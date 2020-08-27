Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с офлайновыми клиниками «Доктор рядом»

Глобальные планы

Сервис телемедицины Doc+, в который на протяжение многих лет вкладывали инвестиции «Яндекс» и несколько крупных фондов, объединится с сетью клиник «Доктор рядом». Об этом сообщил Forbes со ссылкой на представителей компаний.

По итогам сделки учредители Doc+ передадут сети клиник свои технологические разработки, а сами получат доли в компании «МК Доктор рядом». Сумма сделки и распределение долей не раскрываются. Команды начнут работать под руководством гендиректора «МК Доктор рядом» Дениса Швецова.

Сервис Doc+ появился в 2015 г. Компания владеет лицензией на оказание медицинских услуг и обеспечивает возможность вызова врача на дом. Основной продукт сервиса: технологическая платформа Doc+, представляющая собой экосистему ИТ-решений. Пациенты используют мобильное приложение, с помощью которого могут вызвать врача, записаться в клинику, получить сведения из медкарты. Персонал имеет доступ к облачным рабочим местам, данным пациентов и страховых компаний.

Разработчики платформы планируют в дальнейшем масштабировать ее не только на сеть «Доктор рядом», в состав которой входят 12 клиник под собственным брендом и четыре клиники под брендом «Ниармедик», но и на партнерские учреждения. Швецов отметил, что благодаря сделке, «Доктор рядом» планирует вывести на рынок инновационные медицинские продукты, которые дадут доступ к медицинской помощи жителям всех регионов России. Пока доступ к услугам цифрового сервиса компании имеют 5,5 млн человек. Это пользователи, оплатившие подписку на сайте, а также те, кто может получить услуги по полису ДМС через партнеров «Доктор рядом».

Сервис телемедицины Doc+ объединится с сетью клиник «Доктор рядом»

Ранее «Доктор рядом» и Doc+ реализовали два совместных проекта. CNews писал, что в 2018 г. сеть опробовала решение Doc+ для автоматической проверки медицинских карт по 15 параметрам, а также чат-бота, выявляющего жалобы пациента и предлагающего записаться к определенному врачу. Два программных продукта будут внедрены в объединенную компанию.

Подробности о «Доктор рядом»

Сеть под таким брендом была основана в 2013 г. бывшим руководителем страховой компании РОСНО и сети клиник «Медси» Владимиром Гурдусом и экс-главой РОСНО, АФК «Система» и МТС Леонидом Меламедом. «Доктор рядом» начал предлагать телемедицинские услуги клиентам сети, а затем сторонним клиентам, причем не только напрямую, но и через страховые компании «Росгосстрах», «Согласие» и «Ренессанс-Страхование». В 2018 г. телемедицинский бизнес выделили в отдельное юрлицо МК «Доктор рядом». По данным Forbes, в 2019 г. направление принесло «Доктор рядом» около 860 млн руб. выручки. В мае 2020 г. «Доктор рядом» получил 1 млрд руб. от венчурного фонда Veb Ventures (контролирует 33,3% МК «Доктор рядом») госкорпорации ВЭБ.РФ.

Doc + и инвестиции в сервис

Основателями Doc+ являются Дмитрий Хандогин, Виктор Белогуб и Руслан Зайдуллин. В 2015 г. Doc+ привлек инвестиции в размере 35 млн руб. от группы частных инвесторов, в которые вошли управляющий директор интернет-ритейлера Lamoda Флориан Янсен, гендиректор сервиса путешествий OneTwoTrip Михаил Соколов и исполнительный директор фонда Winter Capital Михаил Цыферов. В 2016 г. «Яндекс» и Baring Vostok вложили в компанию $5,5 млн. В 2017 г. «Яндекс» и Baring Vostok вложили в Doc+ еще $9 млн. А в 2018 г. сервис привлек еще $9 млн от «Яндекса», фонда Baring Vostok и фонда Vostok New Ventures.

В 2015 г. Doc+ запустил мобильную клинику, которая позволяла клиентам вызывать врачей на дом, однако в 2019-м проект был закрыт: компания решила отказаться от b2c-услуг и предлагать собственные ИТ-решения для бизнеса, работая по модели маркетплейса для клиник-партнеров. По данным Vostok New Ventures по состоянию на март 2020 г. 100% Doc+ оценивались в $7,6 млн. Фонду принадлежит пакет 26,7% Doc+, который он оценил в $2 млн. В конце 2019 г. Doc+ оценивался на 43% дороже — в $13,32 млн.

Основные конкуренты объединенной компании

«Яндекс» в партнерстве с Doc+ развивает собственный сервис «Яндекс.здоровье», с помощью которого через сайт или мобильное приложение для iOS и Android пациент может консультироваться с врачами в чате или по видеосвязи.

Другой серьезный конкурент Doc+ — медицинский сервис Docdoc от Сбербанка. В июне 2020 г. Сбербанк сделал ребрендинг сервиса и запустил проект «Сберздоровье». Пользователям нового сервиса доступны услуги телемедицины, запись на прием к врачу и многое другое. В скором времени на базе площадки ожидается запуск онлайн-торговли лекарственными препаратами. На момент публикации к сервису «Сберздоровья», по информации, указанной на сайте, подключено 4146 клиник.

Также прочное положение на российском рынке телемедицины занимает компания «Мобильные медицинские технологии» — разработчик проектов в области онлайн-консультирования. Компания основана в 2013 г. и объединяет разработчиков ПО, лечебно-профилактические учреждения России, практикующих врачей и смежных специалистов. Основные сервисы платформы: «Онлайн Доктор» и «Педиатр».

Закон о телемедицине

Ранее CNews писал, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2022 г. во всех 85 регионах России появятся полноценные информсистемы, к которым будут подключены все местные медицинские организации. На централизованных серверах региональных систем, в частности, будут храниться цифровые архивы лабораторных исследований и работать диспетчерские скорой помощи — как автодорожной, так и санитарно-авиационной. В результате системы должны обеспечить преемственность оказания медпомощи между разными медицинскими организациями, мониторить ее качество, осуществлять маршрутизацию пациентов и т. д.

В июле 2020 г. Минздрав представил проект нормативного акта для организации цифрового документооборота в здравоохранении. Для медучреждений переход на цифровые документы пока будет добровольным. Доступ граждан к своим электронным медицинским записям и медкартам предлагается обеспечить через портал госуслуг.

Напомним, что в 2017 г. в России был принят закон о телемедицине. Он легализовал проведение дистанционных медицинских консультаций и консилиумов, а также предоставил врачам возможность выписывать электронные рецепты на лекарственные препараты, включая накросодержащие препараты. Однако в настоящее время российское законодательство разрешает применять технологии телемедицины только для первичных консультаций по вопросам профилактики и мониторинга состояния, но не для лечения пациента. Применять телемедицинские технологии в полном объеме можно только после первичного очного приема врача.

В конце марта 2020 г. медицинское сообщество направило в правительство России проект специального закона о телемедицине, в котором предлагалось ввести поправку, разрешающую лечить пациента с помощью телемедицины при возникновении чрезвычайных ситуаций.