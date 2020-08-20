МТС крушит свою розничную сеть. Закрыто 600 салонов связи

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МТС планово закрыла 600 салонов в рамках оптимизации розничной сети и получила дополнительный вклад в OIBDA в размере $1,7 млрд. Выручка компании также выросла на 1,3%, а вот продажи оборудования упали на 3,4%.

МТС не жалеет о закрытии салонов

МТС досрочно закрыла 600 салонов связи по всей стране в рамках оптимизации розничной сети. Компания сообщила об этом в отчете об итогах своей деятельности во II квартале 2020 г.

О своих планах сократить число салонов на 600 единиц до конца 2020 г. президент МТС Алексей Корня заявлял еще в ноябре 2019 г., но план удалось выполнить раньше. В результате закрытия салонов связи и диверсификации каналов продаж МТС получила дополнительный вклад в OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) — во II квартале в размере 1,7 млрд руб., следует из отчета.

OIBDA выросла на 0,6% и составила 51,6 млрд руб., а выручка — на 1,3%, составив 117,7 млрд руб. В компании говорят, что это случилось из-за роста производительности труда и увеличения продаж в расчете на одну точку. Компания занялась альтернативными каналами продаж и увеличила дистрибуцию на 12 тыс. точек — расширила присутствие в сети «Детский мир» и запустила продажу SIM-карт на Ozon, а с августа 2020 г. — в магазине Wildberries.

МТС досрочно закрыла 600 своих салонов

Несмотря на рост онлайн-ритейла, выручка от продажи оборудования снизилась на 3,4%. На конец II квартала оставался открытым 5281 салон, включая франчайзинговые точки. Во время пандемии часть салонов была закрыта временно, но их количество в компании не уточняется. Решение о дальнейшей оптимизации компания будет принимать исходя из ситуации, так как розничный рынок остается волатильным.

Что происходит у «Билайна»

Чуть больше салонов связи менее, чем за год закрыл «Вымпелком» (торговая марка — «Билайн»). В финансовом отчете Veon («Вымпелком» входит в эту группу), опубликованном в начале августа 2020 г., сказано, что за последние девять месяцев в России закрылось более 627 салонов связи «Билайна» (сам «Билайн» входит в состав холдинга). Изначально оператор планировал сократить 600 точек в 2019-2020 гг. — 200 в 2019 г. и 400 в 2020 г.

В отчете Veon также сказано, что во II квартале 2020 г. компании пришлось временно закрыть 1400 салонов связи по всей России. На 30 июня 2020 г. сеть точек «Билайна» насчитывала около 2400 магазинов без учета франшизы, тогда как количество торговых точек, открытых по франшизе, находилось в пределах 1600.

Процесс сокращения числа брендированных салонов связи «Билайн» стартовал в начале 2019 г. В конце сентября 2019 г., как сообщал CNews, гендиректор компании (на тот момент) Василь Лацанич обратился к другим российским операторам связи с призывом по сокращению числа своих салонов по всей России. Попутно он сообщил о намерении сократить число магазинов «Билайна» на 25%. Лацанич был уверен, что закрытие четверти всех салонов «Билайна» позволит повысить эффективность работы оставшихся 75% сети.

В апреле 2020 г. Лацанич ушел с поста гендиректора «Билайна». На его место пришел Александр Торбахов, который уже был гендиректором «Вымпелкома» в 2009-2010 гг. Он продолжил курс предшественника в отношении закрытия части салонов. В конце апреля 2020 г. CNews писал о возникшей вероятности передачи всей сети салонов «Билайна» франчайзинговым партнерам с целью сокращения убытков. Также рассматривался вариант передачи франчайзи лишь части точек и закрытия оставшихся салонов.

Согласно опубликованным финансовым отчетам, Выручка Veon Ltd. по МСФО (международные стандарты финотчетности) во II квартале 2020 г. снизилась на 16,3%, до $1,892 млрд. Чистая прибыль компании выросла в два раза в годовом выражении и составила $175 млн, тогда как показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) достиг $809 млн. Это на 18,7% ниже, чем во II квартале 2019 г.

Выручка непосредственно оператора «Билайн» по МСФО во II квартале 2020 г. снизилась на 9,5% до 65,5 млрд руб. Сервисная выручка оператора в мобильном сегменте составила 51,425 млрд руб. (снижение на 9,8% в годовом исчислении), а в фиксированном сегменте — 9,22 млрд руб. (рост на 8,9%). Показатель EBITDA упал на 20% до 25,737 млрд руб.

Ситуация в «Мегафоне» и «Теле 2»

В апреле 2020 г. «РИА Новости» писало, что «Мегафон» задумывался о временном сокращении 10-15% от 15 тыс. салонов связи в стране в связи с последствиями пандемии. В Москве речь шла о временном закрытии 200 салонов. Но компании удалось удержать рентабельность OIBDA на уровне прошлого года — 45,4%. В основном это удалось сделать за счет сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг и общехозяйственных затрат. А вот выручка по итогам второго квартала снизилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,5 млрд руб.

Розница Tele2, по данным пресс-службы компании, пострадала не сильно. Во II квартале 2020 г. продажи абонентского оборудования увеличились в денежном эквиваленте на 12,2%, в штуках — на 10,2%. Во II квартале 2020 г. общая выручка выросла на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.