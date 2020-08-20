В Москве строится ИТ-система для жалоб предпринимателей на власти

В столице появится отдельная дорогостоящая информсистема для уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы, предназначенная преимущественно для жалоб бизнесменов. Установки на использование при ее создании российского ПО в техзадании нет. Уполномоченным выступает Татьяна Минеева — автор книги «Как дружить с государством».

АИС для защитника столичного бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве за счет бюджета города получит в свое распоряжение автоматизированную информсистему для взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности (АИС УЗПП). На ее создание выделено 30,7 млн руб.

Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере, который был запущен в формате открытого конкурса 12 августа 2020 г. Прием заявок от претендента продлится до 3 сентября, подведение итогов намечено на 15 сентября. Победителю предстоит выполнить все запланированные работы в течение 400 календарных дней с момента подписания соглашения с заказчиком — Департаментом информационных технологий правительства Москвы (ДИТ).

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, техзадание на создание системы было согласовано с и. о. начальника Управления уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы (на момент подписания документа) Александром Лазаревым. Что касается самого уполномоченного, то эту должность сейчас занимает Татьяна Минеева.

Она родилась в 1980 г. в Астрахани. Имеет степень кандидата экономических наук. В настоящий момент выступает председателем общественного совета при Департаменте образования Москвы, членом общественно-делового совета по национальному проекту «Образование», учредителем благотворительного фонда «Нужны друг другу», членом Общественной палаты Московской области.

Бизнес-омбудсмен Москвы получит отдельную информсистему

«Татьяна Минеева известна как автор книги “Как дружить с государством”, — говорится в справке на сайте столичного правительства. — Уже более пяти лет она возглавляет одноименный общественный проект, который помогает начинающим предпринимателям грамотно выстраивать отношения с госструктурами, получать от них помощь и поддержку в развитии бизнеса».

По официальной формулировке, в должности уполномоченного она обеспечивает «гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в границах территории Москвы».

Примечательно, что для используемого при создании системы ПО не установлено требование о его российском происхождении. Говорится лишь, что софт и библиотеки программных кодов должны быть «общедоступными и использоваться в промышленных масштабах».

Для чего именно нужна система

Рассматриваемая система создается в рамках московской госпрограммы «Развитие цифровой среды и инноваций». Непосредственными пользователями системы, помимо предпринимателей и самой уполномоченной, заявлены сотрудники Управления уполномоченного, члены Общественного совета, общественные омбудсмены, члены экспертного совета, руководители общественных приемных, члены рабочих групп, общественные советники, эксперты института Pro Bono Publico.

Создаваемая система призвана автоматизировать рассмотрение и контроль жалоб столичных индивидуальных предпринимателей и юрлиц. На кого именно смогут жаловаться бизнесмены, в техзадании не уточняется. Логично предположить, что речь идет о коррумпированных или просто неэффективных чиновниках, недобросовестных конкурентах и криминальных элементах (рэкетирах, рейдерах и пр.).

Также система обеспечит запись к уполномоченному на личный прием, предоставление актуальной информации о графике приема общественных омбудсменов, прием и обработку заявлений на урегулирование экономических споров, оказание экспертной информационно-аналитической, консультационной, организационной помощи бизнесменам, в том числе в режиме online.

Некоторые технические подробности

Из техзадания следует, что система будет состоять из двух сегментов. Общедоступного — для внешних пользователей, с возможностью обращения к сервисам системы посредством личного кабинета, а также закрытого — для доступа администраторов и внутренних пользователей.

При создании системы разработчику необходимо будет руководствоваться принципами системности, развития, совместимости, стандартизации (унификации) и эффективности. В отношении принципа развития (открытости) говорится, что, придерживаясь его, нужно сходить из перспектив развития объекта автоматизации, с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава модулей без нарушения его функционирования.

АИС УЗПП должна быть реализована по принципу клиент-серверной архитектуры. Обработка и хранение информации должны производиться централизованно; в роли клиентского приложения должен выступать интернет-браузер, через который доступны все функции системы.

При организации информационного обмена между компонентами системы должны быть использованы стандартные протоколы обмена данными, базирующиеся на стеке транспортных протоколов TCP/IP.

Квалификация обслуживающего персонала системы должна позволять использовать стандартные возможности применяемых типовых средств вычислительной техники, ОС, СУБД и другого системного ПО.

Система должна обеспечивать устойчивую работу при нагрузке до 300 одновременных обращений в минуту при количестве одновременно работающих до 1 тыс. пользователей.

В качестве серверных мощностей система станет использовать внешний ЦОД, предположительно общегородской дата-центр для государственных ИТ-ресурсов Москвы.