Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами

Программист, подрабатывающий водителем в Uber Eats, написал небольшую программу, подсчитывающую точное количество миль каждой поездки. В результате он обнаружил, что компания не доплачивает водителям примерно в 30 % поездок.

Компания признала баг

Программист, подрабатывающий в Uber East («Uber еда») с тех пор, как потерял работу во время пандемии, Армин Самий (Armin Samii) уличил Uberв том, что она не доплачивала зарплату, стало известно изданию Business Insider. Самий создал расширение браузера Chrome под названием Uber Cheats («Uber обманывает») и обнаружил, что приложение Uber Eats уменьшает пробег на 2,5 мили (около 4 км) за каждую поездку. То есть фактически компания рассчитывает тариф водителей за милю, хотя они проехали 3,5. Получается, что компания не доплачивает водителям примерно за 30 % поездок.

Uber Eats — приложение по доставке еды из ресторанов, созданное Uber. Сумма, которую получает водитель Uber East, как указано на сайте самой компании, складывается из фиксированной суммы за получение заказа в ресторане и его передачи клиенту, а также платы за расстояние до места доставки. Кроме того, алгоритм учитывает время, проведенное в пути из-за пробок. Компания обещает больший заработок водителям в период высокого спроса на доставку еды. Однако, несмотря на резкий рост спроса на доставку еды во время пандемии и рост числа поездок, многие водители жаловались, что их зарплата только снизилась.

Самий несколько раз обращался в клиентскую службу Uber и в конце концов смог доказать свою правоту. После нескольких встреч, клиентская служба сказала, что в системе якобы был какой-то сбой в алгоритме, и выплатила ему зарплату полностью. Правда, Самий уверен, что другим водителям компания может продолжать недоплачивать, несмотря на то что выручка бизнеса по доставке еды в несколько раз превысила показатели основного бизнеса ride-hailing (англ. «кликни и поезжай»).

Программист уличил Uber Eats в мошенничестве

По данным компании, за второй квартал 2020 г. объем заказов на перевозки пассажиров упал на 75% и составил $3 млрд. Годом ранее этот показатель превышал $12 млрд. Объем заказов Uber Eats вырос на 109% и превысил $6 млрд, а годом ранее он составлял $3,3 млрд. Основная причина таких изменений — падение объема перевозок на всех ключевых для компании рынках и резкий рост доставки еды из-за карантина.



И раньше такое бывало

Uber и раньше уличали в том, что компания не доплачивает водителям. В 2017 г. The Wall Street Journal написал, со ссылкой на Независимую гильдию водителей, что с 2014 г. по 2017 г. компания списывала с американских водителей комиссию только после вычета из нее налогов и сборов в различные компенсационные фонды. В большей части стран обычно 80% оплаты получает водитель, а 20 % перечисляется Uber. В данном случае комиссия Uber все три года составляла около 25 %. За это время она «обсчитала» водителей на $ 45 млн (в 2017 г. в Нью-Йорке работало около 50 тыс. водителей). Uber тогда признала ошибку и сообщила, что вернет каждому водителю, сотрудничавшему с сервисом после 2014 г., по $900.

Uber затягивает пояса

На днях, 11 августа 2020 г. суд в США признал полноправными сотрудниками Uber и Lyft водителей этих сервисов онлайн-заказа такси. Ранее водители работали только в качестве независимых подрядчиков. Теперь компании вынуждены будут предоставлять водителям полагающиеся им выплаты, в том числе за сверхурочную работу и на случай болезни, которых они лишены на данный момент. Кроме того, им должен быть гарантирован минимальный размер оплаты труда и страховка при нетрудоспособности или безработице.

Несколько фактов о Uber

Uber — международная публичная компания, основанная в Сан-Франциско в 2009 г. Она создала одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке. В большей части случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров.

В России компания представлена с 2017 г. В июле 2017 г. «Яндекс» договорился об объединении бизнесов «Яндекс.такси» и Uber в России и странах СНГ. Uber вложила в совместное компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн.

По состоянию на апрель 2020 г., объединенная с «Яндексом» компания присутствовала в 374 крупных городах и 20 странах.