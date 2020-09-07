Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store

ФАС взяла в работу запрос от Госдумы с требованием разобраться, как именно Apple притесняет российских разработчиков. По мнению члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков многих стран, включая Россию. Компаниям даже приходится выкупать аккаунты на черном рынке, чтобы попасть в App Store.

Хочешь в App Store – стань китайцем или американцем

Apple устанавливает жесткие ограничения для российских разработчиков и даже вынуждает их приобретать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, по цене в $300-500 и дороже. Так полагает член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин после того, как, по его словам, получил массу жалоб от разработчиков. Чиновник направил запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку.

Проблема, как пишет «Коммерсант», состоит в том, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, необходимый для оплаты аккаунта. Разработчик не может подключиться к системе, так как формат данных, которые предоставляют российские банки, не соответствует требованиям корпорации. Apple требует оплату за аккаунт только по карте, причем только на физическое лицо.

Разработчики США и Китая используют другой алгоритм – они проходят процедуру идентификации личности через платежные системы, однако такая схема для российских компаний не доступна. «Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — считает Горелкин.

ФАС подтвердила, что получила запрос и проведут работу.

Инициатор запроса Антон Горелкин широко известен своим законотворчеством в области регулирования интернета и рынка мобильных приложений.

Летом 2019 г. он внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть в совокупности более чем 20% акций значимых интернет-активов. Под определение значимых интернет-активов в первую очередь попадал «Яндекс». Законопроект вызвал резко отрицательную реакцию со стороны участников интернет-рынка.

ФАС взяла в работу запрос от Госдумы с требованием разобраться, как именно Apple притесняет российских разработчиков

В мае 2020 г. Горелкин совместно с 27 депутатами инициировал разработку законопроекта о блокировке на территории России «пиратских» мобильных приложений. Согласно законопроекту, который Дума утвердила в трех чтениях, Роскомнадзор после получения обращения от правообладателя о нарушении авторских прав будет в течение трех дней по стандартной процедуре определять владельца информресурса, на котором размещено «пиратское» приложение, и отправлять уведомление о нарушении.

В августе 2020 г. Горелкин предложил сделать приоритетным трафик российских ресурсов, а трафик иностранных ресурсов пропускать с заниженной скоростью.

Не прошло и месяца, как ФАС объявила Apple нарушителем

11 августа 2020 г. ФАС признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства. Корпорация, полностью контролируя рынок распространения мобильных приложений для iOS, установила ограничения для разработчиков сторонних приложений родительского контроля, включая «Лабораторию Касперского».

«Лаборатория Касперского» обвинила Apple в создании препятствий для распространения на мобильной платформе iOS (создана Apple) своего приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids. В частности, Apple обязала «Касперского» урезать функциональность этого ПО, потребовав убрать из него блокировку браузера Apple Safari и контроль над остальными установленными на смартфон программами.

ФАС пришла к выводу, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS: на данной платформе устанавливать приложения легальным путем можно только из магазина App Store, созданного Apple.

Apple обязана устранить нарушения и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений до 30 ноября 2020 г., но в самой корпорации уже заявляли, что намерены обжаловать решение.

Непростые отношения с разработчиками у Apple были всегда

На протяжении всей истории существования Apple находилось масса недовольных среди разработчиков. Об этом свидетельствовала переписка ее основателя Стива Джобса (Steve Jobs) с топами компании, которая была обнародована Конгрессом США в июле 2020 г. Оказалось, что Джобс не церемонился с разработчиками и стремился выдавить конкурентов с рынка.

Один из последних громких скандалов разгорелся в августе 2020 г. между издателем видеоигр Epic Games, Apple и впоследствии занявшей сторону Apple Google. «Война» между гейм-девелопером и ИТ-гигантами началась, когда Epic Games представила пользователям собственную платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment). Она была внедрена в очень популярную условно-бесплатную (free-to-play) игру Fortnite. Показав эту платформу, Epic Games предложила пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%.

Владельцам маркетплейсов могут законно перекрыть кислород

1 сентября 2020 г. на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о регулировании маркетплейсов. В нем предлагается лишить владельцев магазинов приложений, к примеру, Google и Apple, половины прибыли за счет уменьшения комиссии для разработчиков и дополнительных ежеквартальных отчислений. Кроме того, в одном из положений законопроекта сказано, что после вступления его в силу владельцы маркетплейсов будут обязаны разрешить пользователям устанавливать на свои устройства магазины приложений от сторонних компаний.

Законопроект «О маркетплейсе», инициатива создания которого принадлежит замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федоту Тумусову, затрагивает все компании, владеющие фирменными маркетплейсами. К примеру, комиссия в магазине Google Play составляет 30%, но владельцы Android-устройств технически могут установить сторонний магазин. Подобная возможность полностью отсутствует на мобильных гаджетах Apple, собственный магазин которой (App Store) тоже требует с разработчиков 30-процентные отчисления.

По словам депутата, проблема с высокими комиссиями в маркетплейсах обсуждается во многих странах мира, не только в России. «Появление такой нормы позволило бы отразить позицию Россию в нашей юрисдикции», – отметил Тумусов.