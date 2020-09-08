Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines

Приведение ИТ-экосистемы к единому знаменателю

Пресс-служба Сбербанка сообщила CNews о том, что Павел Воронин назначен вице-президентом по технологическому развитию дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Сбербанка. В должности CIO ДЗО он будет отвечать за интеграцию ДЗО в экосистему Сбербанка. Ранее Павел Воронин работал первым заместителем гендиректора группы компаний S7 по ИТ.



В организационной структуре он будет подчиняться непосредственно исполнительному вице-президенту и техническому директору (СТО) «Сбербанк Груп» Давиду Рафаловскому, а также будет взаимодействовать с ИТ-директором (CIO) экосистемы Сбербанка Оксаной Смирновой-Крелль.

В обязанности Павла Воронина будет входить внедрение базовых технологических стандартов ДЗО в части архитектуры и ключевых ИТ-процессов для достижения высокого уровня надежности экосистемы. Помимо этого, он будет отвечать за применение наработок цифровой платформы Сбербанка для повышения эффективности ИТ-решений ДЗО.

«Экосистема Сбербанка требует от нас решения важной задачи по созданию общего ИТ-ландшафта, – сказал Давид Рафаловский. – Приход такого прогрессивного специалиста, как Павел Воронин, поможет Сбербанку в кратчайшие сроки реализовывать масштабные проекты с использованием современных технологий. Приветствую Павла в команде блока "Технологии" и желаю ему успеха!»

Факты из биографии Павла Воронина

Павел Воронин родился 9 марта 1991 г. в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В студенческие годы начал создавать ИТ-стартапы со специализацией на облачных технологиях.

CIO ДЗО Сбербанка Павел Воронин

Павел Воронин работал в S7 Group с 2016 г., перешел в Сбербанк с должности заместителя гендиректора холдинга по информационным технологиям. За годы работы S7 Group принимал участи в реализации ряда проектов с использованием современных технологий.

Павел Воронин основал и руководил инновационным ИТ-центром S7TechLab, где специалисты холдинга занимались внедрением технологий блокчейна, больших данных и искусственного интеллекта для совершенствования пассажирских сервисов и внутренних корпоративных процессов группы S7. Он также основал и возглавил кафедру «Информационные технологии в авиации» Московского физико-технического института.

Под руководством Павла Воронина специалисты S7 Airlines первыми в России разработали систему предиктивного технического обслуживания для воздушных судов. С его участием была создана первая в мире блокчейн-платформа по автоматизации взаиморасчетов за авиабилеты, с помощью которой в июле 2017 г. была проведена первая сделка. Внедрение платформы позволило S7 Group сократить срок взаиморасчетов с контрагентами с 14 дней до 23 секунд.

В августе 2018 г. S7 Airlines впервые в России осуществила заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн.

Павел Воронин является сертифицированным специалистом (MBA) по управлению ИТ-проектами и разработкам в области Big Data. Председатель совета директоров ООО «С7 ИТ», ООО «С7 Техлаб».