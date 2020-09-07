Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS

Fedora — операционная система (ОС) с открытым кодом, ядром которой является Linux. Как и большинство подобных дистрибутивов, Fedora бесплатна.

Сложно сказать, что в этой ОС важнее: то, что это мощная Linux-система с приятным интерфейсом, или то, что она являет собой воплощение новой концепции разработки программного обеспечения, когда сообщество играет фундаментальную роль. Как бы то ни было, поддержку и развитие Fedora производят люди со всего мира. В сообщество входят добровольцы-энтузиасты, а также сотрудники компании Red Hat.

Основная идея комьюнити Fedora — создание надежного и полезного дистрибутива, который доступен каждому и несет в себе все инновации и возможности, которые только существуют.

История возникновения Fedora

Операционная система Fedora появилась в 2003 г. как продолжение и отдельная ветвь развития системы Red Hat Linux, поддержка которой прекратилась в 2004 г.

Целью создания дистрибутива стало объединение новейших наработок Linux-сообщества. По сути была организована песочница или репозиторий решений для их использования в коммерческой версии системы — Red Hat Enterprise Linux.

Сообщество Fedora насчитывает тысячи пользователей, участников и сторонников. Они держат связь через форумы, email-рассылки и wiki, поддерживая друг друга на расстоянии.

Любые новые разработки и идеи в короткий срок апробируются и внедряются. При этом сообщество следит за тем, чтобы добавленные механизмы могли быть успешно применены в любой системе на базе Linux. Наработки проекта Fedora используют многие авторы других дистрибутивов.

Размеры и экспертиза членов сообщества делают Fedora неплохой тестовой площадкой. Однако перед использованием нового функционала в своем продукте Red Hat Enterprise Linux инженеры компании проводят дополнительные проверки, причем на этот раз — без привлечения внешних ресурсов.

Особенности и версии Fedora

У дистрибутивов Fedora сравнительно короткий жизненный цикл. Каждая сборка поддерживается примерно один год. Принцип таков, что сопровождение останавливается спустя месяц после выхода двух последующих версий. Разница в датах соседних релизов обычно составляет примерно полгода.

Переходить на новую версию можно с любой предыдущей. Перед апгрейдом рекомендуется обеспечить достаточное свободное место на диске — ежегодно нужно будет скачивать около 1,5 Гб обновлений.

Три основные вариации Fedora:

Workstation — дистрибутив, который одинаково хорош как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Подходит и новичкам, и разработчикам.

— дистрибутив, который одинаково хорош как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Подходит и новичкам, и разработчикам. Server — версия, в центре внимания которой самые современные технологии в области хранения и обработки данных. Пользователь может контролировать любые сервисы и инфраструктуру.

— версия, в центре внимания которой самые современные технологии в области хранения и обработки данных. Пользователь может контролировать любые сервисы и инфраструктуру. Atomic Host — идеальный выбор для стека LDK (Linux-Docker-Kubernetes). Используется для установки Fedora на облачных платформах.

Стоит упомянуть, что существуют также другие сборки, и каждый продвинутый пользователь может настроить систему под себя. Любая редакция может быть записана на USB-носитель и использована без необходимости переноса во встроенную память. Силами сообщества постоянно обновляется и развивается подробная документация по установке, настройке, работе с дистрибутивом.

На сегодня последняя версия Fedora носит номер 32 (релиз 28 апреля 2020 г.). Она построена на базе GNOME 3.36 и в нее по умолчанию вошла утилита EarlyOOM для улучшения работы интерфейса при малом свободном объеме оперативной памяти.

Выпуск Fedora 33 намечен на 20 октября 2020 г.

Окно авторизации Fedora Server edition

Преимущества и недостатки ОС Fedora

Рабочая среда GNOME, которая использует операционную систему Fedora по умолчанию, проста в настройке и интуитивно понятна не только для пользователей Linux-систем. Кроме того, пользователь Fedora получает:

Бесплатную, но надежную операционную систему;

Поддержку оборудования;

Все новейшие дополнения, скрипты, функции, которые появляются в Linux-сообществе;

Последнюю версию GNOME с быстрым стартом рабочей среды;

Встроенный файервол.

Из минусов системы:

Необходимость настройки под себя (хотя для базового применения действия просты, следует помнить, что это все же Linux);

Часть пакетов (в частности, платные) придется искать и качать с репозиториев сторонних производителей.

В каких ситуациях для VPS лучше использовать ОС Fedora

В первую очередь, VPS под управлением Fedora подойдет администраторам, которым близки идеи бесплатного открытого программного обеспечения и международных коллабораций.

Выбор Fedora обоснован также для тех, кто планирует использовать или заниматься администрированием серверов на базе Red Hat Enterprise Linux. Это коммерческий продукт, и чтобы с первого дня подписки эффективно использовать систему, имеет смысл «потренироваться» на бесплатной версии, так как они очень схожи.

Минимальная конфигурация VPS на Fedora

Минимальные системные требования для ОС Fedora:

Процессор с частотой не менее 1ГГц;

Не менее 1 Гб оперативной памяти RAM;

Не менее 10 Гб свободного места на диске.

Как видно, системные требования невысоки. При этом пользователи отмечают, что на серверах с минимальными характеристиками операционная система работает весьма быстро и стабильно.