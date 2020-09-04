«Красивые» номера для автомобилей будут продаваться с аукциона на «Госуслугах»

«Красивый» номер без посредников

В ближайшее время на Портале государственных услуг появится возможность для владельцев автомобилей и мотоциклов выбирать и зарезервировать понравившийся регистрационный госномер. Соответствующие проекты актов для внесения поправок в закон о регистрации транспортных средств и бюджетный кодекс России представлены Минэкономразвития на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru.

При обращении в уполномоченное отделение МВД России с использованием средств единого портала госуслуг зарегистрированный пользователь сможет не только выбрать любой номер из числа доступных для регистрации, но также подать заявку на так называемый «красивый» номер. В случае нескольких претендентов, такой номер можно будет получить по результатам участия в открытом электронном аукционе, который будет проводиться непосредственно на сайте госуслуг.

«Владельцы транспортных средств смогут выбирать регистрационные номера абсолютно легально, не прибегая к услугам посредников. Тем самым Минэкономразвития предлагает сделать абсолютно прозрачными и открытыми процессы приобретения интересующей буквенно-числовой комбинации», – сказал Алексей Херсонцев, статс-секретарь, заместитель главы Минэкономразвития.

Новый закон о «красивых» номерах в случае принятия пакета законодательных поправок вступит в силу с 1 января 2021 г.

Делайте ваши ставки

Современная практика регистрации транспортного средства в России предусматривает получение регистрационного номера (знака) «по порядку», без возможности выбора с отдельным буквенно-цифровым сочетанием, говорится в пояснительной записке документу. По данным Минэкономразвития, ежегодно в России выдается более 4 млн госномеров, при этом в интернете «красивые» номера предлагаются по цене от 10 тыс. до 10 млн. руб. ‎за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб.

«Красивый» автомобильный номер можно будет выиграть на аукционе

Международная законодательная практика свидетельствует о положительном опыте внедрения во многих странах возможности предварительного резервирования госномеров, в которых заинтересованы владельцы автотранспорта.

Подходы по процедуре предварительного резервирования транспортных госномеров для последующей госрегистрации разрабатывались Минэкономразвития совместно с МВД России после принятия закона № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» от 3 августа 2018 г.

В процессе подготовки Минэкономразвития, в частности, учло одно из поступивших для обсуждения предложений, в котором продажа госномеров осуществлялась бы через сайт gosuslugi.ru в рубрике «регистрация транспортного средства», с внесением обеспечения заявки и последующим электронным аукционом через приложение.

В случае принятия предлагаемых поправок, владелец транспортного средства сможет зарезервировать регистрационный номер транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями «‎из числа отнесенных к отдельному перечню (далее – «красивые» номера)», отмечено в пояснительной записке.

Под «красивыми» подразумеваются номера, которые, например, содержат одинаковые сочетания букв или цифр (цифровые обозначения 001, 100, 111, одинаковые буквенные обозначения, сочетания «А111АА» или «В888ВВ», и т.д.).

Документ не определяет сумму госпошлины или размеры аукционных ставок, однако предлагает закрепить перечень «красивых» номеров в статье налогового кодекса России, которая определит размер госпошлины за регистрацию транспорта с такими номерами.

Предварительное резервирование может представлять собой выбор «красивого» номера из числа доступных ‎при оплате соответствующей госпошлины, либо участие ‎в аукционе. Регионам будет предоставлено право корректировать размер госпошлины за регистрацию «красивого» номера, которая при проведении аукционов будет являться стартовой ценой соответствующего лота. Для регионов, где число регистраций номеров невелико, предлагается определить фиксированный размер госпошлины.

Доход ‎продажи «красивых» номеров предлагается направлять ‎в федеральный и региональные бюджеты по нормативу 50%.

Пакет законодательных поправок также рассматривает случаи бесплатного использования зарезервированного госномера при смене владельца транспортного средства. В частности, плата не будет взиматься в случаях принятия автомобиля или мотоцикла в наследство, а также при переоформлении автомобиля, ранее зарегистрированного на гражданина, не достигшего 16 лет.