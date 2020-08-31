Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября
29 сентября 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2020».
29 сентября 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2020».
Основные вопросы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
- Система быстрых платежей: первые итоги и планы на будущее;
- Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
- Каковы перспективы Единой биометрической системы?
- Какие дополнительные сервисы появятся в банках?
Технологии и инструменты
- Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering;
- Как традиционному банку увеличить цифровые продажи;
- Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом;
- Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?
Безопасность
- Как обеспечить безопасность цифровых платежей;
- Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью;
- Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры;
- Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?
Тренды
- Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям;
- В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными;
- Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли;
- Найдут ли IRA-системы свое место в банках?
Подтвердили выступление с докладом:
Александр Калиновский, директор по информационным технологиям, банк «Хоум Кредит»;
Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк;
Рафаэль Валеев, генеральный директор, АК Барс Цифровые технологии;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, Банк ВТБ;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;
Сергей Дощенко, советник гендиректора «Флекссофт», управляющий партнёр TopCEOTeam.com.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.