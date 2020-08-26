Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

15 сентября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам».

15 сентября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам».

Основные вопросы к обсуждению:

Как повлияла ускоренная цифровизация бизнеса на рынок BPM?

Доступные BPM-решения для среднего бизнеса;

Чего ожидают заказчики от российских BPM-решений?

RPA-решения как драйвер популярности BPM-систем;

Как быстро интегрировать в BPM новые технологии?

Интегрируем BPM c системой унифицированных коммуникаций;

Как Low-code решения сокращают затраты на внедрение BPM;

Примеры внедрения интернета вещей в BPMS;

BPM как основа цифрового контура компании;

Автоматизация рутины: как соблюсти баланс между гибкостью системы и запросами пользователей?

Какие задачи решает искусственный интеллект в BPM?

Сможет ли BPM поглотить остальные средства автоматизации - СЭД, CRM, ECM?

Российские и зарубежные BPM-решения: разница очевидна.

С докладами выступят:



Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;

Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий, «Сургутнефтегаз»;

Анастасия Москаленко, руководитель Службы анализа и моделирования бизнес-процессов, «Ароса»;

Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;

Алексей Трефилов, директор компании ELMA;

Александр Бондарев, руководитель направления BPM, SoftLine.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.