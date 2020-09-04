Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом

Разработчик AlterOffice выиграл суд с Минкомсвязи

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск нижегородской компании «Алми Партнер» к Минкомсвязи. Как следует из картотеки суда, иск был подан с целью отмены приказа министерства от 19 ноября 2019 г. Текст решения суда еще не опубликован.

Оспариваемый приказ, подписанный врио министра Евгением Кисляковым (занимает пост замминистра связи), говорит об исключении из Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных разработанного «Алми Партнер» офисного пакета AlterOffice.

Как ранее писал CNews, причинами исключения AlterOffice из Реестра стал тот факт, что данное ПО разработано на базе офисного пакета LibreOffice, относящегося к классу свободного программного обеспечения (СПО). Кроме того, авторы AlterOffice пытались скрыть факт заимствований из LibreOffice.

Как в конце 2019 г. рассказывали CNews участники рынка, знакомые с подоплекой удаления, «офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование. В AlterOffice отсутствовали отсылки к реальному авторству элементов».

Разработчик пакета AlterOffice выиграл суд с Минкомсвязи, предметом которого было исключение данного пакета из Единого реестра отечественного ПО

Представители Минкомсвязи сообщили CNews, что ведомство будет обжаловать решение суда.

Компания «Алми Партнер» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу. Опрошенные CNews эксперты отмечают, что данный случай – первый, когда суд обязал Минкомсвязи вернуть исключенный продукт в Единый реестр российского ПО.

Почему AlterOffice не признали российским ПО

Член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Отечественный софт» (АРПП) Ренат Лапшин говорит, что его ассоциация дважды давала заключения на разные версии AlterOffice, обнаружив в них большое число заимствований из LibreOffice. При этом, по его словам, в компании «Алми Партнер» работает всего один-два разработчика, которые не в состоянии поддерживать данный продукт.

Бывший член экспертного совета, гендиректор компании BaseAlt Алексей Смирнов соглашается с тем, что AlterOffice не должно было быть в Едином реестре российского ПО. «AlterOffice – это, по сути, брендированная версия LibreOffice, и этот факт даже не скрывался, - говорит Смирнов. - Правила Единого реестра требуют наличия у его участников исключительных лицензий на ПО. Но LibreOffice распространяется по лицензии Mozilla Public License, которая не предоставляет эксклюзивных прав».

Исключение из реестра перед централизованной закупкой офисного ПО

В то же время Алексей Смирнов добавляет, что AlterOffice был исключен из Единого реестра российского ПО за несколько дней до централизованной закупки офисных пакетов для нужд госорганов, которую проводило Минкомсвязи. Тогда в двух из трех лотов победу одержал «Ланит», предложивший поставить пакет «Мой офис» за 500 млн руб. Еще один тендер выиграла компания «Софтлайн проекты», предложившая поставить пакет «Р7-Офис» за 242 млн руб.

До этих трех тендеров Минкомсвязи пыталось провести другую централизованную закупку офисного ПО со стартовой ценой 757 млн руб., но она была остановлена как раз по жалобе AlterOffice.