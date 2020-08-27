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Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с офлайновыми клиниками «Доктор рядом»

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
, Текст: Ирина Пешкова
Сервис телемедицины Doc+ объединится с сетью клиник «Доктор рядом». Руководителем объединенной компании станет гендиректор «МК Доктор рядом» Денис Швецов. Компания планирует вывести на рынок инновационные медицинские продукты для жителей всех регионов.

Глобальные планы

Сервис телемедицины Doc+, в который на протяжение многих лет вкладывали инвестиции «Яндекс» и несколько крупных фондов, объединится с сетью клиник «Доктор рядом». Об этом сообщил Forbes со ссылкой на представителей компаний.

По итогам сделки учредители Doc+ передадут сети клиник свои технологические разработки, а сами получат доли в компании «МК Доктор рядом». Сумма сделки и распределение долей не раскрываются. Команды начнут работать под руководством гендиректора «МК Доктор рядом» Дениса Швецова.

Сервис Doc+ появился в 2015 г. Компания владеет лицензией на оказание медицинских услуг и обеспечивает возможность вызова врача на дом. Основной продукт сервиса: технологическая платформа Doc+, представляющая собой экосистему ИТ-решений. Пациенты используют мобильное приложение, с помощью которого могут вызвать врача, записаться в клинику, получить сведения из медкарты. Персонал имеет доступ к облачным рабочим местам, данным пациентов и страховых компаний.

Разработчики платформы планируют в дальнейшем масштабировать ее не только на сеть «Доктор рядом», в состав которой входят 12 клиник под собственным брендом и четыре клиники под брендом «Ниармедик», но и на партнерские учреждения. Швецов отметил, что благодаря сделке, «Доктор рядом» планирует вывести на рынок инновационные медицинские продукты, которые дадут доступ к медицинской помощи жителям всех регионов России. Пока доступ к услугам цифрового сервиса компании имеют 5,5 млн человек. Это пользователи, оплатившие подписку на сайте, а также те, кто может получить услуги по полису ДМС через партнеров «Доктор рядом».

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Сервис телемедицины Doc+ объединится с сетью клиник «Доктор рядом»

Ранее «Доктор рядом» и Doc+ реализовали два совместных проекта. CNews писал, что в 2018 г. сеть опробовала решение Doc+ для автоматической проверки медицинских карт по 15 параметрам, а также чат-бота, выявляющего жалобы пациента и предлагающего записаться к определенному врачу. Два программных продукта будут внедрены в объединенную компанию.

Подробности о «Доктор рядом»

Сеть под таким брендом была основана в 2013 г. бывшим руководителем страховой компании РОСНО и сети клиник «Медси» Владимиром Гурдусом и экс-главой РОСНО, АФК «Система» и МТС Леонидом Меламедом. «Доктор рядом» начал предлагать телемедицинские услуги клиентам сети, а затем сторонним клиентам, причем не только напрямую, но и через страховые компании «Росгосстрах», «Согласие» и «Ренессанс-Страхование». В 2018 г. телемедицинский бизнес выделили в отдельное юрлицо МК «Доктор рядом». По данным Forbes, в 2019 г. направление принесло «Доктор рядом» около 860 млн руб. выручки. В мае 2020 г. «Доктор рядом» получил 1 млрд руб. от венчурного фонда Veb Ventures (контролирует 33,3% МК «Доктор рядом») госкорпорации ВЭБ.РФ.

Doc + и инвестиции в сервис

Основателями Doc+ являются Дмитрий Хандогин, Виктор Белогуб и Руслан Зайдуллин. В 2015 г. Doc+ привлек инвестиции в размере 35 млн руб. от группы частных инвесторов, в которые вошли управляющий директор интернет-ритейлера Lamoda Флориан Янсен, гендиректор сервиса путешествий OneTwoTrip Михаил Соколов и исполнительный директор фонда Winter Capital Михаил Цыферов. В 2016 г. «Яндекс» и Baring Vostok вложили в компанию $5,5 млн. В 2017 г. «Яндекс» и Baring Vostok вложили в Doc+ еще $9 млн. А в 2018 г. сервис привлек еще $9 млн от «Яндекса», фонда Baring Vostok и фонда Vostok New Ventures.

В 2015 г. Doc+ запустил мобильную клинику, которая позволяла клиентам вызывать врачей на дом, однако в 2019-м проект был закрыт: компания решила отказаться от b2c-услуг и предлагать собственные ИТ-решения для бизнеса, работая по модели маркетплейса для клиник-партнеров. По данным Vostok New Ventures по состоянию на март 2020 г. 100% Doc+ оценивались в $7,6 млн. Фонду принадлежит пакет 26,7% Doc+, который он оценил в $2 млн. В конце 2019 г. Doc+ оценивался на 43% дороже — в $13,32 млн.

Основные конкуренты объединенной компании

«Яндекс» в партнерстве с Doc+ развивает собственный сервис «Яндекс.здоровье», с помощью которого через сайт или мобильное приложение для iOS и Android пациент может консультироваться с врачами в чате или по видеосвязи.

Другой серьезный конкурент Doc+ — медицинский сервис Docdoc от Сбербанка. В июне 2020 г. Сбербанк сделал ребрендинг сервиса и запустил проект «Сберздоровье». Пользователям нового сервиса доступны услуги телемедицины, запись на прием к врачу и многое другое. В скором времени на базе площадки ожидается запуск онлайн-торговли лекарственными препаратами. На момент публикации к сервису «Сберздоровья», по информации, указанной на сайте, подключено 4146 клиник.

Также прочное положение на российском рынке телемедицины занимает компания «Мобильные медицинские технологии» — разработчик проектов в области онлайн-консультирования. Компания основана в 2013 г. и объединяет разработчиков ПО, лечебно-профилактические учреждения России, практикующих врачей и смежных специалистов. Основные сервисы платформы: «Онлайн Доктор» и «Педиатр».

Закон о телемедицине

Ранее CNews писал, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2022 г. во всех 85 регионах России появятся полноценные информсистемы, к которым будут подключены все местные медицинские организации. На централизованных серверах региональных систем, в частности, будут храниться цифровые архивы лабораторных исследований и работать диспетчерские скорой помощи — как автодорожной, так и санитарно-авиационной. В результате системы должны обеспечить преемственность оказания медпомощи между разными медицинскими организациями, мониторить ее качество, осуществлять маршрутизацию пациентов и т. д.

В июле 2020 г. Минздрав представил проект нормативного акта для организации цифрового документооборота в здравоохранении. Для медучреждений переход на цифровые документы пока будет добровольным. Доступ граждан к своим электронным медицинским записям и медкартам предлагается обеспечить через портал госуслуг.

Напомним, что в 2017 г. в России был принят закон о телемедицине. Он легализовал проведение дистанционных медицинских консультаций и консилиумов, а также предоставил врачам возможность выписывать электронные рецепты на лекарственные препараты, включая накросодержащие препараты. Однако в настоящее время российское законодательство разрешает применять технологии телемедицины только для первичных консультаций по вопросам профилактики и мониторинга состояния, но не для лечения пациента. Применять телемедицинские технологии в полном объеме можно только после первичного очного приема врача.

В конце марта 2020 г. медицинское сообщество направило в правительство России проект специального закона о телемедицине, в котором предлагалось ввести поправку, разрешающую лечить пациента с помощью телемедицины при возникновении чрезвычайных ситуаций.



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