сервера позволит клиенту оптимизировать затраты, сокращая количество арендуемых мест. Также совместная работа двух интерфейсов позволяет гибко управлять компонентами системы, выбирая диски в зависимости от текущих потребностей, что тоже способно сократить бюджет (тарифы на SATA-диски ниже, чем на SAS).

Долгий срок эксплуатации — производители в спецификации обещают более 1,5 млн часов наработки до отказа, что в свою очередь влияет на отказоустойчивость как физической, так и виртуальной инфраструктуры в целом.

К недостаткам относят следующие факторы:

Высокая цена SAS-дисков, что влияет на стоимость тарифов виртуальных сервисов (она всегда выше, чем, например, в случае с SATA-дисками).

Относительно небольшой объем отдельно взятого диска. По этой причине в случае аренды виртуального сервера под проект с большим массивом активных данных может потребоваться несколько дисков.

Большая производительность сопровождается повышением энергопотребления и тепловыделения, что требует наличия соответствующей инфраструктуры (более высокая мощность ИТ-стойки, более интенсивное охлаждение и т.д.). По этой причине необходимо внимательно подходить к выбору провайдера облачной услуги, заранее оценивая уровень дата-центра и условия содержания физической инфраструктуры.

Применение дисков SAS для виртуальных серверов VPS

Благодаря своим техническим характеристикам диски SAS получили широкое применение в формировании ИТ-архитектуры. Однако провайдеры виртуальных серверов сегодня используют их крайне редко: выбор делается пользу SATA и SSD.

Тем не менее, SAS-диски в VPS весьма эффективны для построения системы управления базами данных (СУБД) или систем, обрабатывающих большое количество запросов (например, терминальные серверы или 1С-серверы).

Применение SAS для IaaS

Наибольшей популярностью услуга IaaS пользуется у компаний корпоративного сектора. При этом диски SAS изначально разрабатывались с учетом показателей корпоративных и промышленных нагрузок, поэтому их уровень производительности наиболее подходит для корпоративных задач.

IaaS, в отличие от VPS, характеризуется возможностью выбора нескольких типов дисковых хранилищ. Этой особенностью активно пользуются арендаторы инфраструктуры, экономя бюджет и перенося наименее востребованные сервисы на дешевые SATA-диски. При этом диски SAS используются для сервисов с многопоточным доступом и требующих высокой скорости работы с данными. Также SAS актуальны при многократной перезаписи данных. Одним из распространенных сценариев использования SAS-дисков в услуге IaaS — это аренда облачной инфраструктуры для размещения WEB-серверов с высокой нагрузкой. Не обходится без SAS-дисков и конфигурация серверного обеспечения для целей 1С и ERP.

По данным ИТ-маркетплейса Market.CNews, стоимость 1 Гб SAS-хранилища составляет 10-12 рублей (разброс цен от 4 до 18 рублей за 1 Гб). Таким образом, SAS занимают промежуточное положение между дисками SATA (от 1 до 6 рублей за 1 Гб) и SSD (до 60 рублей за 1 Гб).

Выводы

Серверные накопители SAS — современный стандарт скорости и качества, который надежно обеспечит потребности в высокой производительности и отказоустойчивости. SAS-диски обеспечивают высокую эффективность работы с большим объемом данных, а также их надежное хранение. Системы на базе SAS просты в установке и легко масштабируются, что позволяет быстро и эффективно обеспечивать пользователей облачных сервисов необходимыми ресурсами.