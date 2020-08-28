Мировой рынок принтеров сорвался в штопор. Падение ускоряется с каждым кварталом

Мировой рынок устройств для бумажной печати продолжает испытывать на себе последствия пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Поставки периферийных печатающих устройств за II квартал 2020 г. сократились на 10,2%, согласно статистике IDC, и составили 20 млн единиц.

Последствия самоизоляции

Мировые поставки периферийных устройств для бумажной печати по итогам II квартала 2020 г. сократились на 10,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 20 млн единиц. Об этом сообщает аналитическая компания IDC в своем исследовании Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker. Последствия пандемии COVID-19 продолжают создавать проблемы для большинства поставщиков, имеющих производственные площадки в Китае, Индонезии, на Филиппинах и соседних странах.

Представленная статистика учитывает отгрузки принтеров, копировальных аппаратов и многофункциональных устройств (МФУ). Аналитика приводится в отношении техники для печати в формате A2-A4.

Самым крупным поставщиком в отчетном периоде стала HP с долей в 41%: за три месяца эта компания реализовала 8,1 млн устройств. На втором месте Canon Group, которая заняла 21% рынка, отгрузив 4,3 млн устройств. На третьем — Epson с долей рынка 16% и 3,1 млн отгруженных устройств.

Четвертое место у Brother, поставившей 1,7 млн устройств, доля компании — 9%. Пятое место — у Lenovo: отгружено 486 тыс. устройств, доля рынка — 2%. Прочие поставщики периферийных устройств для бумажной печати отгрузили 2,3 млн единиц, доля рынка составила 12%.

Мировой рынок устройств для печати снова упал

Несмотря на сокращение рынка в целом по миру, ряд регионов во II квартале 2020 г. продемонстрировал рост поставок устройств печати. Лидером по динамике поставок стал Китай, где за II квартал было продано на 19,1% устройств больше, в сравнении с итогами аналогичного периода прошлого года. По данным аналитиков, спрос подстегнула удаленная работа и дистанционное обучение за этот период.

По данным IDC, рынок лазерных монохромных печатных устройств показал последовательный рост на 1,6%, за II квартал 2020 г. было отгружено 5,9 млн единиц.

Lenovo и Canon укрепляют позиции

Невзирая на последствия коронавируса, двум компаниям из пятерки лидеров удалось нарастить объем поставок. Так, Lenovo лидирует по темпу годового прироста отгруженных устройств, за год компания отгрузила на 40,8% больше техники, чем в прошлом году.

Второй лидер по наращиванию объемов поставок по сравнению с прошлым годом — Canon с показателем прироста объема поставок в 1,6%. По данным IDC, прирост обусловлен увеличением объемов поставок струйных принтеров во время режима самоизоляции. Canon также предлагала скидки и бесплатную доставку через онлайн-розницу, чтобы дополнительно стимулировать спрос потребителей.

Объемы поставок остальных компаний во II квартале 2020 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки Epson сократились на 19,3%, HP на 14%, а Brother на 2,5%. Объемы поставок прочих поставщиков печатающих устройств просели на 13,8%.

Темпы падения ускорились

Ранее CNews писал, что глобальный рынок периферийных устройств печати по итогам I квартала 2020 г. сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводили также аналитики IDC.

Больший спад рыночной доли за I квартал был зафиксирован у HP: падение на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Продажи Kyocera Group снизились за рассматриваемый период на 6%, незначительно — на 0,6%, просели поставки принтеров компании Canon. Квартальные продажи Brother подскочили на 9,6% до более 1,8 млн устройств, в то время как поставки Epson выросли на 0,2% до более 4,3 млн устройств. Позитивные итоги обеих компаний стали возможны за счет успешных продаж в США, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, сообщили в IDC.

Основной причиной резкого падения поставок устройств печати, по мнению IDC, стал разрыв цепочек поставок на производственных мощностях в Китае, где выпускается большая часть продукции. Линии по выпуску печатных устройств в I квартале 2020 г. частично простаивали в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В России пандемия спровоцировала рост продаж принтеров

По данным отчета «М.видео-Эльдорадо» за август 2020 г., спрос на печатающие устройства в сравнении с 2019 г. вырос на 7% в количественном выражении и на 6% в денежном. Наиболее высокую динамику показали струйные многофункциональные устройства — 12% в штуках и 17% в деньгах.

В принтерах большую долю в штучных продажах также заняли лазерные модели, и денежный объем продаж данной категории увеличился на 16%, что почти в 2,5 раза больше, чем в среднем по рынку.